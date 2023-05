Un premio ”liberale” per l’avvocato Carmine Ruggi

La memoria non si cancella ed è opportuno coltivarla perchè, ed è quello che continua ad accadere soprattutto in politica, un paese senza memoria non ha futuro . E allora un premio alla memoria che la scuola di liberalismo, diretta da Enrico Morbelli, attribuirà lunedì 5 giugno a Roma è di quelli che inorgoglisce, non solo quanti hanno tenuta viva e continuato ad alimentare gli ideali laici, liberali e di rispetto della Costituzione, ma anche quanti parlano a vuoto e spesso in maniera strumentale di Stato, diritti, doveri e professionalità. L’avvocato Carmine Ruggi, scomparso lo scorso anno https://giornalemio.it/cronaca/carmine-ruggi-una-vita-per-lavvocatura-e-per-i-liberali/, aveva nel senso dello Stato, della professione e della riflessione elementi da cui partire per tenere la barra dritta. Direzione e buone pratiche che servono al Paese e alla sua Matera, che evidenzia carenze decisionali preoccupanti per il suo futuro. Premio a parte non sarebbe male che l’eredità dell’avvocato trovassero continuità e applicazione con un ”Centro studi” o un ”Premio” per stimolare le nuove generazioni a essere protagoniste,e con senso di responsabilità, del proprio futuro e di quello del nostro territorio.