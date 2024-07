Un sindaco per Matera? Si alza l’alta marea: è Nicola Morea…

…e a quanto pare il neonato ” Comitato del Senatore”, in omaggio alla buonanima del senatore Domenico Ridola, che ha dato il nome alla strada e al museo archeologico, ha deciso di guardare oltre l’usato garantito o sicuro oppure delle minestre scaldate che sono sui fornelli a gas della politica materana. Così la foto con Nicola Morea, residente a Matera, sindaco di Irsina, un passato nel Pd, oggi consigliere regionale di Azione, e la chiacchierata da ”ciutt ciuttt mminz a la chiozz”, hanno lanciato una opzione e una disponibilità a candidarsi a sindaco di Matera, che ” è – come dice Vito Evangelista, uno che in fatto di visioni lungimiranti con o senza occhiali ci azzecca- nè peregrina e nè pellegrina”. Una frase buttata lì che va oltre la provocazione. Oggi contano esperienza, voglia di fare e di assumersi responsabilità. Morea è un abituè di via Ridola e i problemi di Matera e provincia li conosce a menadito e sa guardarsi intorno. ” Ha uno specchio parabolico- aggiunge Vito- che lo porta a essere concreto. Noi andremo avanti. L’attuale amministrazione, dopo che avrà superato l’ennesima crisi e costituito una nuova giunta, concluderà il mandato a settembre 2025. Candidiamo Morea”. E si alzerà una marea …di consensi, a detta dei promotori. Matera laboratorio ci ha abituato, del resto, a vedere tutto e il contrario di tutto. E poi siamo in via Ridola, la strada del Senatore e del Museo dove c’è un pezzo della storia della città, anche per le elezioni comunali.