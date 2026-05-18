Una sfida ai giovani. Alternativa possibile. 4^ Lezione con ”Pensiero in movimento”

Non è la lunga marcia strategica di Mao Tze tung ma quanto fatto finora al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, con le lezioni del direttore Francesco Calculli con il ciclo di incontri ”Pensiero in movimento”, ha aperto un varco all’ombra della grande muraglia dell’indifferenza, della cappa sovranista e guerrafondaia, che hanno messo ostacolato partecipazione, rispetto dei diritti, libertà di espressione e di tutto quanto conquistato sul campo in anni di lotte in piazza,sui luoghi di lavoro e in Parlamento. La quarta lezione di storia al Museo del Comunismo e della Resistenza è incentrata sul tema dell’Alternativa al fallimento della socialdemocrazia. L’invito ai giovani, in particolare, è quello di ricominciare dal basso, rimboccandosi le maniche, con una marcia di sensibilizzazione e di organizzazione definita ” Socialismo di autogestione”. Si comincia dalla lezione e con un pensiero nuovo, concreto, che deve vedere i giovani protagonisti.



Lezione di Storia: ALTERNATIVA AL FALLIMENTO DELLA SOCIALDEMOCRAZIA Sabato 23 maggio alle 17:30 il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera ospita, relatore Francesco Calculli, il quarto e ultimo appuntamento del ciclo ” Pensiero in movimento” con una lezione sulla necessità di una nuova rivoluzione culturale. Partiremo da una domanda: cosa denuncia e cosa annuncia la gioventù moderna? L’incontro si rivolge a chi non si accontenta di accettare il presente, ma vuole cominciare a crearlo. Parleremo del vicolo cieco in cui ci troviamo: se continuiamo così, tra trent’anni non sarà più tempo di vivere, ma solo di sopravvivere. E della necessità di costruire un’alternativa a sinistra, fuori dalla logica della delega e cambiando il concetto stesso di politica. Non esistono ricette magiche né liberazioni portate « dal di fuori » . E’ un fuoco che si accende solo se ognuno decide di nutrirlo col meglio di sè. Al centro ci sarà il « socialismo di autogestione » , come proposta concreta di organizzazione e potere dal basso. Un impegno per tutti. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria Per Info e prenotazioni : Museo del Comunismo e della Resistenza, via Gattini 4, – 3312378862 – franculli71@yahoo.it Lo staff del Museo Testo terza lezione link https://www.museimatera.it/wp-content/uploads/2026/04/pensiero-in-movimento-lezione-3.pdf?fbclid=IwY2xjawR1hQ9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBOcFJIaVhUMTlBWHhCMXo3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpwSQHhXDrVMTiAprzln_S4TBLCSwYcw4xkKf-2ycyP6AlJDfkPjY4yopZUd_aem_yHAJiru8jG-nBvQdcw6_OA