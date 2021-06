Mentre l’ Italia con la testa e il cuore nel pallone sogna di andare in finale agli Europei e chissà che non sia la volta buona…a Matera l’Udc di Basilicata, il 30 giugno, alle 18.00 terrà il primo incontro programmatico in vista delle sfide della ripresa, a cominciare dalle elezioni amministrative. Le convocazioni, per restare in gergo calcistico, le ha fatte il coordinatore del partito in provincia di Matera Giovanni Angelino, che ha calcato i campi di calcio come è tradizione di famiglia…Naturalmente lo ha fatto insieme al segretario regionale Agatino Mancusi, allenatore navigato dell’area politica moderata di Basilicata. Sul campo dell’Hotel Borgo Venusio si ritroveranno i coordinatori dei centri delle province di Matera e Potenza. Tanti volti nuovi e soprattutto giovani. L’Udc si affida a loro, come ha fatto con la Nazionale il commissario tecnico Roberto Mancini, per mietere successi. A tutti, manco a dirlo, è chiesto impegno e spirito di squadra. Il torneo per le amministrative è lungo e possono arrivare soddisfazioni per la formazione scudocrociata, con quello stesso spirito di squadra che vide Giovanni Angelino affermarsi in altri tornei. Come ricorda la foto del servizio, tratta dall’ album del passato.

LA NOTA DELL’UDC

Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 18 nella sala convegni di Matera Hotel al Borgo Venusio di Matera è in programma il primo incontro programmatico dell’UDC organizzato dal coordinatore della provincia di Matera Giovanni Angelino e dal segretario regionale dell’UDC Agatino Mancusi.

All’incontro saranno presenti tutti i coordinatori dei centri delle province di Matera e Potenza.