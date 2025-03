Tutti per uno…e primarie libere per tutti il 6 aprile

Le mani l’una sull’altra come i moschettieri del re, descritti da Alexandre Dumas nel celebre romanzo, ma che per le primarie libere ”open” per le comunali di Matera sono in cinque : Cinzia Scarciolla (rappresentata per delega dalla sorella), Adriana Violetto, Nicola Casino, Roberto Cifarelli e Paolo Grieco che hanno sottoscritto il ”Patto” programmatico, scaturito dal confronto su otto temi tematici promosso dai ” Giovani per Matera- Matera per i Giovani”. Impegno comune per tanti punti da portare avanti, preceduti dal percorso preparatorio partito da una petizione e da una richiesta di elezioni primarie rivolte al potenziale schieramento di centrosinistra ma dal quale non è giunta alcuna risposta. Da qui l’allargamento alla città fino alla lettura nella sede dei giovani, nella tavernetta di Luca Colucci, con un altro tavolo per leggere, limare quanto c’era da precisare e integrare e del quale parleremo in altro servizio, insieme agli aspetti organizzativi. Ora al lavoro. Il 6 aprile, e oltre sono dietro l’angolo.



STORIA DEL PERCORSO, VALORI E LINEE

PROGRAMMATICHE

SVILUPPATE DURANTE L’EVENTO “MATERA OPEN CITY –

HACKATHON CITTADINO DEL 23/03/25” e DURANTE IL

PROCESSO AVVIATO DAI 100 GIOVANI.

Questo processo inizia il giorno 17 febbraio 2025 con la richiesta di

100 giovani al centrosinistra per scegliere insieme il candidato o la

candidata e favorire processi di democrazia partecipata. Un primo

piccolo passo che abbiamo pensato potesse permettere un

riavvicinamento della cittadinanza ai temi della “cura” della città e

della comunità che la abita, auspicando ad un ritorno della politica

che non si chiude nelle stanza del potere, ma che si apre alla citta’,

ascolta le persone, costruisce scelte condivise. La petizione ha

raccolto 354 sostenitori e sostenitrici.

In seguito a questo, il 28 febbraio 2025, constatando un interesse

vivo e interessato della città a questa tematica, abbiamo scritto a

più mani una lettera appello, in cui abbiamo “rivendicato” il ruolo di

costruttori del “futuro” di questa città, mettendo al servizio il nostro

entusiasmo, la nostra energia, le nostre competenze. Abbiamo

richiesto la strutturazione di percorsi di co-partecipazione che

diventino stabili e incisivi nel confronto con la città, ampliando la

visione del lavoro politico-sociale a favore di ambiti dimenticati,

facilitare l’inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle realtà

locali, promuovere uno sviluppo economico e professionale

inclusivo, migliorare l’accesso alle soluzioni abitative per gli under

40, potenziare la mobilità inclusiva, valorizzare il patrimonio

artistico/culturale e favorire l’integrazione sociale attraverso un

confronto quotidiano.

Questa lettera, scritta anche evidenziando i temi che più ci

sembrano urgenti a livello cittadino, è stata il risultato di un

immobilismo che, a livello di centrosinistra, ci è sembrato

preoccupante nei confronti della discussione che, anzichè vertere

sui temi riguardanti il futuro e il presente di Matera, stava

continuando a trattare su veti, nomi e mantenimenti di equilibri

politici.

Questa lettera ha comunque prodotto dei risultati, portandoci ad

interloquire con alcune forze partitiche e civiche cittadine che ci

hanno voluto incontrare: Volt e Democrazia Materana, Alleanza

verdi-sinistra, per Matera Capitale, PD, Matera Civica.

Nonostante qualcuno si sia dichiarato anche pubblicamente dalla

nostra parte, nessuno ha voluto accompagnarci concretamente in

questo percorso, strutturando con noi e per noi le Elezioni Primarie

Aperte di centrosinistra.

