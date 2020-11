E’ una boiata pazzesca, direbbe Fantozzi. Ma è dall’inizio del mese che il generale Bardi dal suo fortino aveva annunciato la volontà di chiudere le scuole compreso la primaria e secondaria di primo grado quale (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-preannuncia-didattica-a-distanza-anche-per-elementari-e-medie-inferiori/) rimedio ad una emergenza che è soprattutto determinata dalla inefficienza del servizio sanitario a farvi fronte, per responsabilità primarie della Regione. E alla fine l’ha fatto (https://giornalemio.it/cronaca/da-martedi-e-fino-al-3-dicembre-chiuse-le-scuole-primarie-e-secondarie-in-basilicata/).

A nulla sono valsi i ragionamenti dell’ANCI (https://giornalemio.it/cronaca/anci-evitare-in-basilicata-la-sospensione-dellattivita-scolastica-in-presenza/) che invitava ad uno sforzo collettivo per “evitare in Basilicata la sospensione dell’attività scolastica in presenza“.

O quelli del Sindaco di Matera che ancora oggi (https://giornalemio.it/cronaca/bennardi-chiusure-scuole-solo-in-base-ad-analisi-serie-dei-dati/) avvertiva che “Ogni decisione dovrà essere assunta sulla base di una analisi dei dati del numero dei contagiati in età scolastica e tenendo conto di quali siano i luoghi effettivi di diffusione del contagio. ”

Ha prevalso la scelta più facile, chiudere tutto. Ma vogliamo fornire i dati in base ai quali si è deciso che le scuole in Basilicata sarebbero alla base della diffusione del contagio?

Nell’ordinanza queste notizie non vi sono. Nel provvedimento si parla molto genericamente di una improbabile correlazione che vi sarebbe tra “frequenza scolastica” e la “saturazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere regionali“:

“RITENUTO che la misura in esame, in ragione del sopravvenuto aggravamento della diffusione del COVID-19, nelle more di ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie al fine di valutare gli effetti dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020, si muove in ragione del prevalente interesse pubblico a tutela del diritto primario della salute, che rischia di essere messo in pericolo, a breve termine, dall’andamento della diffusione su base regionale dei contagi, in particolare per effetto della correlazione con la frequenza scolastica, e dal raggiungimento di quelle soglie critiche di occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere regionali che giungerebbero a saturazione.“

E allora, si è deciso a spanne, con una seduta spiritica? In base a quali dati sulla diffusione dei contagi avvenuti nelle scuole?

Non pensiamo che le motivazioni e i dati reali che devono essere alla base di decisioni così gravi debbano essere resi pubblici?

Non è concepibile che dall’oggi al domani si assumano decisioni di tale impatto sulle famiglie. Considerato che non c’è il lockdown e la vita continua e si continua ad andare a lavorare.Come faranno le famiglie con i bambini piccoli a casa?

Insomma, ci sembra la ennesima dimostrazione di approssimazione in questa guerra che purtroppo stiamo combattendo con armi impari.

E se lo dice anche il Dottor Vincenzo Barile, membro Asp e della Task Force regionale di Basilicata che non andavano chiuse il mistero si infittisce.

Ha scritto, infatti sul suo profilo facebook: “Non condivido la chiusura delle scuole in Basilicata: dai dati si evince chiaramente che le percentuali piu’ alte di infezioni covid sono concentrate tra i 20 ed i 60 anni e sono legate al lavoro ed alla socialita’. Si sta sbagliando obiettivo e non e’ un problema da poco perche’ dall’individuazione del problema e dalla soluzione dipende la tenuta degli ospedali”.