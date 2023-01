Uisp Matera sollecita una decisione del Comune per prosieguo del progetto “Pedibus”

“Il “Pedibus” è un progetto presentato da UISP Matera, finalizzato a proporre una forma alternativa di accompagnamento a scuola degli alunni delle scuole primarie. Il servizio, oltre a garantire un trasporto sicuro e autonomo, permette di educare i più piccoli alla mobilità sostenibile e a stili di vita più sani. La sperimentazione del progetto è iniziata con l’amministrazione De Ruggieri e grazie all’azione dell’assessora Antonicelli, come riconoscimento della tenacia UISP per aver messo in campo il servizio per diversi anni; il Pedibus è proseguito con il supporto dell’amministrazione Bennardi. Nei mesi interessati alla sperimentazione sono state circa 400 le famiglie coinvolte: un numero decisamente considerevole, data la radicata abitudine in città all’utilizzo dell’automobile anche per spostamenti brevi.”

E’ quanto scrive l’associazione sportiva in una nota che così prosegue: “Tuttavia, da settembre 2022, il Pedibus non riesce a ripartire nonostante le interlocuzioni intraprese dal mese di maggio: intoppi burocratici e una situazione poco chiara in merito all’eventualità di un bando glielo impediscono. Uisp non è assolutamente contraria alla messa al bando, ma sono due gli elementi che non possono non venire considerati: la pregressa esperienza Uisp (da prendersi assolutamente in considerazione); il ritardo nell’indire il bando da parte dell’amministrazione comunale. Pertanto Uisp sostiene che si potrebbe sopperire a questo gap, così come si è fatto finora, con una proroga per poi indire il bando nei tempi utili per il prossimo anno scolastico. L’amministrazione comunale ha ribadito che il Pedibus trova una ratio nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), pertanto, siamo certi che voglia sostenere questa buona pratica. A tal proposito ringraziamo l’amministrazione comunale per il dialogo in questi anni e restiamo in attesa di apprendere gli sviluppi della vicenda.”