Il 10 marzo 2025, a seguito di un’animata riunione nel nostro luogo

di riferimento, abbiamo pubblicamente dichiarato di voler realizzare

noi le elezioni primarie (“Nei sentieri non si torna indietro”). Questo

è accaduto come una conseguenza inevitabile, accorgendoci che,

le forze a cui noi ci siamo esplicitamente riferiti, e che credevamo

potessero rappresentare quei valori in cui crediamo e che ci

rappresentano, nei fatti, hanno scelto di rimanere ancorati alle

vecchie logiche che ben si distaccano dai valori che dicono di

rappresentare. L’obiettivo dell’azione non è nel risultato, ma nel

processo, realizzato con alla base tutti i valori che rappresentano le

nostre persone e quelli appartenenti alle forze a cui ci siamo

sempre rivolti: giustizia sociale, democrazia, progressismo,

partecipazione attiva, costruzione del Bene Comune e dello Stato

Sociale, l’uguaglianza sociale e l’egualitarismo, la solidarietà e la

difesa dei diritti civili e umani e il rifiuto categorico di ogni forma di

sovranismo, conservatorismo e populismo.

Abbiamo ritenuto che l’unica risposta al “non fare” fosse il “fare”,

volendo essere parte attiva di quei processi di confronto e

responsabilizzazione che negli ultimi anni sono mancati, portando

ad un effettivo disinteresse verso l’azione politica partecipativa.

Il giorno 15 marzo e poi il 18 marzo in conferenza stampa,

annunciavamo la data delle nostre primarie “Open City” a cui

potevano partecipare qualsiasi cittadino o cittadina che si fosse

riconosciuta nei nostri stessi valori e in quello che crediamo sia

necessario attuare subito per lanciare Matera in un processo

partecipativo che la porti a diventare e a percorrere, davvero, una

nuova vita futura.

Per noi sono e restano fondamentali i contenuti, le priorità e la

volontà di restituire ai materani e alle materane il diritto di essere

protagonisti nelle decisioni che li riguardano.

Il nostro processo, in cui voi vi siete riconosciuti, è proseguito con

l’Hackathon aperto alla città, in cui, con un metodo nuovo, abbiamo

elaborato quelle che per noi e per la comunità è una nuova Visione

di città.

Quando abbiamo lanciato la prima raccolta firme non avremmo mai

pensato di arrivare ad avere tutte queste persone che oggi erano

con noi, non ad ascoltare, ma a partecipare in maniera attiva e

propositiva.

Volevamo dimostrare che esiste un tema generazionale e che

esiste una città diversa da quella che si nasconde sui tavoli. Non

abbiamo seguito strategie navigate o ascoltato campane ma

abbiamo cercato chiunque abbia mostrato interesse e supporto

verso la nostra richiesta che, poi, è diventata azione: davanti a

generiche dimostrazione di supporto abbiamo provato a muovere

qualcosa e spostare equilibri sonnolenti.

Ci è sembrato che la nostra richiesta abbia sorpreso molti, creando

inedite forme di interesse e curiosità verso questi “giovani”:

vogliamo continuare a dimostrare la necessità di questo processo,

nonostante eventuali rischi di strumentalizzazioni a volte anche

dovute alla nostra mancata strutturazione.

Quello che ci unisce deriva dai temi e valori per noi imprescindibili

della città e della gestione amministrativa: equità, accessibilità, dati

aperti e fruibili, riuso dei beni immobili, accoglienza e politiche di

integrazione, sostenibilità e internazionalizzazione. E apertura

verso l’esterno.

E in ultimo, ma non meno importante, il tema dell”ascolto attivo,

strumento primario in un processo di “cura” di una comunità. Se

abbiamo fatto questo è perché viviamo la città, in ogni forma e

contenuto. La viviamo in maniera attiva. La amiamo questa città, e

sappiamo ascoltarla. Sappiamo ascoltare i tanti nostri coetanei

fuorisede, così come sappiamo ascoltare i tanti giovani di questa

città (e sono tanti) che credono che nulla possa davvero cambiare.

Ascoltiamo i nostri genitori che vorrebbero per noi un futuro diverso

e migliore e spendibile qui. Ascoltiamo i cittadini e le cittadine,

stanche, tante volte presi in giro e sempre troppo ignorati.

Proprio per questo vi annunciamo che, chi vorrà ufficializzare la

propria candidatura alle “primarie” OPEN CITY del 6 aprile dovrà

sottoscrivere con noi e con la città un patto basato su valori, linee

programmatiche e garanzie affinchè tutto questo processo venga

portato avanti in maniera strutturata e generando risultati concreti.

