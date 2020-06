L’aureola di purezza evangelica il buon Antonio Serravezza, che ci aveva messo cuore e faccia nelle elezioni comunali di cinque anni fa, continua a portarla con dignità . E commenta i risultati dell’inevitabile rimescolamento di carte, posizioni, casacche della esperienza a maggioranza trasversale dell’Arca di Noè che ha condotto in porto il sindaco e ammiraglio Raffaello De Ruggieri. Serravezza osserva e parla di messaggi negativi che allontanano la gente dalla politica. Non c’è di che meravigliarsi. Si raccoglie quello che si è seminato e anche questa volta avremo con i soliti maneggioni della politica al lavoro per la consueta campagna acquisti e cessioni per l’ennesima lista civica che diventerà cinica per prendere, comunque, il Comune.Seguito dal ”Poi si pensa…”- Dopo l’estate avremo il quadro delle candidature a sindaco e delle formazioni, con o senza teste di legno,opportunismi, e con le situazioni in bilico per passare da una parte dall’altra all’ultimo momento. Agli elettori il solito consiglio: occhio agli specchietto per le allodole (per i polli fa lo stesso) e rapaci in agguato. Fatta eccezione per il ‘’falco grillaio’’ u’ strscign della tradizione locale.



Serravezza mette in guardia…

A cinque anni dalle ultime elezioni amministrative di Matera viene da chiedersi a che serve andare alle urne se il rispetto che, il sindaco, gli assessori e consiglieri, hanno del mandato ricevuto dagli elettori è pressoché zero. Nessuno pretende una corrispondenza rigorosa e assoluta tra gli impegni presi e i fatti, ma nessuno immaginava possibile uno scostamento così largo, come quello a cui abbiamo assistito con troppa pazienza durante questa sciagurata legislatura arrivata al suo termine.

Troppi pasticci e rimescolamenti. Quando non esiste più la possibilità di governare dovrebbero andare tutti a casa specialmente quando non esiste alcuna maggioranza numerica che rispecchi la volontà dei cittadini.

Diciamo le cose così come sono. Rendiamoci conto che in questi ultimi anni gli eletti sono stati condannati a tradire per sopravvivere. Questo è un messaggio molto negativo che allontana sempre di più i cittadini dalla politica che non regala certezze ma una chiusura ermetica non rispettosa verso gli elettori.