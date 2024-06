Un sindaco di strada…Vito Cilla

Ancora presto per le elezioni comunali di Matera per l’autunno 2025, anche se qualcuno spera in una proroga di sei mesi per il 2026? Ma no. Meglio cominciare a pensarci per tempo e in via Ridola, dove la sezione APPeppino mantiene vivo per quanto possibile la voglia di proposta e di dibattito, hanno catturato ”al volo” il buon dottor Vito Cilla. Uno che nella prima Repubblica si è dato da fare in Ospedale, e non solo, con una ”pacata” e costruttiva attività in consiglio comunale per quella battaglia della ”farmacia” al borgo La Martella che è rimasta finora sulla carta. E poi tanto volontariato, che continua oggi, per esempio, con le malattie rare. Lui, comunque, è lì con un primo comitato elettorale di strada- come riporta la foto con Vito Evangelista, Franco Capolupo, Antonio Guerricchio- che rappresenta la Matera viva, che ci mette faccia, e si prende veleno per la mediocrità, la nullità, il protagonismo stellare delle ”spighe vacanti”(come si dice in dialetto) che se ne fregano del passato, del presente e del futuro della città. Manca un anno e passa alle elezioni comunali. Per ora ci sono tanti rumors di candidature da usato garantito, come si dice nel gergo commerciale, o da ”minestra riscaldata” come dicono altri. Nel caso di Vito Cilla, da medico in pensione,di Asl4 (che in tanti rimpiangiamo, perchè avevamo una Sanità competitiva) poi della Asm (con i risultati e le condizioni che sappiamo) la garanzia della terapia dell’esperienza sul campo con iniezioni di fiducia, simpatia e tanto impegno. Pensateci. Con il senno di poi si era pensato a lui , a posteriore, nel 2020 https://giornalemio.it/politica/vito-cilla-sindaco-qualcuno-ci-ha-solo-pensato/ ma la cosa rimase a livello di buone intenzioni. E’ un sindaco di strada e Matera ha bisogno di recuperarne e di ripercorrerne tanta e con i piedi per terra, con un programma di priorità di cose da fare e una coalizione ( na’ parola) tutta da costruire. Vai Vito…