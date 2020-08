L’aveva preannunciato e dopo la pausa ferragostana il candidato sindaco del Centrodestra, Rocco Sassone, può contare anche sulla lista ” Matera patrimonio Comune” guidata dall’ex assessore regionale Rosa Mastrosimone, che ha all’attivo varie esperienze politiche ”. Il suo ritorno in campo, del quale si era a conoscenza, rafforza il progetto” Matera sempre insieme” dopo il sostegno dei partiti di centro destra. L’obiettivo è quello di allargare e non è escluso che fino a sabato 22 agosto, data di presentazione delle liste, non vengano fuori altre adesioni. Sassone, intanto, annuncia l’attivazione di un canale diretto di interlocuzione denominato Open call ” Matera e futuro” .



Comunicato Stampa

SASSONE SINDACO

MATERA, SEMPRE INSIEME

LA SQUADRA SALE A 6 E LANCIA

L’OPEN CALL MATERA E FUTURO

Matera

17 agosto 2020

Si allarga la coalizione a sostegno del progetto Matera, Sempre Insieme del candidato sindaco Rocco Luigi Sassone che, oltre alla propria lista civica ed alle liste partitiche, accoglie come sesta forza la lista civica “Matera Patrimonio Comune” che ha accettato, unitamente a tutte le altre componenti di area, di recepire i principi che antepongono l’interesse generale ad ogni interesse personale e pianificare strategie di governo efficienti ed efficaci, candidando a sindaco di Matera un professionista scelto tra la società civile, producendo così un storico passo in avanti in merito alle indicazioni partitiche cui generalmente tutti siamo abituati.

A guidarla, in rappresentanza dei sostenitori del polo civico, sarà Rosa Mastrosimone. La lista sarà composta da concittadine e concittadini in grado di rappresentare ogni componente della nostra città, i loro problemi e le proprie istanze, molto spesso poco attenzionate, grazie all’esperienza ed alla capacità di ascolto.

Il candidato sindaco Sassone ha sottolineato il lavoro che svolgerà la lista civica “Matera Patrimonio Comune” “allargando ulteriormente la coalizione con un contributo molto forte e profili eterogenei. Ringrazio Rosa, persona di profondo valore professionale e umano che ha anteposto le proprie ambizioni a quelle di affetto per la propria città.”

Nelle prossime 48h sarà attiva l’Open Call “Matera e Futuro” aprendo a chiunque voglia contribuire attivamente al progetto di cambiamento – scrivi a info@sassonesindaco.it, divenendo parte integrante della nostra sfida per Matera, con la certezza che il nostro entusiasmo, le nostre competenze e le nostre idee rappresenteranno uno shock propulsivo per tutte le aree sociali in apparente necrosi. Partecipa, ti aspetto.

