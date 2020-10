Di certo li avrete riconosciuti , nonostante la mascherina antivirus a corona. E sotto la protezione c’è lo scudo o la scorza, se preferite, della fedeltà alla linea c’è tutta e se buoni consigli e buone pratiche hanno contribuito a far spirare aria nuova a Matera e nel palazzo di città è anche merito loro che, tra una chiacchiera e l’altra, sul come riformare una ”Sinistra” sinistrata, svenduta e deteriorata tra troppi protagonismi che non portano da nessuna parte. E così Vito, vecchia Quercia della Prima Repubblica e della Seconda Internazionale sanmaurese, ha suggerito in tempi non sospetti al giovane Giuseppe – passato per le diverse esperienze di laboratorio di rifondazione, ecologia e libertà e di civica coalizione- di guardare alla ‘’buona stella’’. Una cometa della politica locale che è finita con il far brillare palchi e urne elettorale. Dalla coalizione, comunque, dopo un periodo di scoramento è venuto un indirizzo e un invito precisi , rivolto anche agli scettici, a fare fino in fondo il proprio dovere per votare dalla giusta parte. Ed è per questo che in giunta c’è il giusto riconoscimento, con una ‘’Rosa’’ per dare smalto alla qualità urbana e a contribuire al riordino della pianificazione urbanistica.