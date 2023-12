Un asse Hollywood/Basilicata? Possibile con Francis Ford Coppola presidente onorario di LFC.

E’ Pasquale Colacicco, imprenditore materano recentemente nominato responsabile del Centro Democratico per la provincia di Matera, a lanciare “una sfida” molto ambiziosa alla “Lucania Film Commission”, invitandola a prendere in considerazione l’idea di nominare “Francis Ford Coppola come presidente onorario”, considerata la dichiarata passione del cineasta italo-americano per questa che è la terra dei suoi avi. Una scelta che se consumata potrebbe portare il prestigioso regista a costituire il “gancio” formidabile per un rapporto, sicuramente denso di prospettive ai più alti livelli, con il mondo cinematografico di oltreoceano, magari con un vero e proprio accordo tra Hollywood e la Basilicata, già terra di set cinematografici calcati da diverse star di oltreoceano.

“La Basilicata, scrive infatti Colacicco in una nota, “sin dagli anni ’60 è tema ricorrente del mondo della celluloide: “I Basilischi” di Lina Wertmuller negli anni ’60, “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi, “Il Vangelo II Matteo” di Pasolini, “La Passione” di Mel Gibson, “The Nativity Story” di Chaterine Hardwicke, Papaleo con “Coast to coast” … la lista è lunga. Il cinema mondiale ha illuminato a occhio di bue la nostra regione come parte importante della sua storia.

Cultura e grande schermo hanno raccontato le radici nascoste delle sue genti: lo spopolamento, povertà, bellezze naturali, sentimenti ed espatrio, come avvenne nell’800 con Agostino Coppola, avo del più grande regista vivente al Mondo: Francis Ford Coppola

“Mi piacerebbe aiutare questa regione, che preferisco chiamare Lucania e non Basilicata, spiega Francis Ford Coppola, in una intervista. Vorrei avviare un nuovo tipo di turismo, che unisca le bellezze dei luoghi alla loro storia, alla cultura e alle prelibatezze alimentari”. Come non prendere sulla parola l’uomo più rappresentativo del “Very Importat People” che è tornato nella Lucania del suo progenitore, dandogli la guida a Presidente onorario della “Lucana Film Commission”, lanciando l’idea di un accordo bilaterale nelle relazioni tra Hollywood e la nostra regione, che creerebbero certamente nuove opportunità?”