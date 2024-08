Una Messa e tanta gratitudine per l’impegno di De Gasperi in Basilicata

Democristiani sempre, a ricordo di uomini soprattutto, come Alcide De Gasperi, che ne hanno incarnato i valori, con una capacità di ascolto e di operatività nell’adottare scelte, ”pensare alto” per affrontare i problemi della gente e di un Paese che doveva riconquistare credibilità a livello europeo ed internazionali. E così Giuseppe ”Peppino” Molinari, una bandiera scudocrociata, che continua a garrire nel solco dei ricordi e della testimonianza, con altri amici ha deciso di ricordare il grande statista trentino – a 70 anni dalla morte – con una messa che sarà celebrata il 19 di agosto dall’arcivescovo metropolita di Potenza mons Davide Carbonaro. L’appuntamento, fissato alle 18.30, è alla Cappella delle suore discepole di Gesù eucaristico ”Alcide de Gasperi. Una Messa che porterà indietro nel tempo, quando De Gasperi, accompagnato da un altra figura di spessore politico come Emilio Colombo, venne in Basilicata e toccò con mano la situazione di arretratezza della nostra terra. La prima legge speciale sui Sassi ( si scrive in maiuscolo) che consentì agli abitanti degli antichi rioni di tufo di Matera, di trasferirsi in nuovi alloggi , con condizioni di vita dignitose rispetto a quelle descritte da Carlo Levi nel libro ”Cristo si è fermato a Eboli’, l’inaugurazione di opere e strutture pubbliche a Potenza e in altre zone della Basilicata, confermeranno sensibilità e attenzione verso la nostra terra. E con un rapporto di gratitudine verso quelle scelte lungimiranti confermate dalle genti lucane. Un ricordo con tanto rammarico, soprattutto oggi con la politica (in generale), segnata da mediocrità, protagonismo, opportunismo e da una questione morale che continua a far crescere divario, diffidenza e delusione tra cittadini e gestori della ”cosa pubblica”. La scarsa partecipazione al voto e gli attacchi diretti e subdoli alla Costituzione ne sono la conferma. Rileggere De Gasperi, tra gli umili ma preparati e lungimiranti ”servitori” della Repubblica, è un passo che tanti saccenti della politica di basso cabotaggio dovrebbe fare… e con il capo cosparso di cenere.



COMUNICATO STAMPA:

*70 anni fa, il 19 agosto 1954, moriva Alcide De Gasperi!*

Lo ricorderemo lunedì 19 agosto con una messa celebrata dall’Arcivescovo di Potenza Mons. Davide Carbonaro alle ore 18.30 nella cappella delle Suore ‘Discepole di Gesù Eucaristico’ Viale Dante 21 Potenza.

Il 22 luglio 1950 Alcide De Gasperi fece visita in Basilicata accompagnato dal sottosegretario all’agricoltura On. Emilio Colombo suo grande amico. Di buon mattino inaugurò i lavori di bonifica sul Sinni nell’alta Val D’Agri e subito dopo si trasferì a Potenza accolto da una folla enorme, e tenne il discorso dal Palazzo di Città in Piazza Matteotti. Nel Pomeriggio De Gasperi e Colombo inaugurarono la gradinata Antonio Di Napoli che conduce da Via Vaccaro a Viale Dante. Gli alloggi di edilizia popolare e la scuola paritaria gestita dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, che in seguito porterà il suo nome e nel giardino sarà allocato nel 1959 un suo busto a ricordo di quell’evento. Il giorno successivo si recò a Matera dove De Gasperi si rese conto della gravità della condizioni di vita nei rioni Sassi e pronunciò lo storico discorso di fronte ad una folla straripante. Dalla sua visita la questione Matera non sarà più dimenticata e tornato a Roma insediò una Commissione affidando la presidenza ad Emilio Colombo che doveva approfondire e predisporre una legge per ‘il risanamento e lo sfollamento dei Sassi’. La legge venne approvata il 17 maggio 1952 ed esattamente un anno dopo il 17 maggio 1953 fu lo stesso De Gasperi con Colombo a consegnare a 41 contadini le chiavi delle loro nuove case a borgo ‘La Martella’. Lunedì 19 ricorderemo Alcide De Gasperi: il più grande italiano del dopoguerra, il fondatore della democrazia cristiana, un grande europeista, ma soprattutto un uomo di pace e del fare che tanto ha fatto per la Basilicata.