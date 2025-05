Turismo a Matera? Organizzazione, competenze e un elenco di priorità

Il nodo è sempre lo stesso. Non si può continuare ad andare avanti con l’improvvisazione. Serve cultura d’impresa che impone di fare scelte precise, con le professionalità giuste che si occupino a tempo pieno di programmazione e utilizzino al meglio le risorse finanziarie della tassa di soggiorno e quelle che si possono senz’altro attivare lavorando con lungimiranza. E il Comune di Matera, piaccia o no, continua ad avere carenze evidenti in questo settore, aldilà della buona volontà, degli annunci di progetti, rimasti spesso sulla carta, dopo la crescita dell’industria delle vacanze avvenuta con Matera 2019, lo stop imposto dal covid e i nodi irrisolti che il futuro sindaco di Matera si ritroverà sul tavolo, incalzato dagli operatori del settore che – a loro volta- devono contribuire fattivamente a colmare lacune e a rendete attrattiva l’offerta. E il tema della programmazione è venuto fuori in maniera preponderante nel corso dell’incontro promosso da operatori economici e associazioni di categoria- presso l’Hotel San Domenico al Piano- con i candidati sindaci Domenico Bennardi (M5s), Roberto Cifarelli (Matera democratica), Antonio Nicoletti (centrodestra), Luca Prisco (Democrazia materana) e Vincenzo Santochirico (Progetto comune Matera) che hanno risposto a dieci domande poste dagli operatori. A ognuno due minuti di tempo per rispondere. Il campanello ha suonato inesorabile,nonostante gli appelli dei ”moderatori” Leonardo Montemurro e Paolo Irene, ma obiettivamente era difficile sintetizzare su questioni non di poco conto sollevate per esempio da Michele Martulli, sulla rotazione del dirigente turismo e cultura, sul rinnovo delle subconcessioni degli immobili nei rioni Sassi avanzato da Antonio Latorre, sulla sostenibilità e vivibilità negli antichi rioni di tufo evidenziato da Tommaso Mariani, sulla necessità di lavorare su eventi come quelli fieristici richiesto da Franco Braia. E via via da altri sul pagamento di ticket di ingresso nei rioni Sassi, mobilità, grandi eventi da promuovere per tempo, utilizzo della Cava del Sole, apertura e gestione del Mudeam, lavoro di rete con altre realtà e in funzione di Matera 2026, quale Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.



Risposte diverse, contenuti nei programmi dei candidati sindaci, che – naturalmente – entreranno nel merito delle priorità delle cose da fare, quando dovranno fare i conti con gli strumenti a disposizione e sui tempi per attrezzarsi. Le risorse umane e le competenze sono fondamentali per programmare a sostegno dell’industria delle vacanze, con Matera che è il biglietto da visita della Basilicata per il turismo internazionale. Per questa estate, dopo la chiusura de capitoli sugli eventi alla Cava del Sole e del Castello, al momento non c’è nulla. Non sappiamo cosa si riuscirà a rimediare senza programmazione. C’è da rimboccarsi le maniche. Comune, insieme agli operatori turistici, all’Apt, alla stessa Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’ devono fare la propria parte, mettendo mani a un piano strategico gestito a tempo pieno e con le professionalità giuste. Il resto verrà strada facendo…se si avranno volontà di rimboccarsi le maniche, evitando di indicare nei ruoli di responsabilità figure che non ha mai avuto a che fare con il settore. Siamo come san Tommaso…



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Lunedì 12 maggio 2025 alle ore 17 all’hotel San Domenico al piano a Matera è in programma il confronto pubblico tra i candidati a sindaco di Matera sul futuro del turismo. L’evento Open Turismo è organizzato da Fiavet, CAM, Associazione B&B, Confartigianato, Confesercenti, Associazione Ristoratori, Cna Matera e Confapi Matera.

In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, le principali associazioni di categoria del territorio promuovono l’evento Open Turismo, un confronto pubblico, aperto e inclusivo tra i cinque candidati alla carica di sindaco.



Open Turismo nasce con l’obiettivo di aprire un dialogo concreto e diretto sul futuro del settore turistico, coinvolgendo tutti gli operatori del comparto – albergatori, ristoratori, agenzie di viaggio, guide turistiche, artigiani, gestori di B&B e affittacamere – che avranno l’opportunità di porre domande, sollevare problematiche e proporre soluzioni ai candidati sindaci.

La stampa è invitata a partecipare e a contribuire attivamente con domande e approfondimenti, in un clima di confronto costruttivo e trasparente.

L’evento vuole creare le basi per una futura collaborazione tra il prossimo sindaco e il mondo del turismo, affinché chi sarà chiamato ad amministrare la città lo faccia con piena consapevolezza delle esigenze, delle criticità e del potenziale di questo settore strategico.