Le primarie sono uno strumento democratico per scegliere un/a

candidato/a che possa guidare una coalizione sulla base del voto di

cittadini/e che si riconoscono in una proposta comune. Pertanto,

coloro che decidano di partecipare a queste primarie “OPEN CITY”

devono, oltre a condividere i valori del nostro appello, confermare di

aver stabilito un patto di coalizione tra di loro. In modo trasparente e

coerente con il percorso condotto fino qui e che dovrà seguire le

primarie. A queste primarie dovrà pertanto seguire la formulazione

di un patto di coalizione e di programma, che auspichiamo prenda

in considerazione le idee generate durante l’hackhaton.

VALORI

Come candidato o candidata sindaco, partecipante alle primarie

“OPEN CITY” che si terranno il giorno 6 aprile 2025, credo

fermamente e mi impegno, nelle mie azioni quotidiane da cittadino

o cittadina, per perseguire e mettere in pratica i valori condivisi

all’interno di questo documento e quello in cui credo: credo nel

valore fondamentale della democrazia, della giustizia sociale,del

progresso e dell’innovazione,della partecipazione attiva,della

costruzione del Bene Comune e dello Stato Sociale,

dell’uguaglianza sociale e l’egualitarismo, della solidarietà, della

difesa dei diritti civili e umani, della condivisione e del dialogo,

dell’orizzontalità sociale, del valore dell’ascolto attivo come base di

processi e azioni di “cura”, della pace e dell’anti-militarismo, della

partecipazione attiva, dei diritti dei lavoratori e della salvaguardia

ambientale e il rifiuto categorico e alla radice di ogni forma di

sovranismo, populismo, autoritarismo, dell’ingiustizia sociale, del

conservatorismo e del rifiuto dell’innovazione, dell’individualismo

estremo e dell’abbandono dello Stato Sociale, della disuguaglianza

sociale e della gerarchia rigida, dell’egoismo, dell’isolamento e del

silenzio, della verticalità sociale, del disinteresse e del rifiuto

dell’ascolto come base di processi e azioni, dell’apatia politica, della

negazione dei diritti dei lavoratori e della distruzione ambientale.

Mi impegno, tra le altre cose, ad attuare una politica in discontinuità

con quanto successo fino ad ora, una politica attenta ai più giovani,

e alle esigenze che le generazioni future manifesteranno. Nello

specifico mi impegno a fornire il massimo impegno in ambiti come

la sanità, il welfare culturale e l’accesso alle risorse, battendomi, se

necessario, per promuovere la reale collaborazione tra le istituzioni

e mi batterò qualora le politiche messe in campo dagli altri enti

siano controproducenti e dannose per la città.



LE LINEE PROGRAMMATICHE

La città inclusiva

Una città inclusiva è una città alla pari, e si propone come un luogo

accogliente, sicuro e adatto alle esigenze di ciascuno. Progettare

spazi e servizi di qualità può infatti ridurre la marginalizzazione dei

soggetti più fragili: anziani, bambini, migranti, disabili… -Approccio

Lavorare sulla programmazione di interventi di lunga durata (e non

estemporanei) che siano capaci di cambiare il territorio perché

guidati da una visione di città più aperta e inclusiva capace di

superare le barriere fisiche e invisibili, linguistiche e culturali,

generazionali e di genere. -Fabbrica sociale

Creare un luogo permanente di promozione della partecipazione

civica attraverso il pieno coinvolgimento di associazioni e cittadini, a

cominciare dall’impegno a trasformare “coraggiosamente” tutti

quegli spazi della città non utilizzati in luoghi socio-culturali vissuti

da associazioni e cittadini. -Città child/teen friendly

Studiare l’impatto che altre politiche territoriali (edilizia, ambiente,

urbanistica, …) hanno su infanzia e adolescenza e creare un

vincolo di fondi per la promozione di interventi rivolti a progettualità

orientate alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e

dei ragazzi. -Servizi per la conciliazione

Creare un albo comunale di baby sitter fornendo un servizio di

incontro tra domanda e offerta, favorire la creazione di luoghi

educativi pensati per i bambini e gli adolescenti, creare servizi

(anche turistici) per queste categorie di visitatori.

