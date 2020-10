Giornata di sole, nella prima giornata di ballottaggio a Matera, che ha consigliato passeggiate o gite fuori porta con il prevedibile afflusso di elettori a riversarsi in serata ai seggi. L’invito a farlo è venuto in mattinata dai candidati Rocco Sassone, che ha votato alla scuola elementare di via Marconi al rione Piccianello e da Domenico Bennardi in quella di via Lucrezio al rione Serra Rifusa. Entrambi hanno votato , accompagnati dalle rispettive famiglie. Sorrisi e appuntamento a lunedì pomeriggio per risultati e commenti. Se ne registra uno del candidato Bennardi per l’atto vandalico che ha colpito la scorsa notte – in piazza del Sedile-gli spazi esterni dell’attività di ristorazione della famiglia del parlamentare Michele Casino.



E BENNARDI CONDANNA IL GESTO DI VANDALISMO AI DANNI DELLA ATTIVITÀ DI CASINO



In relazione all’atto vandalico subito dall’onorevole Michele Casino che ha interessato le fioriere della sua attività in piazza Sedile a Matera, il candidato sindaco Domenico Bennardi condanna fermamente il gesto. “Sono sicuro che questo attacco vile – afferma Domenico Bennardi – sia opera sicuramente di uno sconsiderato che nulla ha a che fare con la Politica, con me e con la coalizione che rappresento. Esprimo la mia solidarietà alla famiglia Casino per quanto accaduto, sottolineando che non è questo il nostro stile di fare politica. Noi facciamo politica in piazza e fra la gente, confrontandoci rispettosamente e lealmente con in nostri avversari e mai ci siamo espressi in questi modi. Per questo motivo ci sentiamo anche noi vittime di questo atto che va contro il nostro modo di intendere la Politica. Ci rivolgeremo alle autorità competenti per risalire all’individuazione dei responsabili sperando che le numerose telecamere di sorveglianza della zona abbiano ripreso l’autore o gli autori del gesto.

Abbiamo condotto una campagna elettorale fondata sui temi e mai sugli insulti, condotta sempre con toni pacati, senza mai dare seguito ad alcuna provocazione. Per questo motivo, nel condannare ancora una volta questo episodio meschino, auspichiamo si individui rapidamente il responsabile”.

Matera, 4 ottobre 2020