Una petizione,tra storia e polemiche. Ma il popolo russo non è nostro nemico

Quando il muro di ipocrisie verrà giù, e già se ne vedono alcune crepe nei tavoli a distanza per un cessate il fuoco (la pace è tutta da costruire) nel conflitto che coinvolge in Europa, Paesi della Nato, Ucraina e Russia, per quella ”polpa” di terre rare che è il russofono Donbass, verranno fuori tutte le contraddizioni e le assurdità di quanto accaduto. E a perdere, a bene vedere è l’Unione europea messa in un angolo, senza voce in capitolo e costretta ad ad armarsi perchè dovrà fare da sola, salvo a dipendere dagli States per le forniture energetiche e a pagare le conseguenze negative dei dazi . Una guerra nella guerra che l’Italia sta pagando su più fronti in relazione alla sua posizione, spesso dubbia, aldilà della ufficialità sul rapporto con gli States e con la stessa Unione europea. Del resto le accuse rivolte al nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla portavoce del governo russo in relazione al discorso tenuto a Marsiglia sulla equiparazione della Russia al Terzo Reich, sono sembrate a tanti finalizzate a far emergere le contraddizioni del nostro Paese e, in particolare, della nostra presidente del Consiglio. Quanto accaduto a Gaza, con tante vittime civili, il progetto di speculazione immobiliare è stato accompagnato da silenzi e distinguo. E negli anni di guerra tra Ucraina e Russia, è un dato oggettivo, la miriade di sanzioni promosse dall’Unione Europea ci sembra abbiano pesato poco o nulla sull’economia russa. Anzi…Ci saremmo aspettati un ruolo nelle iniziative di pace, una pausa durante le Olimpiadi e che esponenti di cultura e scienza non fossero oggetto di ostracismi. Il Popolo russo non è nostro nemico. Su questo nessun dubbio. Opportune le osservazioni su governanti e sul loro operato, aldilà della situazione di realpolitik. Che la Russia torni a svolgere un ruolo di confronto con quanti sono disposti a farlo e l’Europa e l’Italia devono tornare a farlo, in autonomia e nel rispetto del diritto internazionale e dei popoli. Non è semplice. Ma occorre sforzarsi di farlo. Il museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, nella nota che segue, invita a firmare la petizione che prende le distanze dal discorso del presidente. Ma con l’auspicio che i popoli riprendano a confrontarsi. Le guerre, e lo ha ripetuto Papa Francesco, sono una sconfitta per tutti. Tranne che per quelli che continuano a fare profitti. E l’Italia tenga bene a mente quanto scritto nella Costituzione.

GIUSTO FIRMARE LA PETIZIONE CHE PRENDE LE DISTANZE DALLE PAROLE DI MATTARELLA SULLA RUSSIA COME IL NUOVO TERZO REICH .

Dall’inizio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022, tutte le manifestazioni di solidarietà al popolo russo, tutte le proiezioni volte a far conoscere l’altra parte della narrazione, la vera storia dal punto di vista del Donbass e di Lugansk, la documentazione su Maidan, sono state fortemente censurate, represse, diffamate, vietate. Adesso quasi tutto l’arco parlamentare italiano difende il Presidente Mattarella dagli attacchi ricevuti dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito offensive, scandalose e del tutto false le “invenzioni blasfeme” e le analogie citate dal nostro presidente della Repubblica. Pertanto, in questo clima generale di disinformazione e triste vassallaggio atlantico, in cui persino l’associazione partigiani si sente in dovere di fare un comunicato anti russo di solidarietà, abbiamo sentito la necessità di firmare e condividere la petizione promossa dal canale Donbass Italia del giornalista Vincenzo Lorusso che prende le distanze dalle dichiarazioni del presidente della repubblica Italiana e desidera scusarsi con la Federazione Russa e con tutto il popolo russo, perché come cittadini italiani pensiamo che Mattarella è assolutamente libero di criticare la Russia , ma paragonarla al Terzo Reich è un’ impostura storiografica inaccettabile, se consideriamo che l’Unione Sovietica, nella Seconda Guerra Mondiale, per liberare l’Europa intera dal nazifascismo ha subito perdite complessive (tra soldati e civili) di 26,6 milioni di persone. Non accettiamo questo capovolgimento della realtà. Il paragone con la conferenza di Monaco del 1938 compiuto dal Presidente Mattarella è un errore storico e politico che stigmatizziamo nella maniera più ferma. Senza dimenticare che quando l’Italia è stata completamente lasciata sola dai Paesi della UE e dagli Stati Uniti a fronteggiare nel momento più duro la pandemia di Covid19, la Federazione Russa è stata quella che più si è prodigata per darci un’assistenza sanitaria significativa. Indipendentemente dal giudizio che si può dare su chi oggi governa la Russia, il popolo russo non sarà mai il nostro nemico. Se volete dissociarvi dalle parole di Mattarella, e dal circo mediatico messo su contro la Russia, senza per questo passare per filo putiniani, firmate anche voi la petizione. (Sì precisa che si può scegliere di firmare ma scegliendo di non rendere pubblica l’adesione)

https://www.petizioni.com/il_popolo_italiano_prende_le_distanze_dalle_parole_del_presidente_mattarella#

( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)