-Politiche abitative

Promuovere interventi di sostenibilità, accessibilità e nuove

strategie studiati “su misura” per le esigenze di giovani, studenti

famiglie a basso reddito, stranieri, anziani, … -Tavoli partecipati

Favorire la nascita di opportunità di co-programmazione e

co-progettazione creando nei servizi comunali figure professionali

che possano dare vigore a progettazioni nuove che partano dalle

reali esigenze del territorio e si avvalgano di questi strumenti in

modo virtuoso (attraverso un monitoraggio costante degli esiti di

questi percorsi). Attraverso questi processi di ascolto,

collaborazione e partecipazione creare una specifica attenzione alla

cura e rigenerazione dei beni comuni sugli esempi virtuosi di altre

realtà comunali.

La Biblioteca

inserito all’interno delle linee programmatiche da un gruppo di ragazzi e ragazze u18

Aperta nel 1933, la Biblioteca provinciale di Matera può essere

ancora oggi un luogo centrale per le dinamiche sociali e culturali

trasversali di chi vive la città. Aspetti gestionali e amministrativi

hanno reso la biblioteca un luogo che presenta diverse barriere

all’entrata, depotenziandone l’impatto.

In più riprese la città si è messa in movimento per salvare il futuro di

questo luogo di cultura e di aggregazione giovanile ma senza che

siano stati messi in moto processi di concreta sostenibilità nel

medio e lungo periodo, salvaguardano il ruolo di presidio culturale.

Su questo tema è fondamentale avere ben chiaro il ruolo che il

Comune può esercitare verso altri enti gestori, anche per richiedere

soluzioni impattanti.

-Biblioteca nazionale

Chiedere di rendere la biblioteca nazionale, andando oltre la

gestione provinciale in modo da riuscire ad avere più fondi con i

quali poter sviluppare programmazioni di lungo termine; -Linee tecniche

Prolungare l’orario di apertura, cercando di coprire un range ideale

che andrebbe dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00. -Utilizzo degli spazi

Funzionalizzare gli spazi, creando aule tematiche (dedicate allo

studio di lingue, musica, tecnologia ecc) e liberamente accessibili. -Innovazione digitale

Inserimento di strumenti tecnologici (computer, stampanti, caricatori

ecc) di pronto facile accesso per chiunque frequenti i luoghi della

biblioteca. -Volontariato

spazio di supporto allo studio con dei volontari (che possono essere

anche ragazzi del triennio delle superiori, utilizzando accordi con

ore di PCTO). -Risorse economiche aggiuntive

Organizzare momenti che possono portare a raccolte fondi

strutturate da destinare a processi di riqualificazione

Talenti in movimento

linea programmata con i giovani materani e materane fuorisede

Connettere chi decide di lasciare la città con chi rimane, aprendo

possibilità di ritorno e iniziative che possano mettere a valore le

competenze maturate nei percorsi fuorisede. Valorizzare le

competenze di chi resta e di chi ritorna creando spazi di

collaborazione.

Definire gli ambiti di sviluppo della città per renderla attraente anche

a chi non è nato qui e a chi potrebbe pensare di trasferirsi trovando

specializzazioni uniche. -Database materani all’estero e mappatura delle competenze

Creazione di un database in cui i materani all’estero o in altre città

possano registrarsi, indicando le loro competenze e possano

ottenere un accesso prioritario alle opportunità di lavoro con le

realtà locali. -Istituzione di un fondo per il rientro dei talenti

Prevedere contributi economici per professionisti e imprenditori che

decidono di tornare e investire nel territorio. -Università

Connettere l’università con l’ecosistema produttivo e economico del

territorio, garantendo una formazione di qualità nei settori strategici

per Matera. Rendere la formazione post-obbligo un pilastro di

sviluppo, ampliando l’offerta accademica con facoltà fondamentali e

percorsi altamente specializzati. In collaborazione con l’UNIBAS e

altri enti, creare un centro di eccellenza che valorizzi le risorse locali

e attragga talenti, facendo di Matera un punto di riferimento per

l’innovazione e la crescita sostenibile.

Vivere la città (mobilità inclusiva e

organica)

La Scuola e gli Istituti Scolastici possono rappresentare gli strumenti più utili per

sperimentare e agevolare la trasformazione culturale della comunità locale attraverso la

costruzione di servizi su misura che coinvolgano un target ampio rappresentato dalla

comunità educante, dipendenti degli istituti scolastici, famiglie e studenti.

