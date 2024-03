Uil compatta: No ad Autonomia differenziata e spiega perchè…

Dopo il danno anche le beffe? La Uil di Basilicata proprio non ci sta e, dati alla mano, elenca la sequenza di tagli ai servizi che potrebbe ancora subire in settori importanti come sanità ( dove l’emigrazione sanitaria è in aumento), istruzione, infrastrutture, trasporti e via elencando. Perchè senza ”servizi” dignitosi non ci sono le condizioni per vivere e sopravvivere. E la fuga dei giovani, tranne poche eccezioni, ne sono una conferma. Il seminario di approfondimento svoltosi a Matera ha confermato preoccupazioni, disagi, tanto più che il governo regionale è allineato a quello nazionale sulla strada da prendere. Così come stanno le cose i Lep, i livelli essenziali di prestazioni, non sono coperti, perchè la coperta- gioco di parole- è troppo corta o è lacerata in più punti. La Uil vigila e non molla: dalla parte di lavoratori, pensionati, precari, fasce deboli per evitare che l’autonomia differenziata, insieme a quelle decisionali, come accade per tante scelte che ci riguardano, continuino a essere prese a Roma e con tutte le conseguenze negative che la cosa comporta.



DOCUMENTO DEI LAVORI SEMINARIALI

Consiglio Regionale

Matera 14 Marzo 2024

AUTONOMIA PERCHE’ NO ?

Le ragioni dell’opposizione della Uil al disegno di legge Autonomia Differenziata sono

state ribadite nel Seminario di approfondimento dal titolo: “Autonomia perché no ? ”

organizzato dalla Uil a Matera nella sala del Consiglio Provinciale. Tanti i pericoli. Per la

Sanità: le Regioni più ricche potrebbero sostenere il proprio sistema sanitario con le risorse

del loro bilancio, aumentando il divario tra le Regioni più virtuose e le Regioni più in

difficoltà. Per l’Istruzione ci potremmo ritrovare con una concreta possibilità di avere uno

squilibrio in termini di formazione e con un abbassamento radicale, per le Regioni più

povere, della qualità dell’istruzione.

Quanto alle altre materie come la sicurezza e la tutela del lavoro, le reti di trasporto, la

pianificazione territoriale, le Regioni più ricche sarebbero avvantaggiate perché avrebbero

più risorse da spendere anche per quanto concerne le politiche del lavoro, le reti di

trasporto, la pianificazione territoriale. Le Regioni più povere, non avendo bilanci floridi,

non potrebbero affrontare le innumerevoli spese autonomamente.

Luigi Veltro funzionario nazionale Uil, attraverso slide, ha spiegato in dettaglio le ricadute

del disegno di legge sull’Autonomia differenziata sui cittadini della nostra regione e in

generale del Mezzogiorno.

“Siamo di fronte ad una norma – ha detto – che creerà 19 Regioni a Statuto speciale, a cui

si aggiungono quelle a statuto speciale. Crediamo però che, prima di parlare di autonomia

differenziata, dobbiamo fare ogni sforzo per porre sullo stesso piano tutti i territori.

L’autonomia differenziata rischia di mettere in discussione definitivamente il carattere

pubblico e nazionale, ad esempio, dell’istruzione e di conseguenza mina, alla radice, le basi

del diritto allo studio. Si rischia di vanificare la portata del contratto collettivo nazionale di

lavoro e si rischia di dire addio all’unitarietà dell’insegnamento.



E dopo ciò che è successo con la pandemia è sensato dare completamente alle Regioni la tutela della salute? E possiamo permetterci lo spezzatino delle reti nazionali di energia e devolvere la tutela

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali? Pensiamo veramente – ha detto l’esperto

della Uil – che sia sensato dare in via esclusiva la potestà legislativa sulle politiche attive e

sulla sicurezza sul lavoro? E questi sono solo alcuni esempi delle 23 materie che possono

essere oggetto del “federalismo a geometria variabile”. Non per nulla, su ognuna delle

materie oggetto di decentramento, dall’energia alla sicurezza sul lavoro, dai centri per

l’impiego alle infrastrutture, dalla salute all’istruzione e formazione, qualche volta si ha

l’impressione che si brancoli fra idee spezzettate e grandi proclami, fra volontà riformatrici

e tendenza alla conservazione. La stessa introduzione dell’individuazione dei Livelli

Essenziali delle Prestazioni ci appare più come una corsa sfrenata ad avviare il percorso

del regionalismo rafforzato, che non il tentativo di introdurre finalmente dopo oltre 20

anni, uno strumento in grado di definire costi e fabbisogni standard e garantire diritti di

cittadinanza uniformi in tutte le aree del Paese tanto al Nord quanto al Sud, tanto nelle

aree urbane che nelle aree interne. Tra l’altro, il disegno di Legge indica, che il passaggio

dalla spesa storica ai costi standard non deve implicare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica”.



“Per noi – sottolinea Vincenzo Tortorelli segretario regionale della Uil intervenuto al

seminario insieme a Bruno Di Cuia responsabile territoriale Matera- questa riforma rischia

di scavare un’ulteriore profonda frattura tra Nord e Sud del Paese quando, invece, abbiamo

bisogno di ridurre i divari territoriali, che riguardano tutti i cittadini e ancor di più giovani

e donne, ad iniziare con la messa a terra dei progetti del PNRR e con l’accelerazione delle

risorse nazionali ed europee della coesione del settennio 2021-2027. A nostro avviso

vanno respinte le differenziazioni perché si rischia di creare le “diseguaglianze” quale

elemento propulsivo e di competitività per questo o quel territorio: Nord contro Sud, aree

urbane e metropolitane contro aree interne. L’autonomia differenziata, così come

disegnata dal testo normativo approvato dal Governo -aggiunge Tortorelli – non solo non

pone riparo alle evidenti disfunzioni delle attuali Regioni, ma al contrario rischia di

accentuarne le inefficienze, fino ad arrivare vicino alla “disgregazione” del nostro già

fragile Stato nazionale, aumentando le disuguaglianze sociali e territoriali. Non ci possiamo

permettere che i diritti di cittadinanza vengano garantiti a seconda della zona geografica in

cui si nasce. La Uil con il Seminario di Matera intende proseguire la mobilitazione in

Basilicata dove già ci sono state numerose iniziative sindacali unitarie e con associazioni,

movimenti di cittadini”.



Bruno Di Cuia responsabile territoriale Matera ricorda che secondo il dl tutto il patrimonio

culturale di Matera passerà alla Regione e sarà sottratto alle Sovrintendenze e quindi allo

Stato. “Sarebbe impossibile occuparsene come di tutte le altre questioni “regionalizzate”.

“A nessuno venga in mente – ha detto ancora Di Cuia – di utilizzare le risorse europee per

la coesione, in pratica i fondi strutturali e di investimento europei, per alimentare il sistema

di perequazione infrastrutturale materiale e immateriale. In sintesi, crediamo che occorra

applicare compiutamente l’articolo 119 sull’autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed

il sistema di perequazione, senza il quale sarebbe impossibile garantire i diritti civili e sociali

uniformi su tutto il territorio nazionale. Noi riteniamo che questo Paese, per essere

ammodernato e per competere sul piano dello sviluppo e ridurre le disuguaglianze, abbia

bisogno di riforme condivise, partecipate”