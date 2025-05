“Tutta la verità” raccontata in piazza da Enzo Santochirico

Sulle locandine che annunciavano il comizio in Piazza Vittorio Veneto, Vincenzo Santochirico, candidato sindaco di Progetto Comune Matera, aveva promesso di dire “Tutta la verità“, nient’altro che la verità, alla Città rispetto a quanto accaduto e che le viene taciuto. Una Città -ha detto- ” che viene fuori da anni in cui è cresciuta notevolmente, in cui c’è stato il 2019, ma in cui vi è stata spesso una grande incertezza, una grande instabilità dal punto di vista politico.” e che aveva “bisogno della definizione di una via strategica, di una grande visione, ed anche che si ritornasse alla normalità, che ci fossero alleanze, coalizioni, schieramenti chiari e netti e precisi, che si riconoscesse chi sta a sinistra e chi sta a destra e che questo fosse chiaro a tutti. E questo era l’intento col quale noi eravamo partiti. Purtroppo così non è stato e ora abbiamo disorientamento e confusione. Ecco perché occorre l’operazione verità.” E da divoratore di libri quale è, il candidato sindaco -tornato su un palco elettorale dopo 15 anni, esattamente dal 2010- è ricorso alla citazione de “La lettera rubata” di Edgar Allan Poe, in cui si narra del furto di una compromettente missiva che non andava cercata chissà dove, in quanto mimetizzata in un luogo ben in vista. Cosi come il furto ai danni della Città di una proposta elettorale di un centro sinistra come quello esistente a livello nazionale (PD+M5S+AVS), con l’assenza inedita dello stesso PD sulla scheda elettorale, che si è volatizzato, mimetizzato. “La cui motivazione è chiara, ma viene mistificata.” E allora cosa è successo a Matera in questi mesi? Un consigliere regionale del PD e un esponente di FI le cui candidature non trovano spazio nelle loro coalizioni si ritrovano insieme in una inedita alleanza sotto la regia di un Pittella che non ha mai voluto bene a Matera (contrario alla ferrovia e responsabile del degrado dell’ospedale). “Un’alleanza che prendeva un pezzo di centrodestra, un pezzo di centrosinistra e un pezzo di centro…ma siccome pareva brutto, per dirlo in dialetto, che tre storie diverse, tre consiglieri che alla regione stanno chi all’opposizione e chi al governo si mettessero insieme,….ed ecco che si tira fuori il coniglio dal cilindro: le primarie dei cento giovani. Ma loro avevano già scelto di stare insieme. Tutti in città sapevano che ci sarebbero candidati Casino, Cifarelli e Violetto. Ma partono queste primarie strane.” E quindi, “quelle primarie che -la dove si svolgono come in USA servono a scegliere i candidati tra i democratici o tra i repubblicani, mica le fanno confusamente insieme- qui hanno prodotto solo scombussolamento ulteriore del quadro. Altro che nuova primavera, a me sembra autunno, come l’autunno in cui si incontrarono in Argentina Cifarelli e Pittella e fecero l’accordo”. Ma secondo Santochirico, chi è il vincitore di quelle primarie? Cifarelli? Macchè! Eccolo palesarsi sull’enorme schermo posto sul palco: the winner is Michele Casino! Di cui si ripropone un pezzo di quella iconica intervista a Paride Leporace in cui dichiara urbi et orbi come la sua discesa in campo abbia disintegrato il PD, terremotato il centro destra e il centro sinistra a vantaggio di questo agglomerato da lui contribuito a far nascere. Certo che rivedere Michele Casino -sebbene in video- su quello stesso palco in Piazza Vittorio Veneto da cui urlo alle scorse amministrative il fatidico “Pauloooo…“, rimanda a come i corsi e ricorsi della storia lo vogliano ancora protagonista indiscusso. Infatti, sottolinea Santochirico “Questo è il vero risultato. Il PD non è nella competizione elettorale, per la prima volta nella sua storia, in questa città. Vi sembra una cosa normale? Non solo, ma il PD ha impedito anche che si facesse una coalizione di centro sinistra. Un dato scandaloso, una vergogna”. Dunque il centro sinistra a Matera non c’è. Da qui la necessità della presenza propria candidatura e di “Progetto democratico per Matera“, nettamente di sinistra e chiaramente “progressista” come la propria storia ricordata ne sarebbe testimone. Da qui l’appello a quegli elettori “indecisi che aspettano, a prenderne atto di questa realtà” e a non perdere tempo perchè “Chi spaccia quella coalizione per una di centrosinistra dice una menzogna. Loro stessi si definiscono liberali e al massimo della concessione riformisti, che, come sappiamo, può dire tutto e può dire niente.” L’invito è dunque ad opporsi nettamente a questo “pasticcio, un brutto pasticcio, come aveva detto un famoso scrittore italiano, non di via Merulana ma di Matera, con la M che ritorna. Un imbroglio. Come si può essere consiglieri regionali della maggioranza di centrodestra a potenza e consiglieri regionali di opposizione a potenza? Poi arrivano a Matera e diventano alleati di questa cosa qua come dei Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Consiglieri con una doppia personalità. Ma se sono questo, com’è possibile che possano governare insieme?” Con tutte queste ambiguità “immaginate che cosa significherebbe.. Sarebbe la confusione, sarebbe l’instabilità, sarebbe la lite continua, quello che noi abbiamo vissuto in passato e che vorremmo evitare per il futuro.” A proposito della voce messa in giro secondo cui: “Santochirico si è candidato per far vincere il centrodestra” ha risposto: “Quelli che hanno fatto l’alleanza col centrodestra rimprovero a me che mi candido per farlo vincere, una cosa veramente simpatica. Allora, chiariamo una cosa.Noi siamo alternativi, chiaramente, nettamente, al centrodestra, che governa male l’Italia, governa male la Basilicata e governerebbe male anche Matera.” Perché ci siamo candidati? “Per dare autonomia e stabilità al governo di questa città. Dietro di noi non ci sta nessuno. Non ci sta da Potenza, non ci sta qualcuno da Lauria, non ci sta da Roma, non ci sta da Bruxelles, non ci sta da nessuna parte. Siamo completamente autonomi, rispondiamo solo agli elettori di questa città. Volevamo mantenere la bandiera progressista alzata e volevamo chiarezza programmatica. E per questo noi abbiamo avviato, da novembre, una ricca serie di incontri. E abbiamo fatto un programma chiaro, preciso, che abbiamo intitolato Vivere bene a Matera. Perché vivere bene a Matera? Perché la prima preoccupazione di un’amministrazione, dovrebbe essere quello di assicurare ai propri cittadini, a coloro che risiedono temporaneamente qui, di vivere bene, con una buona qualità della vita.” In conclusione, dopo essersi soffermato sulle proposte programmatiche, Santochirico ha ricordato agli elettori progressisti che in questa competizione “del campo del centrosinistra ci sono due forze, i cinque stelle e ci siamo noi”, quindi l’appello “a sciogliere le riserve, a darci la mano, perché sarà vero che sembra vi sia un qualche Golia di fronte, ma il piccolo Davide ha vinto la sua battaglia e noi nella nostra piccola realtà una qualche imprese di questo genere forse la possiamo fare…la nostra vittoria sarebbe la dimostrazione chiara che Matera è una città in cui il merito, la coerenza, lo stile, la fermezza, la coerenza con i propri valori e la propria storia possono e devono vincere, in cui l’opportunismo viene sconfitto, in cui il trasformismo non viene premiato.” A questo link (con inizio da 7,30) il video integrale del comizio: https://www.facebook.com/progettocomunematera/videos/1366128614704125

