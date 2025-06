Ultimo appello ‘’ufficiale’’ di Cifarelli e Nicoletti per il ballottaggio

dalle sirene dell’astensionismo a recarsi alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno. Un ultimo sforzo. E naturalmente silenzio elettorale dopo i comizi di piazza Vittorio Veneto…E chi ci crede? Spazio ai social, ai caffè e anche in spiaggia. Per cui andate a votare. Si vota anche per i referendum…

L’APPELLO DI CIFARELLI

Roberto Cifarelli: “Ora decidono i materani. Amiamo questa città, insieme possiamo farcela”

«Sono partito dal mio quartiere. Un luogo popolare, vissuto da persone semplici, come me. È qui che ho imparato ad ascoltare, ad aiutare, a stare vicino alla gente.».

Così Roberto Cifarelli, candidato sindaco di Matera, nel suo appello finale al voto rivolto a tutte le materane e i materani, a poche ore dalla conclusione della campagna elettorale.

«È stata una campagna lunga e intensa – prosegue Cifarelli – che abbiamo vissuto fianco a fianco con le persone, camminando nei quartieri, ascoltando, costruendo insieme una visione. Non ho fatto promesse vuote, ho preso impegni concreti e già stiamo lavorando per realizzarli. Perché Matera non ha più tempo da perdere».

Cifarelli lancia poi un messaggio chiaro alla città: «Ora tocca a voi decidere. Domenica 8 e lunedì 9 giugno potete scegliere che futuro dare a Matera. Io sono pronto: abbiamo già una maggioranza politica, da martedì vogliamo restituire alla città un’amministrazione stabile, competente e capace di affrontare le sfide con serietà e determinazione».

Infine, un appello alla mobilitazione finale: «In queste ultime ore ho ancora più bisogno di voi. Parlate con chi è indeciso, raccontategli il percorso che abbiamo fatto, spiegategli che questa è una sfida vera, pulita, per il bene della nostra città. Amiamo Matera, ed è proprio per questo che insieme possiamo farcela».

Matera, 6 giugno 2025

E L’APPELLO DI NICOLETTI

Nicoletti: “Un ultimo piccolo grande passo per il cambiamento”

“Ci siamo. Siamo quasi al traguardo ma serve un ultimo grande sforzo di partecipazione. Votare al ballottaggio e scegliere nell’interesse della città. Matera ha bisogno di una pagina nuova, di uscire da logiche conosciute che ne hanno limitato la crescita e di fare un grande passo in avanti. Andando oltre le solite ricette (o minestre riscaldate?) che ha già avuto modo, suo malgrado, di sperimentare negli anni. Il primo turno ha già indicato la volontà di perseguire questa strada, dando ad Antonio Nicoletti quattro punti in più del già ottimo risultato delle liste, a conferma dell’apprezzamento di una candidatura e di un percorso. Oggi semplicemente c’è la necessità di andare avanti lungo questa strada. Di non farsi ingannare da elementi di distrazione di massa, ma di scegliere il sindaco della città. Decidendo se proiettare Matera verso il futuro, con una coalizione coerente e coesa a suo sostegno, oppure continuare a puntare sul passato e su chi ha avuto responsabilità amministrative locali e regionali senza dare lo scatto che tutti quanti aspettavano, anzi!

Una scelta responsabile e facile, tra guardare al futuro o rimanere ancorati nel passato. Solo questo chiediamo di fare: votare senza paura, e votare Antonio Nicoletti per proiettare Matera nel futuro”.