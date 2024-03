Ulderico Pesce: Lucani scegliamo chi il territorio lo conosce, non lo zio Tom Tom Bardi.

Con un irriverente post sul proprio profilo, Ulderico Pesce, lancia il suo endorsment per l’accoppiata Piero Marrese e Angelo Chiorazzo, subito dopo la ritrovata unità della coalizione progressista, invitando i lucani a preferirli rispetto a Vito Bardi costretto ad usare il navigatore Tom Tom per viaggiare in una regione che pur amministrandola da anni, non conosce. E riepiloga con il suo sagace stile tutta la mala amministrazione di cui Bardi e la sua squadra di napoletani al seguito si sono resi responsabili. “Ecco perché -scrive- bisogna riportare i lucani a dirigere la regione. Marrese e Chiorazzo hanno dimostrato nelle loro vite di “saper fare”. Conoscono il territorio. Hanno una visione del futuro del territorio. Bardi non conosce la Basilicata.” E conclude “La Basilicata con Bardi è in agonia. Un miracolo se vive fino al 21 aprile. Siamo agli ultimi strepiti. Ecco perché il 21 aprile andrò a votare Marrese e Chiorazzo. È l’unica possibilità di rinascere. Amiche e amici lucani, non fatevi comprare, non fatevi infinocchiare, corriamo a votare per Marrese e Chiorazzo.” Ma ecco a seguire il post integrale.

“BARDI e la regione dello zio Tom Tom”. Marrese e Chiorazzo, il primo è di Montalbano, il secondo è di Senise, conoscono la Basilicata benissimo, puoi dare loro un appuntamento alla “fontana sotto Pisticci”, o “a Gannano”, o “sotto il ponte sulla Basentana che sale a Calvello”, o “a Tre Cancelli di Tricarico”, o “dopo il ponticello sul Cavone”, e loro arrivano. Prova a dirlo a Bardi. Non arriverà mai. Lui non conosce la Nostra terra. Gira col tom tom. E il tom tom in Basilicata non funziona. Quindi si perde. Quelle rare volte che è in Basilicata Lo trovi disperato a bordo strada a chiedere ai cinghiali indicazioni. Viene da Napoli, Bardi, parla napoletano, canta le canzoni napoletane, mangia napoletano, ed ha portato i dirigenti della nostra regione da Napoli. Tutti col tom tom. Quelle rare volte che vengono in Basilicata girano solo col tom

Tom. Poiché non la conoscono non l’hanno saputa amministrare. Un lucano può amministrare la Liguria senza esserci stato mai? No. Ecco perché bisogna riportare i lucani a dirigere la regione. Marrese e Chiorazzo hanno dimostrato nelle loro vite di “saper fare”. Conoscono il territorio. Hanno una visione del futuro del territorio. Bardi non conosce la Basilicata. Con Bardi e i suoi dirigenti naplitani siamo diventati la prima regione per spopolamento, in un solo anno abbiamo perso 3.600 giovani; le malattie tumorali in netto aumento e non solo in Val d’Agri; la disoccupazione cresce più dei cinghiali che oramai sono i veri padroni della regione; le scuole con Bardi si accorpano o chiudono; la sanità in un precipizio, per una visita aspetti un anno e sei mesi a Matera e un anno e due mesi a Potenza; gli ospedali che continuano a funzionare lo fanno solo grazie alla passione dei medici, ma sono senza macchine e senza mezzi, tanto che continua la fuga sanitaria; e vogliamo parlare delle strade? Quelle aperte da Bardi sono vecchi progetti, tipo Tito Brienza, di nuove nessuna, solo frane e incapacità, vedi le frane di MARATEA e Pomarico. MARATEA è a rischio

Collasso e sono arrivati Salvini e Bardi sulla costa a promettere gallerie e ponti, ma nulla si è visto. E l’Universita’? Non ne parliamo, continua la fuga degli studenti; e l’aereoporto di Pontecagnano? Il nulla!, e di Pisticci, il nulla eterno; e il potenziamento della politica turistica? Nessun segnale. E la cultura? Il vuoto. Insomma in Basilicata, con Bardi, siamo allo sbando. E non fatevi ingannare da un po’ di gas in bolletta. Le multinazionali del petrolio, veri padroni della regione, assieme ai cinghiali, in Basilicata estraggono la bellezza di 140.000 barili di petrolio al giorno. Un barile, 156 litri di gasolio, vale 270 euro. Moltiplicate 270 x 140.000 e vedete il valore dell’estratto quotidiano. Un mare di soldi. E a noi lucani un po’ di statue in bronzo e marciapiedi e fontanelle a Viggiano, qualche briciolina di gas, e come contropartita malattie e inquinamento

Ambientale. Vedi VIS del CNR di Pisa. La Basilicata con Bardi è in agonia. Un miracolo se vive fino al 21 aprile. Siamo agli ultimi strepiti. Ecco perché il 21 aprile andrò a votare Marrese e Chiorazzo. È l’unica possibilità di rinascere. Amiche e amici lucani, non fatevi comprare, non fatevi infinocchiare, corriamo a votare per Marrese e Chiorazzo.”