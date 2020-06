I giovani avranno, forse, letto qualcosa, visto fotografie in bianco e nero, filmati, sentito i ricordi dei nonni di quella visita che il presidente del consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, effettuò per la prima volta nella Città dei Sassi quel 23 luglio 1950. Un evento che cambiò storia e vita di Matera, dopo le pagine del ” Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, la denuncia di ” Vergogna” nazionale fatta da leader del Pci Palmiro Togliatti e poi verificata sul campo dallo statista democristiano, accompagnato dal ministro lucano Emilio Colombo, che si attivò e non poco nel governo e in parlamento per portare alla prima legge speciale di intervento sui malsani antichi rioni di tufo e ad avviare una stagione di progettualità e di opere pubbliche per la popolazione locale. E così al Piano e nei Borghi, a La Martella, venne fuori la città nuova e tanta attenzione a livello internazionale da parti di studiosi di mezzo mondo. A 70 anni da quella visita Trento ( con Provincia e Comune che si sono già pronunciati) e Matera ( che sta per farlo) hanno dato vita a un Gemellaggio nel nome di De Gasperi, figura di spicco del solidarismo cattolico e dell’Unità Europea. La statua dello scultore Winlkler, posizionata al rione Spine Bianche, tra via Manzoni e via Nazionale, della quale ci ha ampiamente parlato il collega e scrittore Filippo Radogna, è stato il trait d’union per lavorare alla riscoperta e valorizzazione della sua opera. E questo già dal posizionamento di una targa commemorativa nello scorso inverno, alla quale si riferiscono le foto del servizio- La proposta del consigliere provinciale trentino Claudio Cia (Lista Agire) di realizzare una mostra con modalità e tempi di concordare è un ”incentivo”a ricominciare e a valorizzare una importante esperienza del passato, anche per quello che ha rappresentato l’esperienza della pandemia da virus a corona. La mozione è un primo passo. Resta appena un mese…



Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Gruppo consiliare AGIRE per il Trentino

Trento, 15 giugno 2020

Walter Kaswalder

PROPOSTA DI MOZIONE

REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA IN OCCASIONE DEL 70°ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VISITA DI ALCIDE DE GASPERI A MATERA

Premesso che,

nella seduta del 5 febbraio 2020 il Consiglio provinciale di Trento approvava la mozione “Gemellaggio fra la Provincia di Trento e il Comune di Matera” con l’impegno di mettere in atto le azioni necessarie a realizzare un gemellaggio tra i due enti, per recuperare il legame reciproco con la figura di Alcide De Gasperi e valorizzarne l’esempio di dedizione e lo spirito di solidarietà.

Una proposta che ha le sue radici nel forte legame tra lo statista trentino e la “città dei Sassi”, ben ricordato nella premessa della mozione, e soprattutto per rilanciare un dibattito sulla figura di De Gasperi da una prospettiva diversa da quella – forse troppo localistica – alla quale siamo abituati. L’idea avanzata con la proposta di mozione era di suggellare l’iniziativa in occasione del settantesimo anniversario della prima storica visita di De Gasperi a Matera, in veste di Presidente del Consiglio dei ministri, che ricade proprio quest’anno, il 23 luglio.



Dato che,

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto irruzione nella nostra quotidianità, e ha rallentato anche questo percorso di avvicinamento tra due realtà geograficamente lontane fra loro, ma che hanno nelle loro storie una figura in comune nel quale riconoscersi e avvicinarsi.

Considerato che,

la stessa emergenza economica lasciata dalla pandemia da coronavirus, non può che portarci a guardare con rinnovato interesse allo spirito con il quale De Gasperi si ritrovò a dover risollevare il Paese nel dopoguerra, e proprio a Matera ha voluto affrontare in maniera decisa e decisiva il problema del risanamento dei Sassi, determinando una svolta per quella città e quella comunità. Nello stesso tempo è stato il fautore della speciale autonomia regionale, che ha posto le basi per la risoluzione dei complessi problemi lasciati sul nostro territorio dalla guerra e che oggi vede le due Province autonome di Trento e Bolzano collaborare positivamente all’interno di una cornice regionale.

Pur tenendo fermo l’obiettivo di un percorso comune che solo un gemellaggio tra due realtà diverse può portare a maturare, si ritiene che la data simbolica del 23 luglio possa comunque generare un percorso culturale che attraverso la storia, ci ricordi che una ripartenza, seppur difficile, è sempre possibile.

Premesso quanto sopra,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna il Presidente dello stesso e il Presidente della Provincia:

a realizzare una mostra in occasione del settantesimo anniversario della prima storica visita di De Gasperi a Matera, anche – o solo – in forma “digitale”, coinvolgendo eventualmente anche altri enti che si riterrà opportuno rendere partecipi per la migliore riuscita dell’iniziativa, che nel solco degli obiettivi del gemellaggio con la città dei Sassi, possa incentrarsi sulla figura dello statista trentino e il suo ruolo imprescindibile nella rinascita del Paese nel dopoguerra.

Cons. Claudio Cia