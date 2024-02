Tucciariello a Matera si presenta. Cosa vorrei fare per la Basilicata.

Per Pasquale Tucciariello, dalla precisa identità culturale, cristiana e politica, scendere in campo è la testimonianza, qualora ce ne fosse bisogno, che qualcuno ”qualcosa” per la Basilicata deve pur fare. Preoccupato come è, e non è il solo, delle sorti di una regione che si sta spopolando, subisce – senza freno – l’emigrazione di giovani energie, che rappresentano il suo futuro-e un taglio di servizi costante. E allora scende in campo con Area Popolare, da soli, in quell’area di centro superaffollata dove si continua a girare a vuoto, ma con un obiettivo solo ”potere per il potere”. E l’ora delle proposte dei progetti. Niente elenchi della spesa, ma poche cose sul ”che fare?” e in ”che modo?”. Un riferimento a Don Sturzo e si può parlare agli elettori, per le regionali del 21 e 22 aprile, da candidato presidente per la sede di via Anzio.

Comunicato Stampa

Matera, Domenica 25 Febbraio 2024, alle 10,30 nella Sala di Via Salgari,31/33, l’Associazione AREA POPOLARE presenterà il suo progetto elettorale in vista delle elezioni regionali del 21/22 Aprile.

Con alcuni esponenti del movimento politico, terrà una conversazione con i giornalisti e con il pubblico il prof. Pasquale Tucciariello, candidato Presidente e capolista per Area Popolare.

La sua lunga esperienza nei settori dell’associazionismo, i suoi interessi culturali legati anche alla politica, il suo impegno di docente-educatore-formatore-orientatore, di indagine e di analisi come giornalista fanno di Tucciariello una risorsa non solo per il partito ma per tutta la comunità regionale di Basilicata.