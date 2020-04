Il suono prolungato di una sirena dal megafono del balcone di casa dalla sua Latronico, la città delle Terme di Basilicata, perchè diventi una eco che dalle case di tanti al Governo Italiano all’Unione Europea arrivi aldilà della grande muraglia cinese. Maurizio Bolognetti, segretario dei radicali lucani, e al 14°giorno di sciopero della fame, ha lasciato la parola…al suono forse sinistro per alcuni di una sirena, che ricorda il coprifuoco, la chiusura di una fabbrica, l’allarme da rifugio antiaereo dell’ultimo conflitto mondiale per una manifestazione dedicata alla democrazia, alla giustizia, ai diritti umani,alla Costituzione. Un clima pesante, a volte surreale, per il giornalista cinese Li Zehua di cui non si sa più nulla per le sue coraggiose prese di posizione sui tanti silenzi da epidemia e poi pandemia da coronavirus, per il collega de La Stampa Jacopo Iacoboni che ha messo il naso sugli aiuti russi all’Italia e per i tentativi di tacitare tutto e tutti in Basilicata che il collega Vito Bubbico ha denunciato alla sua maniera nel servizio https://giornalemio.it/politica/manganellate-di-rosa-contro-gli-untori-giornalisti-politici-cittadini/ ricordando responsabilità del passato e del presente se le cose nella sanità lucana vanno a ruota libera. O la denuncia del presidente dei medici del Materano https://giornalemio.it/cronaca/i-medici-di-medicina-generale-fronteggiano-lemergenza-a-mani-nude/ che tanti colleghi stanno in trincea senza protezione.



Oppure quella dei sindaci, l’ultima quello di Matera, https://giornalemio.it/cronaca/matera-gli-otto-nuovi-casi-di-oggi-tutti-dello-stesso-nucleo-familiare/ , che chiede strutture dove evitare che le persone affette da covid 19 contagino anche i famigliari. E’ possibile che dobbiamo continuare a sentire in messaggi video o on line dal Centro alla periferia del BelPaese che tutto va bene, calano ricoveri, aumentato i guariti, il dato dei morti è lì….mentre continuano i contagi negli ospedali o a casa senza differenziare e isolare i casi. Ma in che mani siamo? Sembra la Corrida dei dilettanti allo sbaraglio, mentre la situazione sfugge di mano e i tempi di ripresa (altro che crisi economica) non si vedono nemmeno per il 1 maggio. ”Adda passà a nuttata”. Cose turche direbbe il napoletano Totò, che la sapeva lunga.

Nessuna strumentalizzazione, per carità, ma trasparenza senz’altro e ognuno, come è giusto che sia, si prenda le proprie responsabilità. Sia quelli che stanno dentro al coro e fanno la loro parte, comprensibile, e sia quelli che stanno fuori e puntano il dito azionando-giustamente- la sirena del dissenso. Puo’ essere il megafono di Bolognetti, la penna, il microfono o un aggrottar di ciglia di dissenso o l’intercalare ‘ Iatvenn !” . Ne usciamo da questa storia se, con responsabilità, sapremo lasciare l’attuale situazione di confinamento, sconfinando. Ma tenendo in mano la Costituzione. A meno che, come sta accadendo, qualcuno non sia affetto o faccia finta di essere affetto da virus di smemoratezza…Epidemia? Fate voi.