Una vita di lotte: i 100 anni di ‘’Minguccio’’ Nico

Partito, sindacato e tanto impegno da lavoratore tra i lavoratori, anche quando assunse incarichi di responsabilità per la comunità montese. Non dimenticò mai da dove veniva, quanto aveva sofferto, e cosa poteva e doveva fare per uomini e donne che si battevano per difendere e affermare il dirittio al lavoro. I 100 anni di Domenico ‘’Minguccio’’ Nico che ricorrono il 1 aprile 2024 sono un esempio per le giovani generazioni che oggi, e per vari motivi, vivono il dramma dell’emigrazione alimentato dalla desertificazione e dal taglio dei servizi. Le radici , ieri come oggi, non possono essere recise. Per questo non bisogna mai smettere di lottare. Lo ha fatto Nico, nel Pci, nella Cgil, insieme ai ‘compagni’ alla gente comune o con altre figure della politica e del sindacato – come dimostrano la nota e le foto di Francesco Candido- che non hanno esitato a coltivare speranze e progetti per un domani migliore. E la memoria, l’esempio di Minguccio Nico sono la testimonianza che gli obiettivi si raggiungono unendo le forze e per un progetto preciso.

Nella foto Filippo Novello, Mingo Giannace e Minguccio Nico

I 💯 anni di Domenico (Minguccio) Nico.

Il primo aprile compie cento anni Minguccio Nico da Montescaglioso .

Minguccio, figlio di Giuseppe e di Anna Clemente ( una delle donne che animarono la lotta per l’occupazione delle terre) é sicuramente figura conosciuta e ricordata dai meno giovani e non solo da loro. Operaio edile si impegnó sin da giovane nel movimento sindacale partecipando alle lotte per la terra e diventando successivamente responsabile degli edili nella Camera del lavoro di Montescaglioso. Fu negli anni 50 che per il suo attivismo subì un fermo da parte dei carabinieri che furono costretti a rilasciarlo per la grande mobilitazione popolare che si manifestò immediatamente.Esponente del Partito Comunista Italiano e fraterno compagno e amico di Ciro Candido, già sindaco di Montescaglioso,ricoprì per ben 16 anni il ruolo di segretario della sezione. Nico fu eletto assessore nelle giunte di sinistra di Montescaglioso negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso . A chi tra i compagni che vanno a trovarlo ricorda con emozione e lucidità il suo passato, le sue lotte, guardando con spirito critico a quella che ora si definisce la sinistra.

Uomo di drittura morale e coerenza che non appartengono più al presente!

Auguri di buon centenario Minguccio esempio di impegno politico e sociale per le nuove generazioni!

Nella foto di apertura del servizio

Montescaglioso 1964 Comizio in piazza Roma, Domenico Nico tra Ciro Candido a sinistra e Rocco Marchitelli a destra.