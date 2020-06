La domanda è ricorrente: ” Che si dice sulle elezioni al Comune di Matera?” . ” E per il sindaco? I soliti nomi da minestra scaldata o le sorprese di quanti proprio non vogliono passare la mano?”. E ancora : ” Cosa cambierà?Ancora la solità marea di liste civiche, da usato sicuro e teste di legno per rappresentare quanti restano dietro le quinte?”. Domande dalla risposta scontata e di taglio gattopardesco… Far finta di cambiare tutto per non cambiare nulla. E allora servirebbe uno scossone sulle cose da fare, ponendosi domande, priorità e soluzion, come fa Antonio Serravezza che Matera ce l’ha nel cuore e nella testa come tanti o come pochi, se preferite. La figura dinamica di coordinamento del ”pro sindaco”, che è altra cosa dal capo di gabinetto e dallo staff di figure di fiducia e di competenza (almeno sulla carta) per supportare l’azione del sindaco. Un ”Pro sindaco” ? Potrebbe servire. Vediamo chi raccoglie proposta e provocazione. Auguri Antonio ” prosindaco” in pectore.



TUTTA COLPA DEI POLITICI?

Siamo ormai in campagna elettorale e i partiti maggiori e nuove fazioni che le affiancheranno con le liste civiche continuano a lavorare nel sottobosco per uscire allo scoperto negli ultimi giorni tanto che i cittadini non avranno il tempo di valutare con saggezza a chi dare il loro voto. Spero che per questa tornata tutto si svolga in un clima di sostanziale educazione e rispetto reciproco, con i candidati che pacatamente possano esporre il proprio pensiero cercando di rispettare le regole e gli avversari, dando nell’insieme uno spettacolo positivo, in un momento in cui la cosiddetta antipolitica imperversa. E’ dunque questa la politica che vogliamo. Una politica fatta, senza tifo, per la propria parte politica a prescindere dai contenuti. Noi semplici cittadini che diritto abbiamo poi di lamentarci dei nostri amministratori, che voglio ricordare, siamo noi ad eleggere, non dei marziani piovuti sul pianeta Terra. Noi vorremmo, questa volta, cercare di conoscere e capire le diverse proposte per poi premiare quella che si ritiene migliore e si appoggia a prescindere dal candidato o di un partito o di lista civica. Se continuiamo a fare i giochi degli amici o delle famiglie amiche come sempre si è fatto a Matera, nulla cambierà. Non dobbiamo, trasmettere al “nostro” candidato o partito la possibilità di capire che il nostro voto è scontato. Basta con il solito invito ad una politica di comodo. Riflettiamo, se l’attuale politica ci lascia così tanto insoddisfatti è colpa dei politici? Non è che qualche responsabilità ce l’abbiamo anche noi elettori?

Mettiamo ordine e chiediamo un confronto fra i candidati a sindaco di Matera, chiamati a conoscere la realtà di tutti i rioni ed a esporre idee e progetti che intendono portare avanti qualora eletti.

Io imposterei un serio dibattito su quattro domande su temi più ampi e questioni pratiche che interessano Matera, i rioni e le periferie, una terza sulle prospettive per i rioni Sassi e una quarta sulle problematiche più pratiche.

Prima domanda: quale progetto intende promuovere per la città di Matera? Esistono tanti tipi di città: vi sono città a vocazione turistica, altre a vocazione industriale. O universitaria, terziaria, sanitaria/ospedaliera, culturale, sportiva, commerciale ecc. Nella sua proposta elettorale c’è un obiettivo prioritario, una “vocazione” da privilegiare per la nostra città?

Seconda domanda: la policentricità materana è un valore o un disvalore e come si intende fare per valorizzarla o superarla? A differenza della maggior parte delle altre città, Matera è una città policentrica (cioè costituita da due nuclei, la città sul piano con un centro storico e i classici quartieri alveari e i storici rioni Sassi con una loro conformazione e identità fisica, urbana, sociale e storica) ciò da un lato limita lo sviluppo di una forte identità comune per tutta la città, dall’altro favorisce il contatto umano e i rapporti sociali. Dunque la sua proposta elettorale intende promuovere o superare questo dato storico e sociale? Con quali iniziative concrete?

Terza domanda: quale vocazione per incentivare i rioni ? I Sassi quale quartiere “monumentale e unico al mondo”; I rioni che circondano il centro cittadino, incrocio dell’asse nord-sud della città, la direttrice ovest con le zone artigianali Paip e industriale della Martella. Nell’insieme per la città intera di Matera ha un obiettivo prioritario, una “vocazione” da privilegiare?

Quarta domanda: quali progetti concreti su e per Matera capitale europea della cultura 2019? Avete progetti concreti di interventi pubblici che vorreste portare avanti o intendete proporre, promuovere, sponsorizzare? Se sì quali?

Guardando come sono andate le cose per l’amministrazione uscente io vorrei lanciare una proposta-provocazione: un PROSINDACO per Matera.

Che cos’è il prosindaco? In Italia è un titolo con vari significati. E’ detto prosindaco, anche se la dizione non trova riscontro nella legge attualmente vigente, il consigliere comunale delegato dal sindaco a svolgere le sue funzioni di ufficiale di Governo. Perché questa figura ombra del sindaco? La città è risaputo, si divide in due realtà cittadine con diverse esigenze e programmi che si distinguono tra loro anche se si uniscono sotto un unico nome Matera città dei Sassi. Proviamo e accettiamo tutte le proposte.