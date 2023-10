Turismo. Abbiamo la Ferrari…ma il pilota gira sull’Ape

Partiamo dall’ultima considerazione contenuta nel comunicato diffuso dall’associazione Matera nel cuore, guidata dal presidente Giovanni Angelino che ha inventato rappresentanti dell’imprenditoria, del sindacato e della politica a farsi avanti per lavorare con serietà al consolidamento di un settore, paragonato a una Ferrari, ma che continua ad aver un conducente o presunto tale che non va oltre il simpatico ”tre ruote”. Aldilà dei contributi personali resta il nodo che ci accompagna da Matera 2019. Senza figure professionali, con competenze, e che tutti i giorni si occupino di programmazione e monitoraggio dell’industria delle vacanze si rischia di ingrippare il motore e di finire fuori strada…A proposito, parlando di infrastrutture, tra navette, adeguamento della statale 7 Ferrandina Matera, completamento e prolungamento della ferrovia Ferrandina- La Martella e.., X e treni elettrici delle Fal sulla Matera-Altamura e stop c’è tanto da fare. E lasciamo da parte la brand reputation, altro anglicismo, tanto caro a quanti si baloccano nella dimensione social.



IL COMUNICATO DI MATERA NEL CUORE

Questa mattina l’associazione Matera nel cuore guidata dal presidente Giovanni Angelino ha presentato l’incontro dibattito sul tema “Quale futuro per il turismo a Matera?” con la presenza di esperti del settore e amministratori locali.



Sono intervenuti l’assessore alle infrastrutture e mobilità, Donatella Merra, l’ex vice sindaco Saverio Acito, l’ex sindaco e parlamentare Salvatore Adduce, l’ex vice sindaco e assessore alle attività produttive nella giunta guidata da Michele Porcari, Maridemo Giammetta, il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli, il segretario regionale Cgil Basilicata e segretario di Cgil Matera, Fernando Mega, la componente della segreteria di Cgil Matera, Michela Carmentano, l’ex consigliere regionale Enzo Acito e Salvatore Caputo, componente dell’associazione Matera nel cuore.



Al termine di un mese che ha visto record di presenze è utile interrogarsi se la nostra città continuerà a vivere di turismo a singhiozzi o potrà crearne un indotto duraturo. Le teorie nelle quali i cittadini lucani si sono sperticati sono state molteplici, ma al termine della baldoria ludica post 2019, al netto dello Tsunami pandemia, la città registra pieno di presenze in alcuni periodi circoscritti dell’anno e molti viaggiatori mordi e fuggi. Le ragioni non si possono imputare alla storica assenza di programmazione, oggi leggermente più presente, ma ad un’assenza totale di visione di lungo periodo. La città è naturalmente votata ad un turismo di nicchia e culturale, che andrebbe fatto esplodere nei mesi caratterizzati da una bassa stagionalità. Non si possono continuare a subire i flussi, bisogna indirizzarli e canalizzarli, proponendo offerte diverse nei vari periodi dell’anno. La domanda che occorre porsi è: le offerte devono essere nazional-popolari? Devono abbracciare il segmento lusso? Devono riaccendere i riflettori su eventi di nicchia, ma altisonanti? Molteplici sono gli impiegati nel settore e la stagionalità non consente una stabilizzazione lavorativa per essi. Ciò comporta che tale settore venga più volte visto come fragile e precario. La positività che emerge è che la brand reputation su scala nazionale ed internazionale, come visto in occasione della TTG in cui la Basilicata ha superato la puglia e la lombardia, si afferma con dirompente prepotenza. Che dire, sarebbe un peccato far guidare una Ferrari ad un neo patentato.