Piace la trovata di chi, parlando della guerra russo-ucraina, ha individuato tre categorie di protagonisti: ci sono gli invasori, ci sono gli invasi e ci sono gli invasati. (https://giornalemio.it/politica/e-aperta-la-caccia-ai-pacifisti-lindecente-attacco-a-marcia-perugia-assisi-ed-anpi/) E’ di questi ultimi che si vuol parlare e della loro tracotante difesa della difesa ucraina. Gli invasati, di per sé, sono fanatici, apodittici, intolleranti. Si rifiutano di guardare i fatti, per parlare di princìpi, punto d’onore. E hanno applausi. Una volta fatta la scelta di campo, per gli invasati tutti gli altri sono in errore, anche i mansueti pacifisti, cui, in tempo di pace, si dedicano inni di lode, monumenti, sale consiliari, strade… Quanto pianto per la morte di Gino Strada!

Fa impressione sentire gli invasati parlare della guerra ucraina come guerra in tutto assimilabile alla lotta partigiana. Spesso sono persone che non hanno mai manifestato una decisa propensione ad esaltare i valori della Resistenza italiana e dell’antifascismo, preferendo, il 25 aprile, organizzarsi una vacanza. I pacifisti – che, di regola, il 25 aprile, hanno partecipato alle manifestazioni – diventano, ai loro occhi, difensori di Putin, l’invasore macellaio. Ci va di mezzo anche l’ANPI.

Tra gli invasati c’è Gramellini, con tutto il “Corriere della Sera”, che, ai tempi del fascismo, fu fascista senza riserve. Nemico acerbo e velenoso nei confronti di Orsini, continua a sostenere che gli ucraini sono i partigiani di oggi. L’altra sera, invece, per televisione, un vecchio partigiano, uno dei pochi sopravvissuti, meglio di quanto sapessimo fare noi, ha dimostrato che non ci sono elementi in comune, tranne una grande lontananza. (https://giornalemio.it/cultura/mirella-alloisio-partigiana-la-resistenza-fu-unaltra-storia-non-insultate-lanpi/)

La guerra partigiana non fu guerra, ma “lotta” per valori ideali, con connotazioni che, ancora oggi, non esitiamo a definire romantiche. Del resto, in questa direzione va l’affermazione, più volte dai più ripetuta, che la lotta partigiana fu ben anche la continuazione del nostro Risorgimento.

Per i partigiani, la lotta era per un mondo nuovo, di giustizia e libertà, contro un altro mondo non giusto e non libero Era lotta morale e culturale, che non aveva limiti geografici, come è vero che essa attraversava le famiglie, le città, le regioni, l’Italia, lo sguardo rivolto al mondo intero. Insomma non si lottava chiusi in fronti e trincee, né l’obiettivo era quello della conquista e possesso di nuove terre.

Agli invasati, ovviamente, queste distinzioni non interessano. Seduti in poltrona, osservano scene di distruzione e morte, sfogando tutto il loro odio verso Putin, residuo, forse e senza forse, di antisovietismo e anticomunismo. Alcuni godono nel dire che da una Russia con passato comunista, e dal comunismo come dottrina e sistema, altro non ci si poteva aspettare.

Macchiati di peccato originale sono persino Tolstoj e Dostoevskij. Militaristi, pronti a celebrare le ragioni di una inutile guerra di difesa, disperata quanto impossibile, gli invasati, insieme con la NATO, lasciano che a combattere e morire siano gli ucraini, nonostante ripetano che la guerra è per la santa libertà d’Europa. E’, in fondo, a guardar bene, il classico “armiamoci e partite”. Una guerra per delega – si è giustamente detto.

Agli invasati non interessa che decine di migliaia di civili e soldati sono morti e quotidianamente muoiono sotto le bombe, compresi i soldati russi. Anche questi sono giovani di 18 e 20 anni. E devono contare. Non interessa che alcuni milioni di donne e bambini sono senza casa, stranieri in terra straniera. Hanno solo la preoccupazione di raccomandare che si uccida pure, senza risparmio, purché con armi “buone”! Pensano che dare un letto e un tetto ai profughi ne risolva la situazione. Non capiscono o non vogliono capire che solo per i morti la guerra è finita davvero; invece, vogliono che la guerra continui, moltiplicando rovine, morti e feriti. E forniscono armi a tal fine.

Non sanno e non vogliono sapere che, per i sopravvissuti, ci saranno decenni di sofferenze, miseria, pianto su figli, mariti, mogli, nipoti uccisi dall’una e dall’altra parte; non sanno e non vogliono sapere che, come abbiamo detto altra volta, per due o tre generazioni, si vivrà con una ferita dentro. Nemmeno pensano che, per tutti quei bambini ucraini consegnati all’estero, era meglio vivere con una casa, con i genitori, sotto il dittatore (?) Putin che non sotto le bombe.

Già, siamo d’accordo con Orsini. Ci vuole tanto a capire che la libertà è una speranza per chi vive ed è definitivamente perduta per chi è morto? Anche i dittatori si ammalano, muoiono e, secondo san Tommaso, possono essere legittimamente deposti o uccisi. Meglio una pace oggi, imposta con le minacce – ha detto qualcuno -, che non una guerra, vinta o persa che sia. Una pace da sconfitti, del resto, è ben più gravosa.

Lo pensa anche il papa. Ma per gli invasati il papa, ieri tanto ammirato, oggi non merita più alcun ascolto. Noi, al contrario, testardi pacifisti, continuiamo a stare con papa Francesco e a celebrare con lui la nostra Resistenza, che combatté per un mondo senza guerre. Mai i partigiani avrebbero immaginato che, un giorno del 2022, il 25 aprile sarebbe stato celebrato con le bandiere della NATO, organizzazione militare.

In questo contesto, ci si permetta, nel nostro piccolo, di non essere d’accordo nemmeno con Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana. Almeno per tre motivi: 1. perché, in qualità di Presidente di tutti, in una Italia tanto divisa, finisce con lo schierarsi da una parte contro l’altra; 2. perché da lui ci saremmo aspettati un pensiero in linea con papa Francesco, contro la guerra in sé; 3. perché, infine, gravi colpe e responsabilità, un giorno, potrebbero essere attribuite, con sereno esame storico, anche allo Stato ucraino a Zelensky e suoi predecessori.

Se, per fare la pace – ci ricordava un vecchio amico-compagno, si deve essere necessariamente in due, in due si è necessariamente anche quando si litiga. Alla logica non si sfugge; e lo dice tanta storia.