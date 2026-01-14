Udc soddisfatta per le ”provinciali” nella lista ”Radici e Territorio”

Non era scontato, ma impegno e lavoro di rete hanno consentito all’Udc di Matera di contribuire al successo della lista ” Radici e Territorio”, che ha eletto il consigliere materano di consolidata esperienza politica Angelo Montemurro. “Oggi l’UDC di Matera, guidata da Francesco Saverio Acito e Lucia Gaudiano insieme alla dirigente Angela Iannella- riporta la nota di partito- si conferma interlocutore solido e punto di riferimento per il sindaco Antonio Nicoletti e per l’intera maggioranza. Il partito continuerà a mettere al centro un’idea di politica concreta, radicata nella comunità e orientata al suo benessere e sviluppo, proseguendo con rinnovato entusiasmo un percorso fatto di unità, ascolto e responsabilità”



Provinciali Matera, UDC: “un risultato frutto di unità, ascolto e presenza nella comunità”

L’Unione di Centro della città di Matera si consolida come protagonista della scena politica locale, confermando il suo ruolo di forza viva e costruttiva nella coalizione di centrodestra. Le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, svoltesi l’11 gennaio scorso, hanno fatto registrare una netta affermazione del centrodestra.

Anche in questa occasione, come già avvenuto alle scorse elezioni comunali, l’UDC ha scelto di essere parte attiva di un percorso di crescita politica e civica, contribuendo in modo decisivo al successo della coalizione. Coi suoi voti, l’Unione di Centro ha garantito un apporto determinante per l’elezione a consigliere provinciale di Angelo Montemurro, candidato della lista “Radici e Territorio”, composta anche da esponenti di Forza Italia e della Lega. Un risultato che nasce da una visione comune, da un lavoro di squadra e da una politica fondata sull’ascolto e sulla presenza costante tra la gente.

Merito di una squadra consolidata composta da Saverio Acito a Lucia Gaudiano, dalla dirigente Carmela Iannella e dal commissario provinciale Cosimo Ierone. Proprio l’assessore Gaudiano, in questo caso, grazie a una conoscenza profonda del territori, frutto di un percorso professionale e politico sempre orientato all’ascolto e alla collaborazione è riuscita a coinvolgere ben otto consiglieri dei Comuni della Collina materana.

Questo nuovo traguardo consolida l’onda positiva già avviata con le ultime elezioni amministrative di Matera, quando l’UDC — dopo tredici anni di assenza dalla scheda elettorale — ha ottenuto l’importante risultato del 4%, riportando il partito in Consiglio comunale e riaffermandone il ruolo politico.

Oggi l’UDC di Matera, guidata da Acito e Gaudiano insieme a Iannella, si conferma interlocutore solido e punto di riferimento per il sindaco Antonio Nicoletti e per l’intera maggioranza. Il partito continuerà a mettere al centro un’idea di politica concreta, radicata nella comunità e orientata al suo benessere e sviluppo, proseguendo con rinnovato entusiasmo un percorso fatto di unità, ascolto e responsabilità.

Matera, 14 gennaio 2026