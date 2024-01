Una data e l’appello ai ‘’Liberi e Forti’’

A oltre 100 anni l’appello di don Luigi Sturzo rappresenta una pietra miliare per i cattolici nell’impegno in politica e nella società, con mente, cuore e braccia. Era la via maestra dei Popolari della prima ora, poi della Democrazia cristiana nella Repubblica fino alla diaspora di Tangentopoli. Quel 18 gennaio, ricorda Pasquale Tucciariello, senza retorica , è una bandiera morale e sociale che non può essere dimenticata, soprattutto ora… Attendiamo che il vento o almeno una brezza la facciano garrire alle regionali e alle europee. In quella Europa, che nello Statuto non ha annoverato le radici cristiane… Appello ai ‘’liberi e forti’’ a non dimenticare.

LE RIFLESSIONI DI PASQUALE TUCCIARIELLO

18 Gennaio.Vi sono date impresse nella memoria di ciascuno di noi se sono da modello e da esse prendiamo esempi di vita e di comportamento. L’appello di don Luigi Sturzo ai “Liberi e Forti” del 18 Gennaio 1919 (è possibile trovare sul web e scaricarlo) per noi cattolici impegnati nel sociale e nel politico sono un faro. L’appello di don Sturzo è mirabile sintesi di Vangelo, di cultura cristiana bimillenaria, di encicliche (Rerum Novarum di Leone XIII in particolare) che indicano una strada per fare bene e per non sbagliare. Almeno tre punti segnalo: pace tra i popoli e disarmo universale, stato decentrato ed esaltazione delle autonomie locali, riforme sociali e sviluppo integrale. C’è una bandiera morale e sociale che caratterizza i Popolari. Senza retorica, ad essa affidiamo il nostro impegno anche nelle prossime elezioni comunali, regionali, europee.

Pasquale Tucciariello