Tutti zitti i furbetti (Bardi, Pittella & C): che ci frega a noi, mica siamo Pasquale!

Parlano di tutto. Non manca giorno che non facciano pervenire un comunicato stampa o un post sui social per qualsiasi argomento. Eppure non hanno trovato un attimo per dire una parola sul “bottino” del 2 agosto. Sta diventando, infatti, sempre più assordante il vergognoso silenzio dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia (Maddalena Fazzari, Alessandro Galella, Rocco Luigi Leone, Michele Napoli), Lega (Francesco Fanelli, Domenico Raffaele Tataranno), Forza Italia (Gianuario Aliandro, Michele Casino, Fernando Fortunato Picerno), Azione (Marcello Pittella, Nicola Massimo Morea) e Orgoglio Lucano (Vito Bardi, Mario Polese) sulla legge che loro e solo loro hanno approvato, con la velocità della luce, alla fine della lunga seduta del consiglio regionale del due agosto scorso e che stabilisce l’aumento di 455 mila euro annui per le loro spese. Non hanno sentito il bisogno di parlarne ne prima, ne durante (non vi è stato alcun intervento in aula) e tantomeno dopo. Tutti zitti e buoni. Anche da quando la notizia è stata resa pubblica dalla stampa nazionale prima, e da quella locale poi, nessuno parla. Se ne vergognano? Evidentemente si, considerato che nessuno apre bocca. Han perso le parole. Manca evidentemente il coraggio di assumersene la responsabilità e spiegarne le ragioni di tanta urgenza ai propri elettori (oltre che a tutti i lucani). Davvero pensano che chi gli ha dato fiducia nell’urna sia così felice di questo bel regalo che si sono fatti a partire dal 1 settembre? Di questi 450 mila euro di maggiore spesa che potevano essere invece destinati a qualche altro problema dei tanti in attesa di essere risolti, perchè: “non ci sono i soldi“? I consiglieri di opposizione che si sono infelicemente astenuti, invece di votare nettamente contro, di fronte all’ondata di sdegno che si è levata nei loro confronti non sono stati zitti. Tutti, sottoscrivendo un comunicato stampa, ed altri mettendoci ancor di più la faccia, come Viviana Verri, hanno provato a giustificare il proprio operato. Sicuramente avranno ancora da lavorare per provare a recuperare credito dopo questa défaillance. Ma è assolutamente assurdo che i riflettori siano concentrati tutti su di loro, invece che sui veri autori del colpaccio. E allora, cari: generale Vito Bardi, gladiatore Marcello Pittella e tutto l’orgoglioso esercito di leghisti, azionisti, fratelli e forzuti d’Italia, non è ora che vi assumiate le vostre responsabilità? E che a petto in fuori rivendichiate la gloriosa vittoria conseguita con la pugna (in verità scarsa) di 12 vostri valorosi che hanno approvato la LR 12 agosto 2024, n. 23 “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE, DI FINE MANDATO E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998, N. 8 (NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA ED AI GRUPPI CONSILIARI DELLA REGIONE BASILICATA)“? O pensate di continuare a fare tutti il “Pasquale” del famoso scketch di Totò? Giusto per riderci su….mentre c’è palesemente da piangere? Coraggio o prodi!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.