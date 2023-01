Tripoli bel suol d’amore…con la Matera che sognava a Destra

Un incipit con le note di una canzone del passato,che faceva sognare la grande proletaria- l’Italia- che aveva un impero dalle grandi potenzialità. Con la Libia che era quello scatolone di sabbia ,destinata a pompare petrolio e a regolare i tanti equilibri sull’altra sponda del mare nostrum.



Sogni della vecchia Destra, allineata e coperta del Ventennio, lontana da quella dei giovani degli anni Settanta che nella ‘’moderata Matera scudocrociata si ritrovavano al bar Tripoli di piazza Vittorio Veneto e con una idea di società diversa, opposta, a quella di altri coetanei che come loro vivevano militanza e scelte obbligate della guerra fredda. E ne abbiamo avuto conferma dopo quel servizio sui militanti che dal Pci a Lotta Continua al Manifesto ad Avanguardia Operaia e via elencando si ritrovavano al ‘’Fontanino’’ di via San Biagio. ‘’ C’eravamo anche a noi’’ ci hanno fatto sapere da Destra, dal Fronte della Gioventù, la federazione del Msi guidato per anni da Giorgio Almirante con la sua storia mai rinnegata, con tutte le contestazioni di piazza tra fascisti e comunisti e con quelle filiera di slogan ridondanti e con le scritte in rosso o in nero lungo i muri della città. Le testimonianze di chi militava a Destra sono un contributo alla riflessione, tra sogni, errori e proposte per riprendere da una parte e dall’altra quel vuoto di ‘’partecipazione’’, critico e costruttivo, che manca oggi al BelPaese.



“Noi del Tripoli – dice Pasquale Dilorenzo- eravamo una bella comunità. Tutti del Fronte della Gioventù e quelli erano anche gli “anni di piombo”. Tripolì, il noto bar cittadino di piazza Vittorio Veneto che fa pare della storia di Matera, era il ritrovo della componente moderata del Fronte della Gioventù. Eravamo un bel gruppo. Tra il 1978 e il 1980 diventai segretario e ricordo perfettamente i dirimpettai del ‘’fontanino’’ di Sinistra e di estrema Sinistra, di idee diverse e opposte dalle nostre. Rispetto reciproco, qualche frizione in campagna elettorale, per l’affissione dei manifesti. Ma Matera anche in quegli anni ha mostrato di essere una città civile pur con le differenze e il clima di quegli anni. In comune era la passione per la politica, fatta di analisi e discussione interne, di iniziative pubbliche e questo contraddistingueva la militanza,l’ appartenenza ma anche l’identità fisica dei luoghi. Il fontanino era identitario di militanti di Sinistra e oltre, mentre il versante aldilà dello struscio, dove era ed è il bar Tripoli, era di referenza della Destra. Allora essere di Sinistra era diffuso, essere di Destra e del Fronte della Gioventù voleva dire anche avere coraggio, ma anche un certo fascino per la trasgressione. Anche perché eravamo visti anche come diversi come modello e tradizione culturale,nella ideologia. E c’è da aggiungere che in mezzo c’era una maggioranza silenziosa, che è la Matera moderata di sempre, e in questa c’era la maggioranza della gioventù che faceva lo struscio sotto i lecci e né guardava al fontanino e né a noi. Nel gruppo erano Francesco, Gaetano, Vinicio, Dario, Michele. Luigi’’



E qui passano in rassegna ricordi, momenti di passione e di tensione, visto il clima dell’epoca “Eravamo una bella comunità – continua Pasquale Di Lorenzo, ora in Fdi- e noi tra i più attivi del Fronte della Gioventù. In quegli anni sentivamo molto la sindrome dell’accerchiamento .Per esempio quando c’era uno sciopero o una manifestazione andavamo subito a presidiare la sezione del Msi, che era in via Lucana, a ridosso della scalinata di piazza Ascanio Persio, perché in quelle occasioni la ‘’Sinistra’’ era solita fermarsi nei pressi. E non si sapeva cosa potesse succedere. E lì, ricordo, ci abbiamo passato anche tante notti al ciclostile, per il volantinaggio su temi locali ma anche nazionali tra economia, politica anche internazionale. Era anche il periodo degli effetti della guerra fredda, dei missili SS 20 e dei Pershing con i protagonisti, su sponde diverse, dal Pci alla Dc al Msi, dalla Fgci al Fronte della Gioventù . E poi i tanti, purtroppo, fatti di cronaca nera come la strage di Bologna e di terrorismo. C’erano le Br e i Nar per esempio, che hanno colpito l’Italia . Fu un periodo intenso per tanti motivi. C’era passione,impegno: altro che i likes e gli emoticons della dimensione social di oggi, che lasciano il tempo che trovano!Avevano ragione loro, avevamo ragione noi? Certo è che sognavamo una società dove serenità e opportunità fossero consentite a tutti, ma rispettando le regole’’. Nulla a che vedere con l’ uomo della Provvidenza per ‘’aggiustare le cose’’ in una Democrazia troppo giovane e con una Italia con le pecche organizzative e morali di sempre. I giovani di Destra non avevano conosciuto l’Italia del Regno o del fascismo e non erano stati né intrepidi ‘’Balilla’’ e né ‘’avanguardisti’’ o ‘’giovani italiane’’ , ma avevano appreso o letto dei protagonisti, di successi, fallimenti, errori di quelle pagine della storia.



