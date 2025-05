Un montascale e una vita a ostacoli. Impegno per il futuro sindaco

Non è la prima volta che ci occupiamo di barriere architettoniche, fisiche, che diventano insormontabili-purtroppo- quando si associano a quelle della indifferenza, della insensibilità e di una burocrazia che alimentano discriminazioni, sofferenze come quella denunciata in un post sulla sua pagina social da Carlo Rubino, che vorrebbe portare questa istanza – vissuta anche da altri- nel prossimo consiglio comunale. E’ una battaglia di civiltà e di giustizia.



COMUNICATO STAMPA

“La disabilità non è una bandiera da sventolare. È una realtà che pesa ogni giorno.”

Ci sono storie che si tengono dentro per una vita intera.

Non per vergogna. Per rispetto.

Perché chi vive davvero certe battaglie non ha bisogno di proclami.

Carlo Rubino ha 45 anni, convive con una paraparesi spastica, e si candida al consiglio comunale di Matera con l’UDC.

Ma questa non è una storia di candidatura. È una denuncia.

Contro l’ipocrisia di chi, solo in campagna elettorale, si ricorda che esistono le persone con disabilità.

Nel 2018 a Carlo viene assegnato un alloggio popolare inaccessibile: 67 metri quadri pieni di ostacoli.

Non ci ha mai potuto vivere.

Ma ha dovuto pagarlo lo stesso ogni mese, per non perdere il diritto al cambio.

Fino a quando quell’alloggio è stato occupato da una giovane madre in difficoltà.

Non per colpa sua.

Ma per un “suggerimento” dato da un altro candidato.

Un voto in più, una vita in meno.

Nel 2023 arriva la “soluzione”: una casa su due piani, con un montascale.

Sulla carta, accessibile.

Nella realtà, un’altra beffa: scala troppo stretta, piedi che toccano il muro.

Carlo non ha mai potuto vedere il secondo piano della sua casa.

Mai una buonanotte alle sue bambine nel loro letto.

Mai un abbraccio alla moglie prima di dormire.

Una casa che esclude, invece di accogliere.

Rubino è anche segretario provinciale di un sindacato di categoria: ogni giorno incontra chi combatte la sua stessa battaglia.

Non per apparire. Per cambiare.

Oggi ha deciso di raccontare la sua storia.

Non per sé.

Ma per tutti quelli che, come lui, non vogliono vedere la propria condizione trasformata in un manifesto elettorale.

Basta slogan.

Basta vetrine.

Chi vuole occuparsi di disabilità, inizi dal rispetto.

Il resto è solo propaganda sulla pelle degli altri.



L’articolo completo qui: https://www.facebook.com/share/p/15dUadPyR7/?mibextid=wwXIfr

Post di Carlo Rubino

“Accessibile”, “inclusivo”, “sensibile”.

Parole che oggi volano nei post dei candidati come coriandoli.

Ma chi vive davvero la disabilità non ha mai avuto bisogno di slogan.

Solo di rispetto.

Il mio racconto non è comodo. Ma è vero. Basteranno pochi minuti di lettura per capire perché ho scelto di candidarmi

https://medium.com/…/non-era-previsto-che-raccontassi…

