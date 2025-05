Un Michele Casino di “lotta e di governo” su impianto biogas a La Martella

Sono sempre di più i consiglieri regionali che a Potenza sono parte integrante della maggioranza di centro destra che sostiene la giunta di Vito Bardi e che, appena dopo aver superato Bucaletto, si trasformano in fieri oppositori della stessa. D’altronde con un partito come il PD completamente sparito persino dalle competizioni elettorali (dopo Potenza, ora anche a Matera, Bernalda, Irsina…..) salvo mischiarsi -con un tana libera tutti dei suoi esponenti- in alleanze proprio con quelle forze politiche a cui i consiglieri di centro destra appartengono; con Basilicata Casa Comune che non è da meno; con la credibilità dei relativi eletti regionali circa la volontà oppositrice che appare essere sempre di più un imbarazzante e rituale esercizio verbale. A Marcello Pittella, a Luca Braia sui social, ed ora a Michele Casino tocca fare un doppio lavoro. E di recitare le classiche due parti in commedia: quella di governo e quella di lotta…a se medesimi (giusto per non lasciare il merito alle solo due elette del M5S). Ma tant’è! E nessuno fa un plissé! Anzi c’è pure chi si entusiasma di questa situazione come se fosse “cosa buona e giusta“, applaude a questo miscuglio che si crea alla bisogna in ambito locale, e guarda dall’alto in basso chi ancora osa pretendere che ognuno rispetti il ruolo per cui è stato eletto. Non fosse altro per chiarezza e rispetto di chi ha votato e deve andare a votare. Ed ecco allora che l’istrionico Michele Casino reduce dal successo rivendicato urbi et orbi -senza che nessuno se ne abbia avuto manifestamente a male- di essere stato la mina che “ha frantumato definitivamente il PD“, ha oggi diffuso una propria nota che leggete a seguire con cui torna nuovamente (l’aveva già fatto qualche giorno fa) sulla vicenda dell’impianto di biogas della Martella. Nel comunicato, il consigliere eletto in Forza Italia ed ora confluito temporaneamente nel gruppo misto, informa che: “Ho depositato questa mattina richiesta formale di accesso agli atti , come e’ nelle facoltà dei consiglieri regionali, per approfondire l’iter autorizzativo e procedurale che i competenti uffici dipartimentali regionali , hanno avviato in autotutela per l’annullamento dell’autorizzazione legata alla realizzazione di un impianto di produzione di biogas in Agro di Policoro e soprattutto per quanto attiene alla questione La Martella sul rilascio del nulla – osta autorizzativo per l’impianto a biogas. Chiaramente è opportuno approfondire la ragione per la quale si sta andando avanti sull’impianto a Matera anziché pensare ad un dislocamento dell’impianto di biogas come avevo già proposto nella sede competente consiliare con una mozione. Condivido in pieno le preoccupazioni sollevate da più parti in ottica di tutela della salute pubblica e di impatto ambientale Per me non c’è nulla che venga prima dell’attenzione alle preoccupazioni legittime dei cittadini.

Vado avanti con azioni che mirano a dirimere una questione di fondamentale interesse per il territorio materano e per tutta l’economia locale.” Matera è Matera…e Potenza è Potenza”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.