‘’ La nostra non era nostalgia per il Duce -commenta in proposito Pasquale Di Lorenzo. Certo quell’epoca, piaccia o no, è parte della storia del nostro Paese con tutto quello che è accaduto e che va analizzato fino in fondo. Sì,ci furono degli errori, ma anche cose positive che hanno trovato continuità, come gli aspetti previdenziali e assistenziali, anche nella Repubblica. Lo riconosco, c’erano anche delle frange estremiste nella Destra. Erano quelle meno ragionevoli e riflessive nella Destra, che si rifacevano pienamente al Ventennio. Ma ridurre tutto al “nostalgismo” è una ingiustizia. Noi eravamo un po’ avanguardia,ma non era uno scimmiottare. Noi eravamo studenti, non avevamo conosciuto il fascismo. E stare a Destra, per scelta, era anche un fatto di trasgressione. Pochi militavano a Destra. Sognavano una Italia giusta e si sognava anche a Sinistra , dove c’era una ideologia marxista, da dittatura del proletariato, e alla fine sono risultati meno realisti di noi. La nostra fu una presenza di identitaria, di coerenza, di contenuti e ricordo che anche a Scuola ci guadagnammo presenza e considerazione, nei licei classico e scientifico. Nel primo avevamo una presenza maggiore, ma nel secondo la nostra lista guidata da Antonio Uricchio, poi rettore dell’Università di Bari, a imporci nelle elezioni di istituto. E il fronte della Gioventù diede una immagine moderata in una scuola che aveva una tradizione di Sinistra’’.



Un passaggio su stili di vita, abitudini letture. “ I ragazzi di Destra vestivano in maniera normale,”borghese” in sintesi, e con una precisa scelta di letture -aggiunge Pasquale Di Lorenzo. Quanto alle letture subito si pensa a ‘’Il secolo d’Italia’’ ma c’era una testata che i giovani del Fdg leggevano e diffondevano volentieri. Avevamo un periodico che si chiamava ‘Dissenso ’diretto da Filippo Ursini. C’erano parecchie ‘penne’ che hanno fatto carriera, come l’attuale ministro Sangiuliano e che diffondevano nelle scuole. Contrasti? Nelle Campagne elettorali erano inevitabili erano come ai mondiali quando a Matera arrivavano Berlinguer e Almirante, Romualdi e Amendola e altri leaders di partito.



Le donne ? Da noi pochissime. Il cruccio , all’epoca,e che il nostro non era un partito per donne, non perché non volessimo .Ma la Sinistra per vari motivi aveva un forte appeal sui giovani. Noi abbiamo sentito molto quel sentirci esclusi . Ed era un po’ difficile che le donne si avvicinassero. Ce ne sono state, ma poche’’ . Ma c’era un’altra parte di giovani, ricordati genericamente come quelle dello struscio o che stazionavano a gruppi in via Roma, che stava nel mezzo e che poi con la stagione del riflusso scelse il disimpegno. “Ci si batteva per un sogno a Destra come a Sinistra- ricorda Pasquale. Tra noi quella terra di mezzo dello struscio, che dopo il riflusso portò alla stagione della ‘febbre del sabato sera’ che travolse sia il Fontanino che noi’’.

