Francesco Lisurici è capatost, come si dice dalle nostre parti, e insiste per la cabina di regia regionale per il turismo. Ma quel luogo tanto agognato è chiuso in una precisa volontà, trasversale, di lasciare che le cose vadano per conto proprio e che a decidere, per scala di priorità, interessi, tempi, siano organismi e figure deputate che però non fanno sistema.E su questo il consigliere comunale di Matera, che ha lasciato la Lega di Salvini senza rimpianti, perchè ignorato o quasi su aspetti organizzativi o produttivi come il cinema e il turismo, settori che non possono essere lasciati al caso. Se non ci sono serietà, professionalità, coordinamento si parla a vuoto, si fanno convegni, presentazioni, ma alla fine ognuno si fa i fatti propri o, come ripete un antico detto popolare, ” chiange e frega ” (si lamenta e fa il furbo) ma non porta nulla alla crescita dell’economia locale e della Basilicata. Lisurici, e fa bene, insiste. Continui pure, mettendosi alla recchia e chissà che tra un calo di consensi, di mancati ritorni in termini di fatturato per quanti pagano le tasse, polemiche e necessità di rilancio di immagine e altro ancora, qualcuno non tiri fuori la chiave della cabina…Chissà a Natale o all’Epifania o la prossima estate, al mare, quando sono di moda ombrelloni e cabine.



LE RIFLESSIONI DI LISURICI

Piano strategico del Marketing Turistico: Consigliere Lisurici(Indipendente ) propone Cabina di regia regionale e maggiori risorse per una maggiore efficienza

Finalmente la Regione Basilicata ha scelto di dotarsi di un piano strategico del marketing turistico.

Per un territorio che, negli anni, ha visto crescere esponenzialmente il suo appeal, con Matera a fare da traino a tutte le altre meraviglie che è in grado di offrire, si tratta di uno strumento indispensabile, utile a tracciare il solco nel quale le azioni della politica, delle amministrazioni e dell’imprenditoria devono innestarsi.

Nei giorni scorsi ho preso parte al primo incontro promosso da Apt e Regione, a Matera, per lavorare a una pianificazione 2022-2026 e ho apprezzato la volontà istituzionale di lavorare per crescere, generando PIL.

L’obiettivo è raggiungere un numero di presenze annue in regione pari a 5 milioni, per rafforzare il settore, attrarre nuovi investimenti e, al contempo, rigenerare demograficamente il territorio.

Un punto d’arrivo assolutamente condivisibile che però, a mio avviso, da consigliere comunale e da operatore turistico, necessita di una cabina di regia autorevole ed efficiente, dalla visione e attitudine imprenditoriale, che veda l’Apt interconnessa con la Regione e i relativi dipartimenti, che possa godere di un plafond ben più corposo dei 2 milioni di euro annui affidati all’Apt, da investire in un vero e proprio business-plan che, per la sua importanza, deve basarsi almeno su 30 milioni.

Accanto all’Apt, inoltre, non possono mancare l’Anci in qualità di connettore coi comuni lucani che, in tal senso, devono investire anch’essi, e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per il know-how maturato che può perfettamente armonizzarsi con quest’ambito. Altro braccio operativo rodato può e deve essere la Camera di Commercio di Basilicata, collante tra le associazioni di categoria, in virtù del suo ruolo di rappresentanza degli imprenditori turistici.

Insieme, con questo parterre, si può lavorare ad una pianificazione che attiri e preveda grandi eventi di caratura nazionale e internazionale sul territorio (Materano, Metapontino, area del Pollino, Vulture-Melfese, Val d’Agri ecc.) che possano anche destagionalizzare le presenze turistiche sul territorio. Una programmazione strutturata che metta insieme quanto organizzato in un unico cartellone annuale, che possa essere comunicata e promossa coi tempi e i mezzi giusti.

Lavorando così, a mio avviso, non sarà difficile raggiungere risultati concreti e tangibili, superando la tendenza diffusa a generare iniziative estemporanee che servono solo a foraggiare appartenenze e clientelismi al carrozzone della politica locale.

Consigliere comunale Indipendente

Francesco Lisurici