Diritti, democrazia e un pizzico di realutopia per smuovere le coscienze, favorire la partecipazione e magari smuovere la situazione, il silenzio su Lì Zehua, il giornalista cinese del quale non si hanno notizie da giorni e che si è occupato dell’epidemia da coronavirus. Lui come altri, in varie parti del mondo, dove i giornalisti che fanno fino in fondo il proprio dovere, sono un ostacolo da eliminare dal centro e sud america all’Africa all’ Est all’Oriente. L’iniziativa del segretario regionale dei Radicali di Basilicata, Maurizio Bolognetti, con un flash mob virtuale , è un segnale per rinvigorire la democrazia e ne abbiamo avuto prova con movimenti di piazza, prove referendarie con la esibizione della Costituzione. Peccato che sia stata tenuta in disparte o ignorata quando ce n’era bisogno. Senza memoria non si va da nessuna parte, anzi si torna indietro con le minacce sempre attuali di derive dittatoriali, con i continui segnali di intolleranza che si verificano in Italia e in Europa, in particolare. E allora che la fiammella della democrazia diventi un fuoco di ideali e di partecipazione.

Noi “nemici del popolo”

Di Maurizio Bolognetti

Verrebbe da dire: viva la vita e tutto ciò che ci rende vivi e non ci consuma o ci fa vivere per consumare noi stessi e gli altri. Per me che ho care le pagine degli scritti dell’Esilio di Carlo Rosselli, per me che sfoglio l’elogio della galera di Ernesto Rossi e le ingiallite pagine del Non Mollare, per me che ho cara la mia militanza trascorsa al fianco di Marco Pannella, assistere a questo straordinario momento di resistenza e mobilitazione, di pensiero e azione, di lotta nonviolenta a cui abbiamo dato corpo, ha significato far vivere tutto ciò per cui da una vita ci battiamo: I diritti umani, la vita del diritto, il diritto alla vita.

No la Cina non è un modello ed è giunto il momento di occuparsi della qualità delle nostre democrazie e di sposare un po’ di sana realutopia. Se non comprendiamo ora il nesso tra il rispetto del diritto alla salute e il diritto umano alla conoscenza, rischiamo di non comprenderlo più.

E’ proprio quando cala la notte della democrazia, della ragione e del diritto che è il momento di agire, non ritirarsi e anzi provare ad avanzare.

Teniamo accesa questa fiammella, prima o poi, ne sono certo, diventerà fuoco che scalda. Grazie a tutti i compagni che hanno voluto metterci la faccia. Compagno è forse la parola più bella che conosca se penso alla sua etimologia: colui che mangia il pane con un altro. Ecco, abbiamo mangiato assieme un pane che vogliamo continuare a spartire e a far lievitare. Vogliamo e dobbiamo essere attivatori di democrazia.

Grazie!

P.S. Lì Zehua libero!!!