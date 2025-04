Turismo a Matera? Nicoletti: Risultati solo con metodo e confronto

E ci aggiungiamo competenze, organizzazione che il settore, e gran parte degli Enti locali, non hanno e non c’è da meravigliarsi se polemiche e osservazioni di diverso tono sono seguite al bando per il Destination manager varato del commissario prefettizio al Comune di Matera, Raffaele Ruberto. Se ne parlerà nella prossima Amministrazione come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/turismo-bando-destination-manager-se-ne-occupera-il-nuovo-sindaco-di-matera/. Sull’argomento registriamo un intervento del candidato sindaco del centro destra Antonio Nicoletti, già direttore dell’Apt di Basilicata, e che insiste sulla necessità di lavorare con metodo, strategia e risorse adeguate. In sintesi serve cultura d’impresa, verificando i risultati della programmazione, facendo sistema e con l’umiltà di fare un passo indietro per farne due avanti quando qualcosa non va. L’industria delle vacanze non ammette improvvisazione, ma tanta concretezza e competenza.



COMUNICATO STAMPA

Bando turismo. Nicoletti: “Per ottenere risultati nel turismo servono metodo, strategia e risorse”.

Dopo alcuni mesi, con una gestazione oggettivamente complessa anche perché riguardante un’iniziativa tutta nuova e frutto di un aperto confronto con gli operatori, l’amministrazione comunale di Matera ha pubblicato l’avviso esplorativo per individuare una DMO al servizio del settore turistico della città dei Sassi. Innanzitutto, corre l’obbligo di ringraziare il commissario Ruberto perché ancora una volta ha dimostrato l’impegno nel volersi prendere le responsabilità che una città come Matera merita. Una città che non può prendersi il lusso di aspettare nell’affrontare e risolvere i propri problemi, a partire da quelli di un’economia del turismo che vive il paradosso di avere grandissime potenzialità, ma al contempo il rischio di vedere sfumare il vantaggio competitivo acquisito negli anni sui mercati nazionali e internazionali.

Al tempo stesso un plauso va a chi, dal mondo dell’impresa, “non è stato ad aspettare”, ma si è fatto promotore e parte attiva nei confronti dell’amministrazione (già in epoca Bennardi) per proporre soluzioni condivise ed efficaci.

“I commenti che si sono innescati a seguito della pubblicazione dell’avviso – dichiara il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti – dimostrano due cose che, da Sindaco, terrò bene in considerazione. La prima è che la pianificazione collaborativa non è un’iniziativa estemporanea e strumentale, ma deve essere un metodo di lavoro. La seconda è che settori come quello economico-produttivo (e quindi anche turistico) hanno necessità di un approccio tecnico e competente. Dietro le parole devono esserci strategie e progetti, cui corrispondono investimenti che portino a risultati. Come direttore dell’APT, portare il turismo internazionale in Basilicata, certificato dai numeri del 2024 confrontati al 2019, è stato frutto di un percorso condiviso con gli operatori, che ha portato a una strategia sostenuta finanziariamente dalla Regione. Se il metodo sarà lo stesso, i risultati, analogamente, verranno”.

Matera, 29 aprile 2025

L’Ufficio stampa

Nicoletti Sindaco per Matera