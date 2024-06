Un ‘’No’’ secco allo ‘’Spacca Italia’’. Altamura non ci sta e scende in piazza

Il Governo guidato da Giorgia Meloni va dritto come un treno, nonostante gli incidenti di percorso parlamentari, che hanno preceduto le celebrazioni del G7, e che hanno mostrato tutte le contraddizioni di una maggioranza che continua a far finta di nulla su una Costituzione nata dalla Resistenza e che viaggia, si fa per dire, e su un Paese ( dalla Sanità all’Istruzione alle infrastrutture) che viaggia a due e a tre velocità, con vistose differenze tra alcune regioni del Nord e il resto del Paese. Autonomia differenziata e premierato saranno al centro di un confronto organizzato per martedi’ 18 ad Altamura min piazza Repubblica ad Altamura*,da Auser, Anpi, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Arci, Cgil Spi. Una iniziativa che si lega concretamente a quella organizzata a Roma da partiti di opposizione e da quanti non ci stanno a ‘’forzature’’ e disegni di taglio leghista e che per tanti aspetti ricorda il Piano della P2 di Rinascita Democratica. Un secco ‘’No’’ da impugnare anche fuori dal Parlamento nelle sedi opportune, trattandosi di materia che decide le sorti degli italiani e il futuro del nostro Paese. Aspetti, non dimentichiamolo, sui quali continuano far finta di nulla tanti parlamentari di maggioranza, eletti nel Sud ma che votano ‘’allineati e coperti’’. Traditori!



NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E PREMIERATO

PER UNA REPUBBLICA UNICA, DEMOCRATICA E SOLIDALE .

Una iniziativa pubblica ad Altamura.

*COMUNICATO* :

All’indomani delle elezioni europee, prosegue spedito e indifferente a qualsiasi critica il cammino delle riforme avviate dal governo Meloni. Da una parte l’autonomia differenziata (ddl Calderoli) dall’altra il premierato (ddl Casellati) rischiano di snaturare profondamente la nostra Costituzione a centralità del Parlamento, dando più poteri sia alle Regioni sia al Premier eletto a suffragio diretto.

Voci autorevoli (costituzionalisti, economisti, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Conferenza Episcopale Italiana, Banca d’Italia, ANCI, sindacati e persino rappresentanti di Confindustria) hanno allertato sui rischi di creare un’Italia a due velocità. Come si concilieranno tra loro l’ipercentralismo del Premierato e la devolution in salsa leghista dell’ autonomia differenziata? Trattenere una parte del gettito fiscale nella regione, senza meccanismi di perequazione, e attribuire a spesa invariata condizioni particolari di autonomia su ben 23 materie (sanità, istruzione, trasporti, energie, previdenza integrativa, commercio e molto altro…), quali conseguenze avrà per il Mezzogiorno, già carente di servizi ed economicamente depresso, nella vita quotidiana dei cittadini?

Per *il 18 giugno 2024, alle ore 19 in piazza Repubblica ad Altamura*, Auser, Anpi, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Arci, Cgil Spi hanno organizzato un incontro pubblico di approfondimento con ospiti competenti sul tema.

Coordinerà l’incontro la giornalista Rosarianna Romano. Interverranno Michele Ventricelli (Comitato cittadino per l’attuazione della Costituzione), Carolina Velati (vicepresidente ARCI Puglia- Zona Franka), Claudia Mazzilli (componente del Direttivo nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale), Michele Capriati (professore di Politiche economiche dell’Università degli studi di Bari).