È possibile, in tempi ragionevoli recuperare il lavoro già svolto attraverso il PUMS (Piano

Urbano della Mobilità Sostenibile)per ampliare e realizzare ulteriori azioni e percorsi

attraverso il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) ridefinendo priorità di

intervento e sperimentazioni utili a realizzare servizi su misura per il tessuto sociale e

produttivo locale ed i bisogni dell’ambito turistico. -Monitorare mobilità e logistica per migliorare e integrare i servizi

esistenti -Strutturare dei servizi su misura: condividendo mezzi, strumenti e

azioni, secondo i principi del “vicinato”, specialmente in funzione

delle categorie più fragili della società (centrali i temi dell’inclusione,

accessibilità e sostenibilità) -Migliorare, anche attraverso sensi unici, la cartellonistica e

segnaletica per canalizzare i flussi del traffico veicolare, turistico e

della logistica verso Hub di zona e aree parcheggio;

Hub turistici e per la logistica;ridurre tempi di percorrenza e attesa

dei mezzi pubblici, integrandoli rispetto ad altre proposte

complementari di trasporto e al sistema dei parcheggi (autobus,

treno, parcheggio gestiti attraverso ticket unico offrono la possibilità

di migliorare la fruibilità del sistema integrato di mobilità alternativa

e sostenibile rispetto ai mezzi privati e tradizionali);migliorare

comunicazione e digitalizzare i servizi esistenti;

Mat-era incompiuto materano (edilizia

sostenibile, rivalutazione dell’esistente e

nuove soluzioni abitative)

“Incompiuto” in senso ampio, includendo non solo le opere pubbliche mai completate, ma anche quelle il cui

processo di recupero funzionale è terminato senza che sia stato individuato un soggetto gestore. Inoltre, è stata

data un’accezione immateriale al termine, considerando “incompiuti” anche tutti quei processi avviati e sviluppati

che, ad oggi, non dispongono di una struttura o un contenitore adeguato.

Osservatorio dell’Abitare

Regolarizzare i processi e monitorarne gli impatti attraverso

l’istituzione di un Osservatorio dell’abitare.Questo organismo

avrebbe il compito di effettuare e sistematizzare le analisi già

condotte in merito al fabbisogno abitativo e al censimento dei

contenitori strategici.

Urban Center permanente

informare i cittadini sui risultati raggiunti e sugli obiettivi ancora da

conseguire, garantendo un monitoraggio costante dell’impatto delle

politiche urbane.

Gestione del patrimonio pubblico

Implementare strumenti efficaci per vigilare sul rispetto degli

obblighi da parte dei privati

Incentivare il ripopolamento dei rioni storici

Legge 179, destinazione di alloggi all’edilizia residenziale

Rinnovo delle sub-concessioni garantendo un quadro normativo

chiaro e sostenibile.

Prezzi di compravendita e affitto

Questa dinamica ha reso quasi impossibile per le giovani coppie

acquistare una casa e ha reso estremamente onerosa la

sostenibilità economica della famiglia e dei migranti persino con un

semplice contratto di affitto.

Edilizia pubblica popolare PEEP

Recuperare l’esperienza di “Matera90”, monitorare il risultato e

riproporre un nuovo piano per l’edilizia pubblica popolare

all’avanguardia che sviluppi un modello di case sostenibili da un

punto di vista costruttivo, che ambientale, che economico, con

standard urbanistici che si rifacciano a quelli dei quartieri laboratorio

degli anni 60-70 in distacco totale dalle nuove edificazioni degli anni

successivi.

Costruire welfare culturale (un capitale

senza confini)

“Il Welfare culturale promuove un modello integrato di benessere degli individui e

delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul

patrimonio culturale” (dal rapporto Io Sono Cultura della Fondazione Symbola).

A partire dall’utilizzo di strumenti e pratiche artistiche per curare le malattie

degenerative (come demenze e il morbo di Parkinson), il welfare a base culturale fa

leva su arte e cultura per abbattere le disuguaglianze sociali, favorire l’inclusione di

gruppi svantaggiati e marginalizzati e, di conseguenza, migliora la coesione sociale.

Co-programmazione e la co-progettazione

Adottare la co-programmazione e la co-progettazione per il disegno

di bandi e politiche pubbliche per la cultura e per il sociale. Sviluppo

di progetti e soluzioni a base culturale, per favorire un maggior

coinvolgimento.

