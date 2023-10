Tucciariello con Area Popolare in campo per le Regionali 2024.

E’ da mezzo secolo buono un esempio di coerenza politica, che ha dentro, legata ai valori cristiani, anzi democristiani. Pasquale Tucciariello quella tradizione, quella esperienza non l’ha dimenticata e puntualmente li ripropone, lungo una strada maestra di impegno, testimonianza, elaborazione, coinvolgimento, che altri hanno smarrimento, dimenticato , spesso per opportunismo di potere. E allora ha deciso di rompere gli indugi e di scendere in campo alla guida di Area Popolare. Per Tucciariello politica è servizio, con gli altri e per gli altri, per una regione che ha bisogno di gente che si rimbocchi le maniche, sia credibili e affronti i problemi che stanno alimentando una migrazione senza fine, di giovani risorse che sono il futuro della Basilicata. E allora si parla di fatti e di possibili strategie per dare uno scossone alla asfittica e inconcludente politica locale. Chi ci sta si faccia avanti…e contatti Pasquale.



LA PROPOSTA DI PASQUALE TUCCIARIELLO

Politica, come conoscenza del reale. Le amiche e gli amici di Area Popolare mi hanno indicato candidato presidente e capolista per le regionali 2024 in Basilicata. Avevo 17 anni quando, dopo l’azione cattolica, sono entrato in casa Dc. Negli anni 1971-1980, sinistra di base, guidavo i giovani basisti. Negli anni 1981-1991, senza tessera (l’avevo consegnata per protesta), ho votato e seguito la Dc a distanza come giornalista, impegnato nel volontariato, e sono rientrato poi nel 1991 per sostenere la candidatura di Lillino Lamorte. Con la dissoluzione della DC, tra 1994-1996, in direzione provinciale Margiotta segretario. E dal 2003 a tutt’oggi impegnato nella ricostruzione di un’area politica cattolica, Democristiani e Popolari, uniti in amicizia. Miei maestri politici lucani, Donato Martiello e Enzo Cervellino. Non la balbetto la politica. È pane quotidiano da oltre 50 anni. Coordino “Area Popolare” in Basilicata che aderisce a “Iniziativa Popolare”, co-fondatore e segretario organizzativo nazionale. Note di merito? Nei direttivi sezionali e provinciali, mai consigliere o assessore o in commissioni in enti pubblici a sfilare e mungere quattrini dello Stato. Mi sono guadagnato da vivere prima come maestro elementare, poi come professore di filosofia e storia nel liceo classico per concorso ordinario. Sono formatore e orientatore specializzato. Le mie lezioni con i giovani sono state e sono gratuite: mi faccio bastare quel che passa il convento. Opero vicino al mio parroco come operatore pastorale e nella Caritas. E dirigo, in stretta armonia con gli amici, il Centro Studi Leone XIII. Conosco la politica come bene e conosco, per averle subite, le sue pieghe negative che tuttavia indirizzo positive. Ho conoscenza del reale, facciamo ricerca in team, possiamo progettare il futuro. Meno bonus (solo per le fasce deboli) più investimenti. Perciò: studio-formazione-orientamento, prima emergenza lucana. Pasquale Tucciariello 3388970471 www.tucciariello.it