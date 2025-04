Tutti al centro…che il Centro sinistra (da comporre) tiri fuori a Matera sindaco di Sinistra

…se c’è la volontà di esprimerne uno, ricordando una frase del regista Nanni Moretti rivolta a Massimo D’Alema ” Di’ qualcosa di Sinistra” .E un sindaco con quelle caratteristiche servirebbe a smuovere un ambiente asfittico, quello del tavolo del centro sinistra, che ha perso Bcc (salvo ripensamenti dell’ultima ora) e non sa ancora cosa faranno M5s, Psi, Avs, Progetto Comune. Stasera un incontro per vedere chi si presenta da Matera…e da Potenza. Considerazione ovvia dopo i nomi, moderati , che si sono candidati a sindaco di Matera : Luca Prisco, Leonardo Pinto, Francesco Saverio Acito, Antonio Nicoletti e Roberto Cifarelli dalle primarie libere che ha incrementato(2357) in città i voti presi alle regionali 2024 (2273). E proprio da quel voto che ha premiato il consigliere materano del Pd, Roberto Cifarelli, con tutta una storia di autosospensione, rientro e poi la decisione di candidatura a titolo personale, ha portato poi il suo partito a lacerazioni interne e a disimpegni che alcuni hanno definito ”strategici” da silenzio assenso.



E quanto accaduto alle passate comunali a Potenza, con un Pd senza simbolo e con forze di diverso colore e peso, potrebbe essere la scelta naturale ( che dice il segretario regionale Gianni Lettieri?) magari appoggiando proprio Roberto Cifarelli per un progetto di conquista del Comune di Matera, che richiedeva scelte e decisioni da fare per tempo. E che non sono state fatte con il rinvio a ”quando sarà possibile” di congressi e di chiarimenti interni, mai arrivati dopo tante sconfitte elettorali. Del resto si vota ogni anno e non si esclude che la mossa del ”Cavallo di Troia” possa portare a far saltare il governo regionale e poi a lavorare per le politiche sia in casa Pd che in Azione. I nomi che scalpitano sono sempre gli stessi e le ambizioni personali, prima o poi, arrivano a sintesi. Sarebbe un terremoto, mica tanto inatteso. Attendiamo,intanto, come si muoverà il patto dei candidati sindaci https://giornalemio.it/politica/cifarelli-abbiamo-vinto-con-adriana-cinzia-nicola-e-paolo-il-viaggio-e-solo-iniziato/ che potrebbe avere riflessi anche nel centro destra, in relazione alla candidatura dell’azzurro Nicola Casino , giunto secondo nelle primarie libere, con 1429 voti rispetto ai 796 delle comunali 20220, e attualmente sospeso dal partito insieme al segretario cittadino Damiano Laterza. Tanti punti interrogativi e una certezza: si lavora per vincere. E si tratta anche di convincere l’elettorato che meno di cinque anni fa andò a votare per le comunali a superare la barriera dell’astensionismo e di una delusione crescente ravvivata, piaccia o no, dalle primarie per le elezioni libere dei Giovani per Matera- Matera per i giovani. Per la cronaca nel 2020, su un corpo elettorale di aventi diritto di 50200 persone, i votanti furono 27913, pari al 55,6 per cento.