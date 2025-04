Una battaglia seria? Facciamola insieme: aboliamo le Regioni!

…Basilicata compresa, naturalmente, che continua a non dare risposte alle comunità locali, a territori, imprese, ai giovani, soprattutto, che continuano a emigrare. E poi allo Stato le Regioni costano non poco. Meglio lo Stato e con un ruolo autorevole per le Province. Su questo, come abbiamo riassunto nel titolo, hanno concordato Leonardo Pinto alla guida d Matera Protagonista che l’ha designato come candidato sindaco per le comunali( ma è pronto a passare le mano se qualcuno tra i sostenitori si fa avanti…) e Salvatore ”Tito” Di Maggio, ex parlamentare, che ha il rammarico di una proposta di legge finita nel cassetto, per abolire le dispendiose province a cominciare da quelle a statuto speciale. E promotore con un altro collega,Corrado Danzi, di una richiesta referendaria per il passaggio di Matera in Puglia , presentata alla Corte Costituzionale, con la quale è stato avviato un lungo iter procedurale . Percorso che finirà, non si sa quando, in Parlamento se si raggiungerà il quorum. E dall’interessante incontro promosso da Matera protagonista sul suo futuro e di ruolo di locomotiva per la regione https://giornalemio.it/politica/matera-protagonista-incontro-dibattito-sul-suo-futuro/ sono venuti interessanti spunti di riflessione e di lavoro. Partendo dalla storia, dalla identità territoriale . Matera ha un ruolo di cerniera da sempre, ma con scarsi rapporti con la sua provincia, e con una ”debolezza” mista a diffidenza che ha nel confronto con Potenza. E questo a causa di una penalizzazione originaria e oggettiva della Regione, voluta con due sole province e con una disparità di rappresentanza politico amministrativa, quasi senza storia: Potenza con 100 Comuni e Matera con 31 comuni. Confronto in salita ma che nei fatti, e qui sono scattati gli applausi alla affermazione dell’ex senatore Tito Di Maggio, che i rappresentanti del Materano in consiglio regionale si preoccupano più dei propri interessi, che del territorio. Affermazione preceduta, ma lo ha fatto a più riprese, dell’avvocato Leonardo Pinto che occorre fare ” la contabilità” alla politica locale- quando si parla di campanile e di Potenza matrigna- su cosa ?quando? quanto ? è stato chiesto alla Regione Basilicata e Chi? e Perchè? non ci sono state risposte…E se – ha aggiunto- la politica oggi qui non c’è si capisce perchè? E’ una questione di responsabilità e di rispetto per il territorio, di confrontarsi e di raccogliere le istanze della gente. Stessa osservazione sull’assenza della politica sul tema della richiesta di referendum sul quale Tito Di Maggio ha ringraziato gli organizzatori per l’opportunità data di chiarire sulle motivazioni , passando per il malessere della Città sugli effetti negativi della politica accentratrice della Regione e sulla scarsa lungimiranza di programmazione concreta e di verifica verso i territori: dalla sanità alle infrastrutture per citare alcuni dei temi più sentiti.



Matera da sola in Puglia? E in quale delle province : Bari o Taranto? Di Maggio ha confermato che la richiesta viene solo dalla Città dei Sassi, primo capoluogo di provincia a presentare richiesta referendaria, portando in dote quello che ha attualmente con le sedi Prefettura, Questura, comandi provinciali delle forze dell’ordine e altro. Sarà poi il Parlamento, quando ci sarà il referendum e se questo supererà il quorum, a decidere se Matera sarà una nuova provincia della Puglia o sarà aggregata. Di Maggio, che ha ricordato lo studio della Fondazione Agnelli sulle macroregioni, ha citato la considerazione che il Parlamento potrebbe avere verso Matera. Si tratta del giro di compasso dell’economista Leonardo Cuoco, su un diametro di 50 chilometri, e con una popolazione di oltre 1 milione di abitanti. Tutto da vedere. Sta di fatto, secondo Di Maggio, che per rapporti storici e naturali Matera è ”naturalmente” e ”storicamente” in stretto rapporto con la Puglia , A confermarlo una nota del materano ”Loperfido” del 1948 che spiegava in uno scritto la ”inopportunità” che Matera facesse parte della Basilicata. Di altro avviso Giovanni Caserta, storico locale, che in un corposo e articolato intervento – definita ”Lezione” da Leonardo Pinto -ha parlato del ruolo delle due città, Potenza e Matera nei secoli e nei diversi contesti. Con il capoluogo”più aperto” al rinnovamento perchè legata alla realtà napoletana, come dimostrarono i fermenti della rivoluzione del 1799, rispetto a Matera piuù chiusa e oggettivamente legata al comprensorio murgiano. E Caserta, parlando anche di entità dei distretti religiosi, ha anche ricordato che la Diocesi di Matera aveva nel suo circondario anche Ginosa ( Taranto). Da parte sua un invito al confronti e a superare le conflittualità, che restano. E’ questione di uomini e di donne ( a trovarli, visto che non è stato fatto crescere nessuno…) e di capacità ad affrontare e a risolvere i problemi, come lo spopolamento sul quale ha insistito don Giuseppe Di Tolve- vero dramma della Basilicata, che perde giovani, servizi e che ha messo da parte l’esperienza e le speranze di Matera 2019 . Temi che, piaccia o no, denunciano impreparazione, superficialità della politica regionale ( e non da adesso) di affrontare un problema che si è cronicizzato e aggravato dai primi segnali che abbiamo riportato 30 anni fa. E qui ricordiamo le denunce e le preoccupazioni del senatore Angelo Ziccardi nel corso di un convegno delle autonomie locali a Irsina. Parole inascoltate e l’istat ci ha dato l’ennesima conferma.



Come se ne esce? Ci ha provato Vincenzo Acito,ex consigliere regionale nelle file di Forza Italia, che ha respinto la considerazione generale che i rappresentanti del Materano non si battono per la città. Ha riproposto con forza il progetto di Academy, prendendo spunto da quanto fatto a Napoli dalla multinazionale Apple. Un investimento nell’innovazione, nei giovani che ha cambiato le sorti di una zona degradata come San Giovanni a Teduccio. L’Academy a Matera, città dalle notevoli potenzialità, potrebbe essere mutuato ma su altre basi, con 50 giovani l’anno da formare, presso la Casa delle tecnologie emergenti fuori dai circuiti aziendali, lavorando su progetti dell’industria creativa, culturale , degli istituti tecnici superiori, con zes cultura, matera capitale della cultura e del dialogo mediterraneo 2026 e con ricadute sull’intera Basilicata, che non ha progetti di largo respiro nell’innovazione. Sogni nel cassetto? E’ un ruolo che Matera può svolgere, restando in Basilicata. In Puglia e Acito ha tirato fuori i numeri della rappresentanza, che passerebbero dagli attuali sette della provincia di Matera ( quattro sono della città dei Sassi) ai due, eventuali, se finisse in Puglia. Ma – ha concluso Leonardo Pinto- è questione di uomini, di volersi impegnare, di confrontarsi, di far valere idee e progetti, anche battendo i pugni sul tavolo,facendolo sapere alla gente che- chiediamoci a chiedere perchè?- mostra delusione, sfiducia. Il campanile resta. Ma le cose non cambiano. Mentre i nostri giovani, futuro di Matera e della Basilicata continuano ad andar via.