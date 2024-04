Una due giorni di Giuseppe Conte in Basilicata (Melfi, Potenza, Pisticci, Matera)

“Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, farà tappa in Basilicata per due giorni intensi e ricchi di appuntamenti, a sostegno della lista M5S e del candidato Presidente Piero Marrese.” Lo rende noto il coordinatore regionale del M5S Arnaldo Lomuti con un comunicato in cui si specificano le tappe del suo tour de force (Vulture, Melfi, Potenza/Val D’Agri, Scanzano Jonico, Pisticci, Matera): “Arriverà nel Vulture nel primo pomeriggio di martedì 16 aprile e incontrerà associazioni e delegazioni sindacali per discutere alcuni dei temi più rilevanti per lo sviluppo della nostra regione: dall’agricoltura agli investimenti fatti grazie ai fondi del PNRR, con un focus specifico sulla crisi industriale che sta investendo Stellantis e dunque tutta l’economia lucana. Concluderà il pomeriggio, a Melfi, con un incontro pubblico con la comunità dell’area, alle 18:30, in piazza Umberto I. In serata, invece, sarà a Potenza per un altro incontro pubblico previsto alle ore 20:00, in Piazza Matteotti. Nella mattinata del 17 aprile, invece, sarà in Val D’Agri e proseguirà il suo tour a Scanzano Jonico, dove incontrerà altre associazioni del territorio. Nel pomeriggio incontrerà la comunità di Pisticci, in piazza Umberto I. La visita lucana di Giuseppe Conte terminerà a Matera, con un comizio pubblico nel centro della città dei sassi, alle ore 18:30, in Piazza Vittorio Veneto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.