Tutti hanno preso più voti rispetto alle proprie liste, tranne Cifarelli (i dati)

Quale è stato l’effetto del voto disgiunto, giustamente, tanto temuto o auspicato dai candidati sindaco alle elezioni di Matera? Come riportato nella tabella sottostante, questa modalità di voto prevista dalla legge elettorale ha penalizzato solo un candidato, Roberto Cifarelli, impedendogli di fatto di essere eletto al primo turno. Una beffa, considerato che le liste che lo hanno supportato hanno raggiunto il 52,48%. Ma allo stesso tempo prevedibile, per la quantità di candidati in campo, che ha posto diversi elettori dinanzi alla scelta di dover votare un proprio familiare/conoscente/amico collocato in una delle tante liste, ma che non era in una di quelle a sostegno del candidato sindaco che si desiderava votare. E’ capitato in tutti e cinque gli schieramenti in campo, ovviamente. Ma, come abbiamo visto il saldo dare/avere ha penalizzato solo un candidato, proprio quello che avrebbe potuto farcela al primo turno.

ANDAMENTO VOTO DISGIUNTO A MATERA CANDIDATI SINDACI Voti candidato sindaco Voti liste Voti in più al candidato sindaco rispetto alle liste Voti in meno al candidato sindaco rispetto alle liste ROBERTO CIFARELLI 13.925 16.258 -2.333 ANTONIO NICOLETTI 11.832 10.315 1.517 DOMENICO BENNARDI 2.664 1.694 970 VINCENZO SANTOCHIRICO 2.192 1.857 335 LUCA PRISCO 1.381 853 528 31.994 30.977