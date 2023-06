Una Messa per ricordare ”Il Presidente”

Una iniziativa per non dimenticare e non disperdere un patrimonio di valori dei quali la Repubblica, il BelPaese hanno bisogno, dopo la scomparsa dei partiti tradizionali sotto l’incedere di Tangentopoli. A volerla, con una messa che sarà celebrata sabato 24 giugno, alle 11.00, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, gli irriducibili affezionati alla figura dello statista democristiano Emilio Colombo, scomparso 10 anni fa. Ma che ha lasciato un ricordo indelebile tra quanti ne coltivano il pensiero europeista, in particolare, e per l’impronta lasciata in Basilicata. Alla guida di un partito regione, logorato dai tempi, ma che fino agli anni Ottanta ci aveva fatto conseguire il primato nella programmazione e nell’impiego dei fondi europei. Altri tempi, altri uomini e tanta formazione sul campo. Serve un’altra stagione di formazione e passione politica. Dopo la messa Nino (Liantonio), promotore dell’iniziativa, Saverio, Franco, Giovanna, Angelo, Michele mettetevi al lavoro per un corso di politica colombiana…