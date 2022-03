…Che è legato, più che alla consegna della corrispondenza tradizionale (care vecchie lettere e cartoline) soppiantata dalla e mail (all’inglese) o posta elettronica (in italiano) dall’incedere del commercio elettronico e della consegna a domicilio dei pacchi con merce di vario tipo. Un segno dei tempi della desertificazione in atto della rete commerciale locale e del taglio dei servizi soprattutto nei piccoli centri e la Basilicata, a causa della sua orografia, deve fare i conti con questo tipo di handicap…Ma come si fa a far meno di sportelli e servizi (stessa storia per banche e sanità) che continuano a latitare. Uilposte, al 18° congresso, ha voluto essere propositiva e guardare – come si dice dalle nostre parti- il bicchiere mezzo pieno, in attesa che torni a riempirsi. Il congresso provinciale è servito anche a questo con un confronto su prospettive, risorse, rapporto con i cittadini che va intensificato e servizi. Lo spegnimento delle 18 candeline sulla torta, alla presente dei vertici territoriali e nazionali del sindacato, ha significato anche questo. Per Filippo Sabini, riconfermato alla guida di UilPoste, l’impegno a spegnerne una a due piani…e con una maggiore presenza di Poste dalle nostre parti.



LA NOTA DEL CONGRESSO

Si è tenuto il 15.03.2022 a Matera il 18° congresso Provinciale della UILPOSTE per la elezione della nuova Segreteria. Hanno partecipato, tra gli altri, ai lavori la Dr. Pina Esposito della Segreteria Nazionale, il Segretario Regionale della UIL Vincenzo Tortorelli oltre a numerosi quadri sindacali della Uilposte.

Si è discusso a lungo della figura del dipendente postale e dei ruoli che nel prossimo futuro dovrà assumere, ed è emerso una situazione nella provincia di un’amministrazione Postale ben rappresentata sul territorio Rappresentazione quest’ultima che con i suoi operatori nel periodo pandemico e post-pandemico ha saputo reggere bene all’emergenza assicurando il servizio senza interruzioni che andavano a gravare ulteriormente sulla vita dei cittadini.

Belle e positive sono state le conclusioni della rappresentante della Segreteria nazionale che oltre ad elogiare il rieletto Filippo Sabini alla guida della Segreteria Provinciale di Matera ha stigmatizzato il suo operato, della Segreteria uscente e di tutta la squadra in quanto ha saputo non solo consolidare ma accrescere la presenza del Sindacato nella Provincia di Matera. Ha augurato che sicuramente avrà modo di fare meglio nel futuro. Nell’ambito del Congresso ci si è ampiamente soffermati sullo stato e sul futuro di Posate Italiane, una grande Azienda, solida e lungimirante che dovrà affrontare grandi sfide in tempi di post-pandemia e di questi sciagurati venti di guerra che, ci si augura, si ponga presto fine. Tutto ciò, porterà dei grandi cambiamenti sociali e cambiamenti negli usi degli italiani e non solo. E’ emerso che l’Amministrazione Postale negli ultimi tempi al passo e a volte precorrendoli, con i cambiamenti, sta dando grande impulso all’ e-commerce ed è proprio su questo segmento aziendale che Poste Italiane dovrà sempre più investire. Gran parte delle aziende nelle attività commerciali sono orientate su questo modo di gestire gli “affari” le c.d. vendite per corrispondenza . I portalettere dovranno fare i conti con la diminuzione della posta ordinaria e quindi prepararsi alla consegna dei pacchi come già fanno le multinazionali. Ciò comporterà un cambiamento dell’organizzazione degli uffici postali che dovranno fare i conti con i nuovi prodotti.

Il sindacato e la UilPoste, con la propria presenza e con la propria opera difenderà, come sempre ha fatto, i lavoratori e la capillarità degli uffici sparsi sul territorio che sono il vero tesoro di Poste Italiane e che si opporranno strenuamente alla chiusura di essi. Comunque, in conclusione, è stato nuovamente sottoscritto quel patto che è l’essenza del Sindacato ovvero di essere sempre attenti ai Diritti, alla Dignità e al Futuro dei lavoratori