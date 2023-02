Un grande cuore per San Valentino in piazza…ma disinnamorato sul Comune

“Se ami qualcuno, portalo a Matera” è lo slogan coniato dall’Amministrazione comunale, in occasione della festa di San Valentino, con l’invito agli innamorati ad immortalare questa giornata sotto un grande cuore illuminato su di un tappeto rosso installato nella centrale Piazza Vittorio Veneto. Non sappiamo se sortirà l’intento auspicato (ce lo auguriamo, ovviamente) …..ma di sicuro la pubblicizzazione di questa iniziativa non poteva capitare in una giornata peggiore per il Sindaco e la sua maggioranza. Una giornata in cui è andata in scena il cuore infranto di una maggioranza oramai affetta da un plateale e continuo disinnamoramento dei suoi consiglieri nei confronti del primo cittadino e della sua conduzione del ménage amministrativo, al punto da determinare quell’enorme vuoto dell’assenza odierna nella massima assise cittadina. Con l’aggravante di non sentire il bisogno di darne una giustificazione non tanto ai consiglieri di minoranza che hanno aspettato invano, ma alla città. Senza uno straccio di comunicato, facendo finta che non fosse successo niente……mentre si trovava il tempo di diffondere questo comunicato melense che segue, che stride con una realtà. Certo che prima degli occasionali innamorati, sotto quella installazione dovrebbe provare a fare una foto il Sindaco con un numero congruo di consiglieri ….e dovrebbe spiegare quello che sta accadendo per davvero, una volta per tutte ad una città che si sta disinnamorando della sua amministrazione. O non se ne rende conto? (https://giornalemio.it/politica/salta-consiglio-comunale-ma-dalla-maggioranza-nessuno-finora-dice-perche/)

“Un grande cuore in piazza Vittorio Veneto per l’atmosfera di San Valentino”

Un grande cuore illuminato su di un tappeto rosso. E’ l’iniziativa dell’Amministrazione comunale, con lo scopo di creare l’atmosfera di San Valentino nella città romantica per eccellenza. Un invito per tutti gli innamorati a scegliere Matera per festeggiare la propria unione, lasciandosi incantare dagli angoli suggestivi dei Sassi, dove il tempo sembra essersi fermato. “Se ami qualcuno, portalo a Matera”, questo lo slogan coniato dall’Amministrazione comunale, in occasione della festa di San Valentino. Così, per il giorno degli innamorati, è stato predisposto un angolo della piazza principale, dove le coppie di tutte l’età potranno immortalare il proprio sentimento in una città eterna e suggestiva, caricare la propria immagine sui canali social e taggare Matera Welcome. “Vivere il proprio amore con il desiderio di considerarlo eterno, è ciò che si può esprimere in una delle città più antiche al mondo. –questo l’invito del sindaco di Matera Domenico Bennardi- Mi raccomando, venite a Matera e impegnate il vostro amore qui nella Capitale Europea della Cultura”, è l’appello del primo cittadino. L’installazione è stata realizzata con la generosa collaborazione della ditta fornitrice del servizio di igiene urbana Cosp Tecno Service.