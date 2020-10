Vuoi un Sassone di Salvini sui Sassi, peraltro, amico di Bardi? No, meglio Bennardi! E’ stata questa la decisione finale dei materani. Chiara, netta, schiacciante. Oltre ogni dubbio!

Al momento in cui scriviamo (tra i due si arriva a 23.284 voti scrutinati) in nessun seggio Sassone è al primo posto. Bennardi raddoppia i voti presi al primo turno e Sassone fa difficoltà a raggiungere i consensi ricevuti due domeniche fa. Una débacle.

Ma sin dall’inizio dello scrutinio (che abbiamo tutti potuto seguire grazie alla preziosa nuova creatura di Ideama) è apparso chiaro che il vento che usciva dalle urne soffiava in un’unica direzione: quello di una fase nuova, con un voto libero da tutto ciò che Matera ha sin qui conosciuto.

La proposta del centrodestra, evidentemente, è stata percepita come insopportabile per Matera già Capitale della cultura e medaglia d’oro al valore civile per la sua ribellione, il 21 settembre 1943, al nazifascismo. In primis per il carico da 90 dell’imprimatur salviniana e poi con l’emergere, durante la campagna elettorale, di quella inquietante impostazione aggressiva, sguaiata, connotata da una tendenza demolitoria degli avversari.

Anche nell’ultimo comizio del venerdì, quando saggiamente gli showman che si erano esibiti la domenica prima sono stati fatti rimanere sotto il palco, durante il lungo, atono e tedioso intervento di Sassone è riemerso con prepotenza qua e là, il suo smisurato ego, quella sua tendenza ad autoincensarsi e per contro sminuire (dipingendolo quasi come nullità) il competitor.

Una costante troppo insopportabile, fastidiosa anche per elettori del centro destra che non lo hanno votato sin dal primo turno e poi anche in quest’ultimo decisivo round finale.

Ora si apre una fase nuova pr la Città, inedita, una fase figlia di una scelta coraggiosa (per avere le mani libere è stato detto) da parte di Bennardi nel voler andare avanti da solo con la sua coalizione iniziale anche allo scontro finale. Una scommessa vinta e non era per nulla scontato che si giungesse a tanto.

Sarà meglio, sarà peggio? Questo toccherà a lui e alla nuova maggioranza dimostrarlo. Al nuovo consiglio comunale che sarà rinnovato in un modo mai visto prima e con un numero di donne che mai hanno occupato quegli scranni.

Ora comincia la fase difficile. Vincere può essere anche relativamente facile (e non lo è stato in questo caso). Ma quella che comincia da domani, governare, è la fase più complessa ed impegnativa. Ci vuole modestia e determinazione.

Fare una squadra di governo che risponda alla volontà popolare (eviterei troppi esterni, deve governare chi è stato eletto dai cittadini) e che abbia le idee chiare su come procedere nella realizzazione del proprio programma. Una giunta comunale è politica, prima di tutto.

Poi conta molto il rapporto con la macchina comunale. Collocando al vertice dirigenti leali e capaci, individuando e colmando lacune organizzative anche valorizzando al meglio le competenze dei dipendenti già in servizio. Instaurando con loro un rapporto positivo e non conflittuale.

Insomma, ora è il momento di festeggiare la bella impresa, ma da domani occorrerà correre per restituire alla Città la fiducia di cui si è stati consegnatari.

Buon lavoro, dunque, al nuovo sindaco Domenico Bennardi e a tutti i nuovi consiglieri di maggioranza e minoranza.