Programmazione a lungo termine

Consente agli operatori di meglio orientare la loro offerta culturale in

termini di welfare: l’incertezza sugli obiettivi delle politiche e sui

finanziamenti pubblici rende difficile l’adozione di pratiche di welfare

culturale.

Sistema di monitoraggio

Mettere in atto un sistema di monitoraggio nelle varie fasi di

adozione di una politica di welfare culturale (pre-attuazione e

durante l’attuazione) per garantire una valutazione oggettiva a

conclusione dell’applicazione che possa rafforzare l’utilità e

l’impatto di questo tipo di pratiche.

Università alleata fondamentale

l’Università deve essere un’alleata fondamentale per

l’Amministrazione locale, fornendo competenze a servizio della

crescita della città per meglio orientare le politiche che

contribuiscono al welfare, anche a base culturale.

Capacity building

Offrire formazione continua (capacity building) agli operatori,

finalizzata a mettere in atto pratiche innovative ma

economicamente sostenibili nel tempo.

Luoghi per la cultura

Rendere disponibili nuovi luoghi per la cultura che favoriscano e

sostengano le iniziative dal basso nonché la partecipazione di tutt*

e la coesione sociale.

Arte e cultura nella programmazione scolastiche

Favorire maggiormente l’adozione di pratiche artistiche e culturali

nella programmazione scolastica di ogni ordine e grado: nella

scuola si educa alla bellezza e si determina il futuro.

Officina matera (lavoro, imprenditoria

giovanile e innovazione)

Istituzione di uno Sportello informativo unico (sia fisico che

digitale)

Attraverso un partenariato tra pubblico e privato (con esperti del

settore) che faccia attività di: – informazione orientamento scolastico/universitario – informazione/formazione all’autoimpiego – accompagnamento

alla creazione d’impresa – formazione datoriale/alle imprese – formazione lavoratori/futuri lavoratori puntando alle

COMPETENZE

Città smart

Digitalizzazione/integrazione della trasformazione digitale in modo

costante e trasversale a tutti i vari dipartimenti. Il risultato atteso è

una rapidità, aumento ed efficienza dei servizi resi ai cittadini e

anche amministrativi.

Libertà e partecipazione (strumenti di

co-progettazione)

Una città davvero innovativa e inclusiva non può fare a meno di processi di coinvolgimento. Per questo riteniamo

prioritario che il tema venga strutturato come tema amministrativo e non puramente politico.

L’Amministrazione istituirà l’Assessorato alla partecipazione con

portafoglio che promuova i processi partecipati come metodo e

trasversalmente a tutti i settori comunali, con il mandato di

organizzare incontri periodici di partecipazione su questioni

ordinarie e momenti di consultazione straordinari su temi specifici

(ad esempio in occasione del bilancio partecipato e sociale), a cui

parteciperanno anche funzionari o dirigenti amministrativi preposti

alla funzione partecipativa. -Formare alla partecipazione: l’Amministrazione educherà alla

partecipazione la cittadinanza e formerà leader civici della

partecipazione cittadina che possano essere antenne sul territorio

per l’amministrazione, rispetto ai bisogni, e per la comunità, rispetto

alle risposte istituzionali.

L’Amministrazione comunale formerà anche un team di dipendenti

comunali, che si occuperanno della gestione dei processi

partecipati e che saranno riferimento interno per la cittadinanza.

L’Amministrazione promuoverà processi di ascolto partecipato

anche in occasione dei momenti topici della cultura cittadina

promuovendo, anche attraverso gli strumenti digitali, l’ascolto di

proposte e bisogni specifici. Per dare sistematicità al nuovo

processo l’Amministrazione, appena insediatasi, approverà un

Regolamento comunale della partecipazione che consentirà di

stabilire regole e processi in modo chiaro e condiviso.

Advocacy della partecipazione e misurazione l’impatto

L’Amministrazione attiverà al suo interno processi di controllo

dell’impatto dei processi di ascolto della cittadinanza che

misureranno la capacità dell’Istituzione di elaborare e mettere a

terra proposte e richieste delle cittadinanza, raccolte in fase di

ascolto partecipato.

GARANZIE

Valutazione e trasparenza nelle politiche pubbliche

Per garantire un’amministrazione efficace, trasparente e orientata ai

risultati che ci auspichiamo e che possa avviare e compiere azioni

sulla base delle linee programmatiche, chiediamo che ogni politica

pubblica sia sottoposta a un processo strutturato di valutazione.

