Un libro, una storia: quello della politica pisticcese

Alla ricerca della buona politica, con i tanti esempi del passato, e di un ruolo che Pisticci intende conquistare, valorizzando appieno risorse e potenzialità, dopo la progressiva deindustrializzazione della Valbasento. E un libro del quale abbiamo già parlato nei giorni scorsi https://giornalemio.it/politica/uomini-e-politica-pisticcesi-nel-libro-di-leonardo-dino-calciano/ offre la possibilità di ritornare sull’argomento con un convegno sul tema “La politica a Pisticci- dal 1946 a oggi’’. Situazione cambiata senz’altro, ma che con i contributi al dibattito dei relatori, può offrire spunti per restituire centralità alla politica, ai programmi se si avrà la costanza di far crescere quello che si è seminato. I partiti della Prima Repubblica, scomparsi con Tangentopoli, hanno lasciato il posto a realtà, movimenti, a esperienze locali che hanno il respiro corto della qualità del progetto, dei contenuti e della formazione politica. Tanta buona volontà, alcune qualità, ma governare una città, una comunità diventà sempre più difficile, con una burocrazia che vanifica spesso le buone intenzioni e con risorse sempre più risicate. C’è ci sarà il Pnrr ma non basta avere un asilo, una piccolo presidio sanitario se non si ha il personale ( e i Municipi grandi e piccoli sono in estrema difficoltà) per gestirli e farli funzionare. E se aggiungiamo tutti gli interrogativi (usiamo un eufemismo) della riforma di ‘’autonomia differenziata’’ che spaccherà Paese e Costituzione, c’è poco che stare tranquilli. Anzi. E allora scorrendo il libro sulla politica pisticcese ci vorrebbero tenacia, lungimiranza, cuore e pensiero di persone come Nino Michetti, l’unico presidente della giunta regionale di Basilicata insieme a Filippo Bubbico per la provincia di Matera, o di figure battagliere come Domenico Giannace. Senza nulla togliere ad altri, che in momenti difficili o più fortunati della vita politica pisticcese, hanno lascia traccia e ricordo del loro operato.



“La politica a Pisticci – Dal 1946 ad oggi”

12 maggio 2023 ore 18.30

Sala Consiliare del Comune di Pisticci

“La Politica a Pisticci – Dal 1946 ad oggi” è il titolo del convegno organizzato a Pisticci venerdì 12 maggio alle ore 18,30 nella Sala Consiliare del Comune. L’incontro vuole ripercorrere la politica del Comune, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, tracciando le tappe che hanno portato alla nascita della Repubblica. A partire proprio dalla storica data dal 2 giugno 1946 che con il referendum istituzionale dello Stato, attraverso il votò popolare portò alla elezione di un’Assemblea Costituente. Oggi si avverte la necessità di ripercorrere con le nuove generazioni il cammino nelle istituzioni stabilendo un ideale ponte con quanti, in passato, le hanno amministrate contribuendo alla crescita sociale, civile e culturale delle comunità e del Paese. In occasione del convegno verranno presentati, in una veste grafica rivisitata, i nuovi quadri dei 18 Consigli Comunali di Pisticci ed i 21 quadri dei sindaci che si sono succeduti alla guida amministrativa della città basentana. Il convegno “La politica a Pisticci” rappresenta il primo di una serie di incontri nella consapevolezza di avvicinare le istituzioni attraverso i suoi rappresentanti a vari livelli, ai cittadini-elettori e riempire così quel vuoto, percepito anche verso la disaffezione alle urne, con una rinnovata passione politica nell’ottica di una compiuta democrazia partecipata che veda i cittadini attori e protagonisti nelle scelte più importanti della vita politica e sociale del Paese.

Pisticci, 2 Maggio 2023

Saranno presenti al convegno:

Grazia DI MAGGIO Onorevole F D I – Camera dei Deputati Domenico ALBANO Sindaco di Pisticci Giampaolo D’ANDREA Docente di Storia Università di Basilicata

Donato MASTRANGELO Giornalista Vito BARDI Presidente Consiglio Regionale di Basilicata Carmine CICALA Presidente Consiglio Regionale di Basilicata Piero MARRESE Presidente Giunta Provinciale di Matera Rocco S. FUINA Amministratore Unico CSI di Matera Rocco S. GRIECO Già Sindaco di Pisticci, Ass. Prov. Matera e Cons.

Regionale

A fine serata saranno consegnati dei volumi della “la politica e i suoi uomini” 2022.