Amara constatazione su una Italia, che aveva vissuto la stagione del terrorismo e con una analisi che non è ancora finita, aldilà delle fiction e delle pubblicazioni che si susseguono sull’argomento. E dalle riflessioni vengono altri contributi al dibattito, che a Matera sono rimaste in silenzio o non si sono impegnate.“Altri gruppi? C’erano altre frange e anche gruppi come ‘’ Terza Posizione’’ -aggiunge Di Lorenzo- che inneggiava all’unione di destra e sinistra e altri estremisti, a titolo individuale, che non vollero o non ebbero quella visibilità come la nostra. Il Fronte della Gioventù crebbe molto ma non ebbe la capacità di tenersi in vita successivamente. Se il Fronte della Gioventù avesse avuto più consapevolezza delle proprie forze, forse la Destra soprattutto a livello locale avrebbe avuto una classe dirigente che le è mancata. E questo è il rammarico di oggi. Mentre la Sinistra, dal Pci in poi, ha avuto onere e privilegio di essere classe dirigente noi no. Forse per colpa di chi l’ha governata e anche oggi non vedo una classe dirigente che affonda le radici nella militanza del passato’’



E un riferimento guarda alla storia del Msi fino alla svolta di Alleanza nazionale, con quel passaggio intermedio o di portare voti al centro con l’esperienza partito di Democrazia Nazionale. ‘’ Fu una pagina tragica- racconta Di Lorenzo- entrai proprio in quel periodo. Nel ’78 c’era un’area che avevano fatto un tentativo di ‘’sopravvivenza’’ che venne considerato come un tradimento . Oggi è normale eccedere in trasformismi. Ma all’epoca la cosa fu molto sentita, perché andava a intaccare l’identità del partito, e ci fu una mobilitazione casa per casa per riprenderci quello che rischiava di snaturarci. Quanto alla valutazione politica devo dire che loro avevano ragione, ma avevano un grande errore di fondo. I promotori volevano fare una ‘democratizzazione’ della Destra , in presenza di una Dc che in quel periodo difficile era a destra. La destra democratica era fagocitata dai democristiani e quello era e fu un suicidio. Con il senno di poi fu un’operazione stupida, telecomandata. La nascita di Alleanza nazionale si è potuta verificare anche per la scomparsa della ‘’balena bianca’’, la Dc ,dopo tangentopoli’’



Un buco storico da riempire tra gli anni Settanta e Ottanta sulla Matera del tempo. ‘’Essere di Destra oggi vuole dire tante cose -aggiunge Di Lorenzo.Credo che bisogna stare attenti più agli impegni morali, che ai sondaggi e diventare classe dirigente. Fate politica in maniera seria, occupatevi dei problemi, ma approfondendoli per avanzare proposte credibili. Ed è questo il problema di oggi: formazione e passione’’



E di impegno e passione ci parla anche a Francesco Mutidieri. ‘’ Militare a destra e nel fronte della gioventù- dice Francesco- contrassegnava quella passione per la politica, che contrassegnava ognuno di noi. Sapevamo che non era facile, visto il clima di quegli anni e con una Sinistra che era ovunque e numericamente superiore. Ma coerenza e impegno ci contraddistinguevano. Ricordo che nel 1976 aprii, e fu per me la prima volta, un comizio alle regionali per l’avvocato Emanuele Danzi. Era tutta esperienza sul campo. Del resto, come altri coetanei e iscritti, studiavo molto e leggevo autori come Gentile a Evola, oltre ai quotidiani. Del resto occorreva essere preparati e le ideologie, la militanza, come accadeva per i giovani della Sinistra – che si ritrovavano al Fontanino- occorreva essere preparati e, pertanto, credibili. Con loro c’era rispetto. Sì c’è stata qualche frizione in campagna elettorale, dove erano inevitabili le invettive politiche o i tentativi di non far tenere i comizi. Ricordo con simpatia il compianto Antonio Loschiavo, che – dopo tanti appelli al buon senso- e grazie alla sua statura e forza allontanò ‘’fisicamente’’ un gruppo di estremisti, che si frapponeva tra il palco e un cordone di polizia. E’ stata un’altra stagione della politica, irripetibile, con il senso di appartenenza e di militanza che avevano un senso e coerenza’’. Una bella sfida, se rapportata alla qualità, all’inconsistenza di ideali e programmi e all’opportunismo di pochi che con tanta ipocrisia dicono o fanno ‘’tutto e il contrario’’ di tutto senza regole , soprattutto morali.



Amarcord inevitabile con Gaetano Lionetti, che ricorda con orgoglio il suo passato e il rapporto con il gruppo del Fronte della gioventù del tempo.