L’integrazione della clausola valutativa (obbligo di monitorare e

rendicontare l’impatto delle politiche) e della missione valutativa

(analisi approfondita dell’efficacia delle azioni pubbliche) deve

diventare un principio cardine dell’azione amministrativa a Matera.

Per questo, chi si candida alle primarie per noi dovrà impegnarsi a:

1. Istituire un Osservatorio di Valutazione delle Politiche

Pubbliche

○ Un organismo indipendente con esperti, università,

associazioni, cittadini e cittadine e dei nostri

rappresentanti per monitorare e analizzare le politiche

attuate.

2. Prevedere clausole valutative in ogni delibera strategica

○ Ogni intervento dovrà includere indicatori di impatto,

obiettivi misurabili e strumenti di monitoraggio periodico

come previsto nel punto “Libertà e partecipazione” delle

linee programmatiche

3. Garantire trasparenza con report periodici pubblici

○ Pubblicazione regolare di dati e risultati delle politiche

per permettere ai cittadini di verificare l’efficacia

dell’azione amministrativa.

4. Attivare meccanismi di revisione e correzione

○ Se una politica non funziona come previsto, dovrà

essere migliorata sulla base delle evidenze raccolte.

5. Coinvolgere attivamente la comunità

○ Creare strumenti di partecipazione, come consultazioni

pubbliche e forum tematici, per raccogliere suggerimenti

e migliorare le decisioni politiche e strumenti di

monitoraggio periodico come previsto nel punto “Libertà

e partecipazione” delle linee programmatiche.

IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

PUBBLICHE A MATERA

Cosa sono le clausole valutative e come vengono applicate in Italia?

Le clausole valutative sono strumenti normativi utilizzati per

garantire che le politiche pubbliche siano sottoposte a un

monitoraggio sistematico. Sono state adottate con successo in

diversi contesti in Italia, dimostrando che la valutazione può

migliorare la qualità della governance locale.

Esempi concreti di applicazione nelle città italiane

1. Bologna – Osservatorio per la Qualità dei Servizi

○ Bologna ha istituito un osservatorio che misura la qualità

dei servizi pubblici attraverso indagini di soddisfazione

dei cittadini e report dettagliati su indicatori chiave.

○ Viene utilizzato per il trasporto pubblico, i servizi

educativi, l’urbanistica e la gestione dei rifiuti.

○ Ogni sei mesi pubblica un report di valutazione con

suggerimenti di miglioramento per il Comune.

2. Milano – Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio

(PGT)

○ Milano ha introdotto un sistema di revisione periodica

per il Piano di Governo del Territorio, che impone la

verifica dell’impatto delle politiche urbanistiche sulla città.

○ Gli indicatori valutano aspetti come l’edilizia sociale, la

qualità dell’aria e l’uso del suolo.

○ Se le misure adottate non producono i risultati previsti,

vengono modificate con azioni correttive.

3. Torino – Sistema di Valutazione del Welfare Comunale

○ Torino ha sviluppato un sistema di misurazione

dell’impatto delle politiche sociali, con focus su servizi

per l’infanzia, politiche abitative e assistenza agli

anziani.

○ Coinvolge università e centri di ricerca per analizzare

dati e proporre soluzioni basate sull’evidenza.

4. Parma – Osservatorio sulla Mobilità Urbana

○ Il Comune di Parma ha creato un sistema di valutazione

continua del trasporto pubblico, con report periodici

sull’utilizzo delle linee e sull’efficacia delle politiche di

mobilità.

○ I dati vengono raccolti tramite piattaforme digitali e

sondaggi pubblici, garantendo un adattamento

dinamico delle strategie di mobilità.

Questi esempi dimostrano che esistono già modelli efficaci di

valutazione delle politiche a livello comunale, e che un sistema

simile può essere implementato anche a Matera con adattamenti

specifici.

Proposta per Matera: Osservatorio Comunale per la

Valutazione delle Politiche Pubbliche

L’obiettivo è creare un sistema permanente di monitoraggio e

valutazione delle politiche comunali, basato su dati oggettivi e su

un processo trasparente di revisione delle strategie adottate.

