Il centrodestra lucano non si fa mancare davvero nulla per dare il peggio di se. E ancora una volta il sessismo più becero emerge -nonostante provi a mettere il vestito nuovo- da quella cloaca che è il retro pensiero fascistoide che pervade la destra più estrema dello schieramento che è al governo in Via Anzio. Protagonista è l’ex assessore Leone che oggi, durante il voto per la rielezione di Cicala, ammiccando a Braia e Quarto ha rivelato loro, ridacchiando, di aver consigliato all’assessora Donatella Merra di curare il suo mal di gola con sciacqui di sciroppo di piselli. Lo squallore del personaggio era già emerso, ma ora è sceso ad un livello davvero imbarazzante per Bradi e la sua maggioranza. Se fosse persona seria dovrebbe scusarsi e togliere il disturbo. Ma non rientra nello stile del personaggio e della compagnia di giro in cui si è rifugiato.

C’è stato, come è sacrosanto, una levata di scudi generale che riportiamo a seguire partendo dall’ufficio di presidenza del consiglio stesso che oltre a definire l’accaduto “Un episodio inaccettabile” preannuncia che “si riunirà per adottare le azioni disciplinari conseguenti“. Vedremo.

Ma ecco il commento dei componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, Francesco Piro, Mario Polese, Gianni Leggieri e Vincenzo Baldassare a quanto successo oggi nell’Aula consiliare, al momento della votazione dell’Ufficio di Presidenza.

“Un episodio inaccettabile che offende la consigliera Merra e tutti noi rappresentanti istituzionali. Ribadiamo il nostro impegno affinché la cultura del rispetto venga attuata pienamente.

Un episodio grave e inaccettabile che offende la collega consigliera Donatella Merra e tutti noi rappresentanti istituzionali, uomini e donne”.

“Un atteggiamento, quello del consigliere Leone, che stigmatizziamo e che lascia tutti sorpresi e imbarazzati. Esprimiamo vicinanza e solidarietà all’Assessore Merra, e ribadiamo il nostro impegno affinché la cultura del rispetto di tutte le persone e, in particolare delle donne, venga attuata pienamente. Un rispetto che sia praticato nei comportamenti e nelle parole. E’ giusto ricordare ad ognuno di noi che occorre combattere un linguaggio che possa diventare strumento di offesa, sempre e ovunque, soprattutto, in un luogo quale il Consiglio regionale, che è la casa dei cittadini lucani.

L’Ufficio di Presidenza nelle prossime ore si riunirà per adottare le azioni disciplinari conseguenti.”

Luca Braia, a cui è stata rivolta la battutaccia di Leone, manifesta subito “Imbarazzo ed indignazione“

“Sono imbarazzato, indignato, sorpreso e inorridito per quello che purtroppo ho ascoltato molto da vicino. La frase mi ha sorpreso per la gravità del suo significato e per la superficialità con cui è stata pronunciata, tanto che con esplicita gestualità mi sono letteralmente vergognato e ho rimandato al suo posto un Leone che definire inadeguato equivale a fargli un complimento.

Sta facendo il giro dei social il video con le frasi sessiste dell’ex assessore alla Salute oggi consigliere Leone, indirizzate all’assessora Donatella Merra, a cui va la nostra totale solidarietà per l’offesa ricevuta come donna e come rappresentante delle istituzioni. Pertanto, stigmatizzo nel modo più assoluto la inadeguata e inappropriata frase, sia al contesto istituzionale di cui siamo rappresentanti che al modo vergognoso, irrispettoso e volgare di rivolgersi alla collega e alla donna.”

Immediata, anche, la solidarietà della consigliera Carmela Carlucci (M5s)

“Oltre all’evidente imbarazzo di questa maggioranza di centro-destra che è riuscita a nominare il Presidente del Consiglio solo sotto l’attenta scorta dei commissari venuti da Roma, oggi abbiamo registrato anche la più bassa, volgare e disgustosa pagina mai scritta in questo Consiglio Regionale. Esprimo la mia solidarietà all’assessora Merra per le deprecabili e insulse offese ricevute. Mi aspetto, a questo punto, che Fratelli d’Italia e il rieletto Presidente del Consiglio prendano un serio e immediato provvedimento. Sia chiaro: le scuse non bastano“.

Per Margherita Perretti, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Leone si deve dimettere

“Apprendiamo, con non poco sgomento, che le operazioni di voto del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata siano state animate da una singolare attitudine a preoccuparsi della ‘salute’ delle colleghe dell’assise, piuttosto che dalla necessità di garantire al popolo lucano la certezza di un governo stabile e duraturo. Per una pura casualità, evidentemente. Se è difficile, infatti, condividere con le donne che offrono il proprio impegno nella vita politica, le posizioni di responsabilità istituzionale nonché i ruoli di rappresentanza e di governo della regione, attenendosi ai numeri strettamente necessari al rispetto del livello minimo di civiltà, risulta estremamente facile, ridondante e quasi scontato, abbandonarsi in considerazioni, apprezzamenti e consigli che nulla hanno a che vedere con la civiltà che si chiede a chiunque, sia all’uomo della strada che a quello delle istituzioni. Anzi. Evidentemente il consigliere Leone ha peccato di una inedita ‘generosità’, chissà se connessa al suo ‘lavoro’ di medico, confuso con gli impegni prettamente istituzionali visto che si è preoccupato di dispensare l’uso di specifici trattamenti verso la collega consigliera e assessora Merra o ha più semplicemente sconfinato nella solita e pittoresca abitudine di maschio, dimentico del ruolo che occupava, più affine ai ritrovi portuali che ad una convocazione consiliare. La CRPO, porgendo la sua solidarietà all’assessora Merra, chiede quindi, senza scendere nei particolari alquanto disgustosi che circolano addebitando alla nostra regione una nuova nota di demerito, le dimissioni immediate oltre alle pubbliche scuse del consigliere Leone”.

“Solidarietà piena a Merra come donna e come rappresentante delle istituzioni regionali. Condanna senza alcuna scusante per Leone” da parte di Antonella Soldo, presidente Cpo del Comune di Tito

“Un episodio increscioso, lesivo dell’immagine delle donne e della politica regionale lucana nel suo complesso. Nell’odierna seduta del Consiglio Regionale, infatti, il consigliere Rocco Leone, incurante delle telecamere che lo stavano riprendendo, ha proferito espressioni sessiste e gravemente irriguardose nei confronti dell’assessora Donatella Merra.

È per questo che la Commissione Pari Opportunità del Comune di Tito intende esprimere la sua piena e completa solidarietà all’assessora Merra, con la consapevolezza che bisogna ancora lavorare molto sul maschilismo imperante, retrogrado ed assai pervicace ad estinguersi, che si annida nella sotto-cultura della nostra regione e del Paese intero.

“A seguito delle volgarità oscene e irripetibili rivolte oggi in sede di votazione del presidente del Consiglio Regionale da parte del consigliere Leone nei confronti dell’assessora Merra, la Commissione Pari Opportunità di Tito esprime piena solidarietà all’assessora Merra, in primis come donna, nonché come rappresentante delle istituzioni politiche regionali. E condanna senza alcuna scusante, racchiusa in ‘battuta goliardica’, l’atteggiamento del consigliere Leone“.