“Eravamo un gruppo di amici- dice Gaetano Lionetti . Alcuni militavano nel fronte della gioventù. Altri avevano simpatie. Io sono entrato a 14 nel Fdg,per scelta, anche se c’èra una tradizione famigliare anche se mio padre era monarchico. Avevo chiaramente una visione differente rispetto a quella di mio padre, che allora aveva 42 anni più di me. Noi giovani eravamo impegnati sui problemi del sociale e della città. Ricordo l’ occupazione da parte di operai di un mulino, quello di via Lucana, dove è ora l’omonima piazza. C’erano rivendicazioni sindacali. C’era il rischio di chiusura e noi andammo a trovarli. Sentimmo le loro ragioni e se potevamo aiutarli. Ci occupavamo di ambiente. Eravamo per gran parte di linea rautiana e mi ricordo che ordinavamo il giornale da lui diretto ‘’ Linea’’ e poi c’era quello dei finiani ‘’Dissenso’’. Il nostro ‘Linea’ si occupava anche di ambiente, di problemi giovanili .



Mi ricordo che erano appena nati i ‘grunen’’ , i verdi tedeschi, che sono stati il primo movimento ambientalista a entrare in politica. E noi ci occupavamo di verde. Facevamo scuola di partito. E, per alcuni, potrà essere una sorpresa ma abbiamo letto e studiato anche Karl Marx. Lo abbiamo fatto con un adulto, un professionista materano da sempre vicino agli ambienti della Destra. Avevamo ai tempi la maggioranza relativa nei consigli di istituto dei Licei Classico e Scientifico e all’Agrario.Mi ricordo che ci chiamavamo ‘’ Studenti Liberi’’. Avevamo queste liste, tenevamo assemblee di istituto. Una volta invitammo a Matera un dissidente romeno , Cicerone Cernegurat. C’era un impegno attivo. Rimpiango quei tempi. Oggi i ragazzi recitano slogan, C’è totale ignoranza a Sinistra per quello che è la Destra e viceversa. Ricordo che eravamo ben consapevoli di quello eravamo noi ma volevamo capire pure quello che erano gli altri. Non per niente studiavamo Marx. Facevamo politica in maniera seria. Ricordo, se non erro era il 1978, il primo comizio a Gorgoglione, a sedici anni, dove presentai l’avv Leonardo Pinto. Poi con Emanuele Lamacchia andammo a Cirigliano e ricordo che in piazza c’era solo un carabiniere. I cittadini evidentemente avevano paura di assistere a un comizio del Msi. E ce ne andammo’’ . A Matera non c’è mai stato un episodio di violenza, tranne una volta in occasione di un evento con il dissidente romeno, Cicerone Cernegurat. Si presentarono attivisti di Lotta Continua e Autonomia operaia, che vennero da Bari e dall’Università. E la cosa che mi colpì non fu tanto quello di boicottare l’assemblea, parzialmente riuscita, perché convocata congiuntamente tra i due Licei.Ma per la diffusione di una serie di bugie, inventate di sana pianta. L’assemblea si tenne nell’aula magna del Classico ‘’Emanuele Duni’’.Fu un evento storico, in quanto avemmo i nulla osta dei presidi Asprella e Zagaria. Ci colpì la distribuzione di un volantino sul quale c’erano notizie false su di noi e su il dissidente, indicato come agente della Cia. Bugie inventate di sana pianta’’. Gaetano ci tiene a ribadire la sua coerenza politica, che non ha mai avuto scantonamenti



.’’ Io sono rimasto legato agli ambienti della Destra parlamentare – precisa- e non ho mai negato l’appartenenza al Msi. Ho digerito male l’esperienza, con nostalgia, della svolta di Alleanza nazionale, anche se giudicata indispensabile. Ma felicissimo dell’attuale Governo. Mi auguro che anche a Sinistra si crei un movimento di persone, con una precisa identità e un progetto di alternativa. Perché stravincere non fa bene a nessuno e meno che meno alla democrazia del Paese. Mi auguro che il PD e il centrosinistra trovino un leader e mettano a punto un progetto, che ‘’facciano passare i guai’’ alla Meloni…nel senso che la pungoli quando necessario. E questa non è una affermazione buttata lì. Ma fa parte della mia storia personale, perché fu il titolo del tema di italiano alla Maturità Classica :”La dialettica quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita democratica”.Molti uscirono fuori traccia, perché parlarono della libertà di parola, di dittature sovietiche , sudamericane e via elencando. Io, invece, parlai di dialettica tra parti opposte dalle quali nasceva una sintesi che portava al meglio. Ritorno sulla mia traccia alla Maturità di 42 anni fa in cui dissi che era indispensabile il confronto delle idee. Ecco perché io tifo per un segretario del Pd, che sia una persona intelligente e non una che reciti slogan o che si occupi di questioni non prioritarie del Paese”. Pd alle primarie e stavolta votano solo gli iscritti…