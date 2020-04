Coalizione civica Matera e 27 associazioni materane hanno dato vita a un Appello alle Istituzioni e alle Organizzazioni perchè, sostengono: la Citta’ ha bisogno di interventi urgenti e di condivisione nel settore socio-culturale.

“Il lockdown prolungato –si legge nell’appello– ha provocato effetti considerevoli su molte delle organizzazioni del terzo settore. In modo particolare è stato colpito il settore delle attività socio-culturali, che risponde ad una domanda cittadina crescente negli ultimi anni.

Organizzazioni di produzione e programmazione culturale, di promozione di arti visive ed audiovisive, di sport e di intrattenimento, costituiscono oggi un sostrato di imprese di piccole e medie dimensioni.

Dopo il lungo percorso che si è innescato anche grazie a Matera 2019, queste realtà sono arrivate a dare impiego a numerosi professionisti e persone impegnate comunque nella cura del sociale.

Oggi tutto il lavoro fatto rischia di collassare, tutto quanto di buono si è creato per far diventare Matera una città attrattiva anche per la sua programmazione artistica, culturale e sportiva, rischia di essere vanificato.

Considerando quanto queste realtà siano importanti nella vita della città contribuendo alla qualità e al benessere dei cittadini, è necessario individuare strategie e prassi per dare la possibilità di svolgere in sicurezza le attività programmate.

Lo diciamo anche nella consapevolezza del dibattito nazionale ed europeo di questi giorni: dobbiamo iniziare a pensare la cultura come elemento di welfare culturale, in tutte le sue accezioni con un’attenzione particolare al mondo del terzo settore: questo sarà sempre più cruciale nell’aiutarci tutti quando come comunità torneremo a vivere, con un nuovo spirito, gli spazi comuni.

Il MIBACT sta definendo un pacchetto di misure per sostenere gli operatori riconosciuti dalla legge ministeriale dello spettacolo, e per organizzazioni che promuovono attività sportive. Il rischio è che le organizzazioni più piccole, che costituiscono oltre il 70% del totale nazionale, restino indietro senza avere attenzioni adeguate.

In questa fase è importante che l’amministrazione comunale e tutte le forze istituzionali mostrino sensibilità ed adottino misure urgenti per sostenere le organizzazioni cittadine.

Proponiamo, quindi:

La creazione di un regolamento di utilizzo degli spazi urbani (indoor e outdoor) che tenga conto delle nuove direttive ministeriali;

La sospensione dei canoni di locazione di occupazione di luoghi pubblici;

La creazione di un fondo comunale per finanziare attività ricreative, con particolare attenzione ad eventi con ripetizione annuale;

La sospensione dei costi dei diritti d’autore SIAE;

Coalizione Civica per Matera intende organizzare insieme ai firmatari dell’appello un incontro interistituzionale aperto alle realtà cittadine durante il quale raccogliere le istanze e comprendere le esigenze dei diversi operatori e stabilire insieme una comune strategia e per pianificare le future attività.

Inoltre, consapevoli del valore che le attività culturali hanno per la città ed i cittadini, e della funzione che queste possono svolgere per favorire percorsi di benessere dei cittadini e scongiurare l’aumento di patologie psichiche, si propone di istituire un tavolo permanente del welfare in cui far convergere le forze cittadine che si occupano di servizi socio assistenziali, sanitari, culturali, artistici e sportivi.

I sottoscrittori:

Coalizione Civica per Matera

IAC Centro Arti Integrate

UISP Matera

Onyx Jazz Club

Ass. Risvolta

TAM / TowerArtMuseum

Il Sicomoro Soc.coop.soc.

Teatro PAT

Zio Ludovico odv

ARTEria associazione d’arte e cultura

Ass. MoMart

Ass. Energheia

Ass. Murgia Madre

Be Sound di Carlo Iuorno

Ass. Teatro dei Sassi

Il Setticlavio Ets

Il Giardino di Nunù – Centro Social Pet

Language school di Rosanna Maragno

asd il girotondo di sorrisi

Matera Letteratura/ Women’s Fiction Festival

La Fenice asd

Emporio del Riciclo

Associazione culturale Cinergia

A.P.D. Virtus Matera Group 2016

Utopia Teatro

Ass. Maté e Solisti Lucani

Ass. C-FARA

T-ART”

Se vuoi sottoscrivere invia un messaggio alla pagina Facebook Coalizione civica per Matera, oppure contatta Andrea al 3355341270