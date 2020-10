Dopo la vittoria in Comune, ora scelgono anche una sezione in comune……è quanto comunicano di voler fare le tre forze politiche che insieme al M5S hanno dato l’assalto al Palazzo del Comune di Matera ad armi impari rispetto alle corazzate del centro destra e del centro sinistra (almeno così apparivano all’inizio della tenzone elettorale).

Parliamo di Volt Matera, del PSI ed Europa Verde che oltre alla costituzione di un intergruppo tra i propri eletti in in consiglio comunale, manifestano la volontà di mantenere questa unità anche a livello organizzativo in quanto formazioni politiche sul territorio.

Anche perchè appare evidente quanto sia oramai indispensabile non relegare l’azione politica alle sole sedi istituzionali ed intorno agli eletti. Che poi è la ragione della profonda crisi che conosce il processo di formazione delle classi dirigenti nel Paese.

Ma ecco a seguire la nota che spiega le ragioni della scelta delle tre formazioni:

“In una nota congiunta emessa dal Partito Socialista, Europa Verde e Volt Matera si comunica che dopo il buon risultato delle comunali materane queste 3 forze politiche continueranno la collaborazione programmatica e politica avviata ormai da oltre un anno. Da una riunione tenuta sabato con i consiglieri comunali di Volt, dei Socialisti e dei Verdi si è convenuto che, nel breve periodo al fine di assicurare coerenza e compattezza nell’attuazione del programma, i consiglieri eletti nelle liste di Volt ed Europa Verde –Psi costituiranno un intergruppo consiliare onde meglio coordinare le azioni e la circolazione delle informazioni e delle proposte in consiglio comunale.

Le 3 forze politiche annunziano che a breve apriranno una sezione in comune, sperimentando una forma di coworking politico, un luogo fisico e politico dove riunirsi con gli iscritti o partecipare ad iniziative con i cittadini, l’obiettivo è alimentare e dare seguito alla voglia di partecipazione e rinnovamento che la città ha espresso chiaramente alle ultime elezioni.

In conclusione, la vittoria elettorale di Matera apre di fatto uno spazio politico nuovo per il centrosinistra regionale, ove vi è la concreta possibilità di riempire di idee e contenuti il vuoto politico del centrodestra a guida Bardi.

Come Verdi Psi e Volt saremo protagonisti di questo processo insieme ai partiti ed ai movimenti che non avranno paura di rinnovarsi e di confrontarsi su un piano paritetico.

Questa è la sfida politica che lanciamo al territorio regionale e su questi temi costruiremo una diversa visione di futuro.”