Struttura e funzionamento dell’Osservatorio

● 1. Creazione dell’Osservatorio Comunale di Valutazione

delle Politiche Pubbliche (OCVPP)

○ L’Osservatorio sarà un organo indipendente, che avrà il

compito di monitorare, analizzare e proporre

miglioramenti per le politiche comunali.

○ Sarà composto da esperti, rappresentanti della

cittadinanza, università e associazioni di categoria.

● 2. Ambiti di valutazione

L’Osservatorio lavorerà su:

○ Sviluppo economico e turismo → Analisi dell’impatto

delle politiche turistiche, dell’attrattività della città e

dell’occupazione nel settore.

○ Mobilità urbana e sostenibilità → Monitoraggio del

trasporto pubblico, delle politiche ambientali e della

qualità della vita urbana.

○ Servizi pubblici e welfare → Valutazione della qualità

dei servizi per famiglie, giovani, anziani e categorie

fragili.

○ Innovazione e digitalizzazione → Misurazione

dell’efficacia dei servizi digitali offerti ai cittadini e alle

imprese.

○ Cultura e patrimonio → Analisi delle politiche di

gestione dei beni culturali e degli eventi culturali.

● 3. Metodi di valutazione

○ Definizione di indicatori di impatto per ogni politica

pubblica adottata.

○ Raccolta di dati tramite open data, questionari pubblici

e analisi statistica.

○ Report periodici con valutazioni oggettive e

suggerimenti per migliorare l’efficacia delle politiche.

● 4. Strumenti operativi

○ Piattaforma digitale di monitoraggio accessibile ai

cittadini per consultare dati in tempo reale.

○ Questionari di feedback ai cittadini per valutare

l’impatto delle politiche sul territorio.

○ Collaborazione con università e centri di ricerca per

sviluppare modelli di valutazione avanzati.

Chi lavorerà nell’Osservatorio e come saranno scelti gli

esperti?

Per garantire indipendenza e autorevolezza, i membri

dell’Osservatorio saranno selezionati attraverso un processo

trasparente e basato su competenze specifiche.

● Presidente dell’Osservatorio: scelto tramite selezione

pubblica tra esperti di valutazione delle politiche pubbliche.

● Comitato scientifico (6-8 membri): composto da docenti

universitari, esperti di governance pubblica e rappresentanti di

enti di ricerca.

● Commissione tecnica (5-10 membri): formata da esperti di

statistica, analisi economica, pianificazione urbana e

sostenibilità ambientale.

● Rappresentanti dei cittadini e delle imprese (2-4 membri):

selezionati tra associazioni locali e categorie produttive per

garantire il coinvolgimento della comunità.

● Segreteria operativa: personale amministrativo incaricato di

raccogliere dati, redigere report e gestire la piattaforma

digitale.

Come rendere il progetto fattibile e sostenibile

Per evitare che il progetto resti sulla carta, è fondamentale

prevedere un piano di finanziamento e attuazione realistico.

1. Fondi comunali e regionali

○ L’Osservatorio può essere finanziato attraverso fondi

europei (es. PNRR, Programmi Interreg) e risorse del

bilancio comunale destinate all’innovazione e alla

trasparenza.

2. Coinvolgimento dell’Università della Basilicata

○ L’UNIBAS può fornire supporto scientifico e

metodologico attraverso i suoi dipartimenti di

economia, scienze sociali e urbanistica.

3. Partnership con altri comuni ed enti privati

○ Possibilità di collaborare con altre città italiane che già

adottano clausole valutative, per scambiare buone

pratiche e sviluppare progetti condivisi.

○ Coinvolgimento di aziende locali e startup che possono

contribuire allo sviluppo della piattaforma digitale di

monitoraggio.

Perché Matera dovrebbe adottare questo modello?

✅

Aumenta la trasparenza → I cittadini potranno accedere a dati

reali e verificare i risultati delle politiche pubbliche.

✅

Migliora la qualità delle politiche → Le decisioni saranno

basate su dati e analisi concrete, evitando sprechi di risorse.

✅

Valorizza le competenze locali → Creando un network con

università ed esperti, Matera può diventare un laboratorio di

innovazione amministrativa.

✅

Attrae finanziamenti e investitori → Un sistema di

governance trasparente e misurabile rende la città più attrattiva per

progetti nazionali ed europei.

Matera, 24 marzo 2025